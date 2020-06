Na pierwszy rzut oka Truck & Logistics Simulator to symulator ciężarówek jakich wiele. Może on jednak mocno Was zaskoczyć, choćby koniecznością samodzielnego załadunku i rozładunku. Mamy kody, dzięki którym będziecie mogli samemu się o tym przekonać. Wystarczy na nie zapolować!

Wiemy, że je kochacie symulatory. A już na pewno te polegające na transportowaniu towarów samochodami ciężarowymi. Może i nie dorównują one popularnością serii The Sims, ale wystarczy spojrzeć choćby na ilość dodatków do Euro Truck Simulator 2 by uzmysłowić sobie fenomen zabawy w kierowcę TIRa.

I to właśnie do pasjonatów transportowania towarów maści wszelakiej skierowany jest Truck & Logistics Simulator. Nie myślcie jednak, że wszystko znowu sprawdza się do przejazdu ciężarówką z punktu A do punktu B. Jak sam tytuł wskazuje, w tej produkcji przyjdzie nam posmakować niemal całej logistycznej otoczki – z załadunkiem i rozładunkiem, kierowaniem różnymi specjalistycznymi pojazdami, a nawet zarządzaniem firmową flotą.

I jak? Przyciągnęliśmy Waszą uwagę? Jeśli tak to mamy dla Was kolejną zabawę. Nie mamy w niej co prawda tak wypasionych nagród jak ogłoszonym kilka dni temu pojedynku podkręcania #wincyjhercuf, ale z radością rozdamy wśród Was 15 kodów do gry Truck & Logistics Simulator we wczesnym dostępie. Zupełnie za darmo! Jedyne co musicie zrobić to wejść po południu na naszą stronę i upolować swój kodzik. Pamiętajcie jednak – kto pierwszy, ten lepszy!

Pobierz kod do gry Truck & Logistics Simulator

W tym miejscu dziś o 17:00 pojawi się link do pobrania kodu! Jeśli chcecie sprawdzić jak prezentuje się ten projekt w działaniu i czy faktycznie oferuje on taką różnorodność pojazdów oraz system fizyczny obejmujący między innymi deformacje opon, koniecznie odwiedźcie naszą stronę o tej godzinie. Jedna ważna uwaga na koniec! Liczba kodów jest bardzo ograniczona! Pamiętajcie też, że aby pobrać kod należy być zalogowanym!

Jak aktywować kod?

Wystarczy wykonać poniższe kroki:

uruchom aplikację Steam, kliknij menu Gry, wybierz opcję "Aktywuj produkt na Steam", podążaj za instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

Wszystkim, którym uda się zgarnąć kod życzymy przyjemnej zabawy!

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: