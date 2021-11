Corsair iCUE H150i Elite LCD to jedno z najdroższych chłodzeń AiO dostępnych na rynku – model w rozmiarze 360 mm kosztuje bagatela 1400 złotych. Wbrew pozorom, nie jest to jednak taka zwykła propozycja - komu można ją polecić?

Chłodzenia Corsair iCUE Elite LCD powinny zainteresować wymagających użytkowników, którzy szukają wydajnych i efektownych zestawów AiO.

Głównym atutem modeli Corsair iCUE Elite LCD jest świetny wygląd, który pozwoli stworzyć nietuzinkowy zestaw PC. Na szczególną uwagę zasługuje duży ekran LCD na bloko-pompce oraz wentylatory z programowalnym podświetleniem LED.

Do naszej redakcji trafił zestaw iCUE H150i Elite LCD - to wydajny model z chłodnicą w rozmiarze 360 mm i trzema wentylatorami 120 mm.

Corsair iCUE H150i Elite LCD pasuje do wszystkich aktualnie wykorzystywanych podstawek Intel i AMD - w tym modeli Intel Core 12. generacji pod LGA 1700.

Nowe chłodzenia Corsair to bardzo drogie propozycje - testowany przez nas model iCUE H150i Elite LCD kosztuje około 1400 złotych.

4/5

Chłodzenia AiO ostatnio cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród entuzjastów – takie konstrukcje oferują dobrą wydajność, cechują się prostym montażem, a do tego potrafią naprawdę nieźle wyglądać. Gotowe chłodzenie wodne może być zatem dobrym kompromisem między tradycyjnymi, powietrznymi coolerami a customowymi, składanymi zestawami chłodzenia cieczą.

Jaki model wybrać? Większość naszych czytelników pewnie będzie zainteresowana tańszymi zestawami z niższej lub ewentualnie średniej półki (takie są polskie realia). Jeżeli jednak nie uznajecie kompromisów i poszukujecie sprzętu z górnej półki, zapewne zwrócicie uwagę na najnowszą propozycją firmy Corsair – modele iCUE Elite LCD to jedne z najbardziej wypasionych i najdroższych AiO na rynku.

Chłodzenia Corsair iCUE Elite LCD - specyfikacja

Powiedzmy sobie wprost - Corsair iCUE Elite LCD to sprzęt adresowany dla najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują dobrej wydajności i nietuzinkowego wyglądu, a przy tym są w stanie więcej wydać za sprzęt. Chłodzenia występują w trzech rozmiarach: 240 mm (H100i), 360 mm (H150i) i 420 mm (H170i) – poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji:

Model Corsair iCUE H100i Elite LCD

(CW-9060061-WW) Corsair iCUE H150i Elite LCD

(CW-9060062-WW) Corsair iCUE H170i Elite LCD

(CW-9060063-WW) Blok wodny Miedziany (65 mm) Pompka (generowany hałas) Odśrodkowa - 0,82 l/min

(<20,0 dBa @ 1m) Odśrodkowa - 0,82 l/min

(<20,0 dBa @ 1m) Odśrodkowa - 0,82 l/min

(<20,0 dBa @ 1m) Chłodnica 277 x 120 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm 450 x 140 x 27 mm Wentylatory 2x ML120 RGB Elite 3x ML120 RGB Elite 3x ML140 RGB Elite Łożysko Magnetic Levitation Magnetic Levitation Magnetic Levitation Obroty wentylatorów 0; 400 - 2000 RPM 0; 400 - 2000 RPM 0; 400 - 1600 RPM Wydajność wentylatorów 14,86 – 58,10 CFM 14,86 – 58,10 CFM 15 – 82,9 CFM Ciśnienie statyczne wentylatorów 0,3 – 2,9 mm-H2O 0,3 – 2,9 mm-H2O 0,3 – 2,06 mm-H2O Generowany hałas 0; 10 – 30 dBA 0; 10 – 30 dBA 0; 10 – 30 dBA Dodatkowe funkcje wyświetlacz LCD IPS 480x480px

podświetlenie bloko-pompki

podświetlenie wentylatorów

kontroler iCUE Commander Core Kompatybilność AMD: AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+), AM4, TR4, sTRX4

Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066 Gwarancja 5 lat

Wszystkie trzy modele wykorzystują tę samą bloko-pompkę – to nowy model, który wyposażono w dodatkowy wyświetlacz LCD. Różnica sprowadza się do wielkości chłodnicy (a co za tym idzie liczby/wielkości wentylatorów – rzecz jasna z podświetleniem RGB LED).

