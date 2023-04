Chiński łazik kosmiczny Zhurong, będący częścią misji kosmicznej Tianwen-1 jest w hibernacji od maja 2022. Chiny przyznają, że nagromadzenie pyłu i piasku mogło doprowadzić do tego, że pojazd już się nie poruszy.

Bóg Ognia na Marsie

Łazik kosmiczny Zhurong (nazwany na cześć ognistego boga z chińskiej mitologii) jest pierwszą taką konstrukcją, którą Państwu Środka udało się wysłać na inną planetę. Wystrzelony 23 lipca 2020 roku dotarł on na orbitę Marsa 10 lutego 2021, a na powierzchni wylądował 14 maja. Dzięki temu Chiny zostały trzecim krajem w historii (po USA i ZSRR), które dokonały udanego lądowania na Czerwonej Planecie.

Ważący 240 kg Zhurong wyposażony jest w gamę urządzeń pomiarowych, takich jak kamera multispektralna i radar podpowierzchniowy. Zaopatrzono go też w zestaw do wykonywania pomiarów meteorologicznych. Jego głównym celem były badania powierzchni gleby oraz atmosfery planety, szukał też śladów istnienia dawno temu marsjańskich form życia. Czas jego misji Chińska Narodowa Agencja kosmiczna określiła jako 90 dni (choć regularnie zdarza się, że łaziki po zakończeniu przewidywanego czasu misji działają jeszcze długimi latami).

Koniec kontaktu z łazikiem

Działając od maja 2021 do swojego uśpienia w maju 2022, łazik wielokrotnie przebił planowany czas misji. Kiedy jednak na Marsie zapanowała zima, musiał zostać wprowadzony w stan uśpienia, ze względu na małą ilość światła słonecznego, które było niezbędne do zasilenia jego systemów. Oczekiwano, że kiedy w grudniu 2022 zwiększy się ilość docierającego do łazika światła słonecznego, urządzenie podejmie dalszą pracę.

Na początku bieżącego roku brak reakcji ze strony Zhuronga dostrzegła sonda orbitalna NASA, lecz dopiero teraz Chińczycy zdecydowali się wypowiedzieć w sprawie. Chińska telewizja państwowa, cytując głównego projektanta misji Zhanga Ronqiao, poinformowała, że nagromadzenie piasku i pyłu najprawdopodobniej bezpowrotnie unieruchomiło łazik.

Problem zapylonych kolektorów słonecznych jest częstym powodem kłopotów marsjańskich łazików. Taki koniec spotkał na przykład Opportunity. Aktualnie na powierzchni Czerwonej Planety działają aktywnie dwa inne roboty, czyli Perseverance i Curiosity od NASA. Na tej mapie możecie sprawdzić ich lokalizacje.

Źródło: Reuters