Planujecie zakup karty graficznej do gier? Mogłoby się wydawać, że koniec roku to dobry moment do zakupu sprzętu – premiery nowych generacji i obniżki cen starych modeli na pewno zachęcają graczy do modernizacji kompa. Pytanie, jak rzeczywiście jest z tymi obniżkami cen...

To nie był łatwy rok na rynku kart graficznych. Koniec 2021 i początek 2022 roku minął pod znakiem kryzysu na rynku dostaw, przez który obserwowaliśmy nie tylko mocno zawyżone ceny, ale w ogóle problemy z dostępnością sprzętu. Swoje „trzy grosze” dorzucili też kopacze kryptowalut, którzy masowo podkupywali sprzęt graczom. Jeszcze do niedawna zakup karty graficznej do gier w dobrej cenie graniczył z cudem.

Całe szczęście te czasy odeszły w niepamięć. Problemy z dostawami minęły, a kopanie kryptowalut przez Merge Ethereum w większości przypadków stało się nieopłacalne. Coraz powszechniejsza staje się opinia, że sytuacja na rynku kart graficznych wróciła do normy, a obecne realia zachęcają potencjalnych klientów do zakupów - czy to do modernizacji samej karty graficznej, czy też budowy całkowicie nowego komputera do gier. Pytanie jak to rzeczywiście jest z tymi cenami kart...

Ceny kart graficznych GeForce i Radeon – jest lepiej?

W ostatnich miesiącach sporo się mówiło o spadających cenach kart graficznych, jednak większość źródeł bazowała na statystykach z zachodnich sklepów. Takie dane nie zawsze musiały się pokrywać z naszym rynkiem. Wracamy jednak do tematu dzięki narzędziu Brandly360, które udostępniło nam szczegółowe dane, które ukazują średnie ceny kart graficznych z polskich sklepów.



W sklepach znajdziemy całą gamę kart graficznych - w ostatnich miesiącach ich ceny zaczęły mocno spadać

Zebrane statystyki reprezentują średnie ceny kart graficznych na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy. Zabrano tutaj najpopularniejsze modele GeForce RTX 3000 oraz Radeon RX 6000, które są dostępne od dłuższego czasu (nie znajdziemy tutaj niektórych, nowszych GeForce RTX 3000 i Radeonów RX 6000, a także najnowszych modeli GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000, które dopiero pojawiają się lub pojawią na rynku).

Aby poprawić czytelność danych, przygotowaliśmy osobne wykresy dla kart graficznych GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 (grafiki mają dużą rozdzielczość, więc polecamy je otworzyć w osobnym oknie).



Średnie ceny kart graficznych GeForce RTX 3000 w miesiącach maj 2021 – październik 2022



Średnie ceny kart graficznych Radeon RX 6000 w miesiącach czerwiec 2021 – październik 2022

Statystyki jasno pokazują, że 2021 rok nie był zbyt dobrym momentem na zakup karty graficznej – ceny modeli GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 były mocno zawyżone, a kupujący mocno przepłacali za sprzęt (o ile w ogóle mogli go kupić). Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero od stycznia i lutego 2022 roku, ale na konkretne obniżki musieliśmy poczekać do marca, kwietnia czy nawet maja 2022 roku. Okres wakacyjny był najlepszym momentem na zakup nowej karty graficznej.

Obecna sytuacja jednak nie jest taka klarowna. Na wykresach można zauważyć, że niektóre modele w ostatnich miesiącach znowu zaczynają drożeć (widać to na przykładzie kart GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3090 Ti oraz słabszych Radeonów i topowego 6900 XT). Zmiany mogą mieć związek z osłabiającą się pozycją złotówki wobec dolara (przykładowo - w lipcu dolar kosztował około 4,50 zł, natomiast w październiku kurs podchodził już pod 5,00 zł!).

Które karty graficzne najbardziej potaniały?

Ogólny trend raczej jest znany – mniej więcej od początku roku obserwujemy spadek cen kart graficznych (z lekkimi wahaniami ze względu na słabnący kurs złotówki). Patrząc z perspektywy czytelnika, pewnie chcielibyście wiedzieć, które modele najbardziej i najmniej potaniały.

Uszeregowaliśmy karty graficzne wg obniżek w polskich sklepach (przyjęliśmy tutaj różnicę w cenie między najwyższą wartością odnotowaną w statystykach a aktualną ceną na październik 2022):

Widać zatem, że spore obniżki dotyczą wydajniejszych kart: GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090 oraz Radeon RX 6800 i Radeon RX 6800 XT – w przypadku tych modeli ceny spadły przeszło o 50%. Dużo modeli potaniało o około 40%, co też można uznać za bardzo dobrą okazję. Najmniejsze różnice dotyczą kart GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3090 Ti i Radeon RX 6500 XT, gdzie obecnie różnice wynoszą około 25 - 34%.

Warto jednak zauważyć, że przeceny nie zawsze przekładają się polecenie sprzętu. Niektóre karty, mimo wyraźnie niższych cen w sklepach, nadal nie są propozycją godną polecenia (albo w danym segmencie można znaleźć inne, lepsze propozycje).

Warto w ogóle teraz kupić kartę graficzną?

W takiej sytuacji część potencjalnych klientów może zastanawiać się, czy warto teraz kupić nową kartę graficzną. Z jednej strony statystyki pokazują, że niektóre modele mocno potaniały. Z drugiej obserwujemy, że ceny znowu lekko zaczynają iść w górę, a do tego spodziewamy się premier nowych generacji GeForce’ów i Radeonów.



Radeon RX 7900 XTX to jedna z tych kart graficznych, która może nieźle namieszać w wysokim segmencie wydajnościowym - jej sprzedaż ma ruszyć jeszcze w tym roku

Dużo tutaj zależy od Waszych oczekiwań względem sprzętu. Jeśli nastawiacie się na zakup modelu z wyższej półki, to na pewno warto poczekać na premiery nowych kart GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000. Jesteśmy po pierwszych premierach i zapowiedziach i zarówno w przypadku Nvidii (m.in. GeForce RTX 4090) i w przypadku AMD możemy oczekiwać naprawdę ciekawych propozycji. Spodziewamy się nie tylko lepszej wydajności, ale też lepszej funkcjonalności i efektywności energetycznej.

Co innego w przypadku modeli ze średniej lub niższej półki. Na takie karty (z nowych generacji) będziemy musieli poczekać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy, co dla większości klientów jest zbyt długim czasem oczekiwania. Nic nie stoi na przykładzie, by wybrać modele z obecnych generacji, ale, wbrew obniżkom w sklepach, nie wszystkie propozycje są tutaj godne polecenia.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem nowej karty, koniecznie zerknijcie do naszego zestawienia polecanych tanich i średniowydajnych kart graficznych, gdzie znajdziecie sporo polecanych propozycji. Przy wyborze sprzętu, przy obecnych cenach energii elektrycznej, cenną wskazówką może być nie tylko ranking wydajności, ale też poradnik dotyczący poboru mocy kart graficznych.

Dane dotyczące cen i dostępności kart w polskich sklepach dostarczyło Brandly360. Brandly360 to kompleksowe narzędzie do monitoringu e-commerce, pozwalające na wszechstronne zarządzanie własną marką i sprzedażą - od zarządzania cenami, cross-sellingiem i monitorowanie konkurencji oraz trendów na rynku, przez analizę opisów produktowych i ocen własnych produktów, po monitorowanie banerów w sklepach internetowych czy detekcję nieautoryzowanych sprzedawców danej marki.