Oczywiście ma to też przełożenie na ceny – i niestety, te są wręcz astronomiczne:

Corsair iCUE H100i Elite LCD – 1200 zł

Corsair iCUE H150i Elite LCD – 1400 zł

Corsair iCUE H170i Elite LCD – 1500 zł

Corsair iCUE Elite LCD to jedne z najdroższych zestawów AiO na rynku – w tym segmencie nie ma miejsca na żadne kompromisy, a klienci oczekują perfekcyjnego, wyróżniającego się sprzętu. Jak jest w praktyce?

Corsair iCUE H150i Elite LCD

W nasze ręce trafił Corsair iCUE H150i Elite LCD, czyli „średni” przedstawiciel nowej serii. Mówimy jednak o sprzęcie dla wymagających użytkowników, składających wydajne, nowoczesne komputery - chłodzenie teoretycznie powinno poradzić sobie z najwydajniejszymi procesorami pokroju modeli Intel Core i9 czy AMD Ryzen 9 (a nawet pozwolić na ich podkręcenie).



Corsair iCUE H150i Elite LCD zalicza się do konstrukcji typu AiO - wszystkie elementy połączono w całość, więc nie trzeba trudzić się ze składaniem części

Rzecz jasna mamy do czynienia z chłodzeniem typu AiO, gdzie wszystkie elementy połączono w całość - taka budowa ma sporą zaletę, bo nie trzeba trudzić się ze składaniem poszczególnych części i ryzykować wycieku chłodziwa.



Chłodzenie wykorzystuje duży, miedziany blok wodny, który pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD

Producent zastosował tutaj tradycyjną bloko-pompką – w jednym elemencie połączono duży, miedziany blok wodny i pompkę odśrodkową (podobno ma ona cechować się dobrą wydajnością i wysoką kulturą pracy, co oczywiście zweryfikujemy w trakcie testów). Szkoda, że nie znajdziemy tutaj dodatkowego nawiewu na sekcję zasilania płyty głównej (szczególnie, że takie rozwiązanie można spotkać w modelach konkurencji).



Na bloko-pompce zainstalowano moduł z 2,1-calowym wyświetlaczem LCD

Seria Corsair iCUE Elite LCD wyróżnia się jednak czymś innym – na bloko-pompce zainstalowano moduł z okrągłym, 2,1-calowym wyświetlaczem LCD IPS (mówimy o module, bo to przystawka mocowana na magnesy – można ją też dokupić osobno jako zestaw modernizacyjny dla starszych modeli iCUE Elite Capellix - jego cena wynosi 100 euro).



Na ekranie LCD na bloko-pompce można wyświetlić parametry diagnostyczne komputera...



...lub dowolnie zaprogramowaną grafikę lub animację (szkoda, że producent nie przewidział opcji obracania grafiki).

Dodatek powinien zainteresować entuzjastów, którzy chcieliby zbudować ciekawą, nietuzinkową konfigurację. Na ekraniku można wyświetlić informacje diagnostyczne z komputera lub dowolną grafikę/animację – wszystko da się zaprogramować z poziomu autorskiej aplikacji Corsair iCUE.

Warto dodać, że producent zastosował tutaj jasny, wyraźny ekranik (okrągłe 480 x 480 px @ 30 Hz / 600 cd/m2), więc całość prezentuje się wyraźnie lepiej względem rozwiązań stosowanych w konkurencyjnych zestawach (np. w testowanych przez nas modelach MSI MPG CoreLiquid K360 czy NZXT Kraken Z73).



