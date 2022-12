Mamy już i testujemy najnowsze Radeony RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT. Dziś natomiast możemy Wam zdradzić, jak wyglądają modele, które finalnie trafią do sprzedaży (od AMD), a także opowiedzieć co nieco o zakulisowo otrzymanych informacjach o nowych technologiach. Zapraszamy!

Miesiąc temu stawiliśmy się na oficjalnej prezentacji nowych kart AMD bezpośrednio w Las Vegas, aby z pierwszej ręki przekazać Wam informacje o wtedy odbywającej się premierze. Od tego czasu dowiedzieliśmy się sporo więcej o najnowszych Radeonach, co postaramy się Wam dziś po części przekazać, ale przede wszystkim faktycznie otrzymaliśmy rzeczone karty na potrzeby premierowych testów. Zapraszamy zatem na prezentację finalnej wersji obu nowych Radeonów od AMD – flagowego RX 7900 XTX oraz nieco przyciętego RX 7900 XT.

Rozpakowanie i prezentacja nowych kart Radeon RX 7900 od AMD

Kiedy premiera sklepowa nowych Radeonów RX 7900 i kiedy ich recenzja?

Nowe karty trafią oficjalnie do sprzedaży we wtorek 13 grudnia o godzinie 15:00 polskiego czasu. Oczywiście przygotujemy dla Was wnikliwą recenzję za równo karty AMD Radeon RX 7900 XTX, jak i modelu RX 7900 XT. Przedstawimy tam bardziej szczegółowo jeszcze więcej informacji o nowej architekturze, niż dzisiaj zostało to powiedziane na filmie. Zapewniamy, że stanowczo jest na co czekać – szykuje się wyjątkowo gorąca premiera i czujemy, że skrzaty Mikołaja będą miały co robić przy produkcji nowych Radeonów ;)

Z ciekawostek dodamy, że wyjątkowo (i gościnnie) wystąpi u nas platforma testowa oparta o najnowszy procesor AMD Ryzen 7950X (równolegle z testami na naszej standardowej platformie). Sprawdzimy zatem dokładnie, jaką przewagę AMD daje w praktyce, nomem omen, AMD Advantage, czyli zestaw złożony w oparciu o tylko i wyłącznie najnowsze produkty AMD (w tym w szczególności porównamy Smart Memmory Access do podstawowego Resizable Bar). Stanowczo warto do nas zajrzeć na premierę!

Pozostaje jednak kwestia ceny, którą poruszyliśmy na samym końcu filmu. Owszem, nowe Radeony faktycznie premierowo mają cenę ustawioną znacznie poniżej ich bezpośredniej konkurencji w nowych kartach NVIDII. Z drugiej jednak strony, jeżeli porównamy ich sugerowane ceny do tego, ile obecnie kosztują najszybsze karty AMD RX 6000, to robi się jakby smutno… Pozostaje tylko pytanie, czy w czasach, gdy wszystko drożeje, to czy tak naprawdę cokolwiek drożeje?