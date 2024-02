Zmian na rynku VOD ciąg dalszy. Disney+, śladem Netflixa, wprowadza zakaz współdzielenia konta. Ujawniono datę wdrożenia mechanizmów, mających to umożliwić. Czasu pozostało niewiele.

Zakaz współdzielenia konta Disney+ – data zmian ogłoszona

O tym, że Disney+ planuje wprowadzić zakaz współdzielenia konta, wiadomo było już od jakiegoś czasu. Krok ten, choć obserwowany ze sporym sceptycyzmem, nie jest niczym zaskakującym. Netflix, który utorował drogę swoim konkurentom, mimo wiążącej się z tym złej sławy zarabia bowiem na ograniczeniach.

Już niebawem dołączy do niego Disney, który w korespondencji do użytkowników Hulu – siostrzanej platformy Disney+ – poinformował, że zacznie "dodawać ograniczenia w udostępnianiu konta poza gospodarstwem domowym" już 14 marca.

Konta mają podlegać kontroli ze strony platformy, która w razie stwierdzenia naruszeń będzie władna je ograniczyć lub usunąć. Na więcej szczegółów odnośnie do przyjętych zasad i wprowadzonych mechanizmów zapewne trzeba poczekać jeszcze kilka dni – do 7 lutego – kiedy to będzie miało miejsce ogłoszenie wyników finansowych, z jakimi koncern zamknął I kwartał fiskalny roku.

Maile o podobnej treści mają lądować również w skrzynkach odbiorczych użytkowników Disney+, a zaktualizowany kształt umowy subskrypcji z polskimi widzami nie pozostawia żadnych wątpliwości – zakaz współdzielenia konta jest bliżej, niż byśmy sobie tego życzyli:

Źródło: Ars Technica, Disney+