Producent zastosował aluminiową chłodnicę o profilu 27 mm (łącznie z wentylatorami jest to już 52 mm), która powinna się zmieścić do większości obudów z miejscem na duży radiator

Ciepło odprowadzane jest do 360-milimetrowej chłodnicy z aluminiowymi żeberkami (to standardowy model o profilu 27 mm, więc nie powinno być problemów z kompatybilnością). Warto jednak zaznaczyć, że zastosowane węże są dosyć krótkie (380 mm), więc mogą okazać się niewystarczające w większych obudowach.



W odprowadzaniu ciepła pomagają trzy wentylatory Corsair ML120 RGB Elite z programowalnym podświetleniem RGB LED

Na radiatorze zainstalowano trzy 120-milimetrowe wentylatory Corsair ML120 RGB Elite – to topowe modele producenta, które wykorzystują łożysko z technologią lewitacji magnetycznej i specjalnie zaprojektowaną ramkę z technologią AirGuide, optymalizującą przepływ powietrza.

Producent chwali się, że specjalna konstrukcja wentylatorów ma przekładać się na dobrą wydajność i wysoką kulturę pracy (dodatkowo oferują one pasywny tryb działania Zero RPM – można je tak zaprogramować, aby przy małym obciążeniu procesora pozostawały wyłączone i nie generowały żadnego hałasu).



Corsair iCUE daje ogromne możliwości personalizacji podświetlenia



Aplikacja pozwala też na monitorowanie parametrów chłodzenia - można tutaj również ustawić tryb pracy chłodzenia (Quiet, Balanced, Extreme i Zero RPM)

Jak przystało na chłodzenie z górnej półki, nie mogło zabraknąć podświetlenia – w ramce wentylatorów umieszczono po 8 indywidualnie adresowalnych diod RGB LED, które pozwalają dodatkowo upiększyć wnętrze komputera (do sterowania podświetleniem trzeba wykorzystać aplikację Corsair iCUE – możliwości personalizacji efektów świetlnych są tutaj ogromne).



Do kontrolera Corsair iCUE Commander Core można podłączyć po sześć wentylatorów i urządzeń z podświetleniem RGB LED

To jednak nie wszystko! W zestawie z chłodzeniem jest dodawany kontroler iCUE Commander Core, który pozwala na sterowanie obrotami i podświetleniem wentylatorów. Biorąc pod uwagę możliwości chłodzenia, taki dodatek będzie bardzo przydatny (szczególnie, że można będzie do niego podpiąć np. dodatkowe wentylatory lub urządzenia z podświetleniem RGB LED zamontowane w komputerze).

Montaż chłodzenia Corsair iCUE H150i Elite LCD

Chłodzenie Corsair iCUE H150i Elite LCD jest kompatybilne ze wszystkimi współczesnymi podstawkami pod procesory Intel i AMD (także z TR4/sTRX4 pod układy AMD Ryzen Threadripper czy LGA 1700 pod najnowsze układy Intel Core 12. generacji).

W zestawie otrzymujemy wszystkie niezbędne elementy – chłodzenie, wentylatory, kontroler, ale też zestawy montażowe i instrukcję obsługi. Jedynie brakuje nam tutaj dodatkowej tubki z pastą termoprzewodzącą, która przydałaby się przy ewentualnej modernizacji sprzętu.



Chłodzenie Corsair iCUE H150i Elite LCD jest zgodne także z najnowszą podstawką LGA 1700 pod procesory Intel Alder Lake-S

Montaż chłodzenia na płycie jest całkiem prosty i powinni sobie z nim poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy (szczególnie, że pasta termoprzewodząca została fabrycznie naniesiona na blok wodny). Pomocna będzie tutaj dołączona instrukcja obsługi, gdzie rozpisano, których części należy użyć w danej platformie.

Podobnie wygląda kwestia montażu chłodnicy – wystarczy przykręcić ją w odpowiednim miejscu w obudowie. Warto jednak pamiętać, aby, przy pionowym montażu, najwyższy punkt radiatora znajdował się wyraźnie powyżej linii bloku wodnego.

Większym problemem może okazać się podłączenie wszystkich kabelków, bo jest ich MULTUM – trzeba podłączyć blok wodny, wentylatory i kontroler. Jeżeli zależy Wam na estetyce zestawu (a wybierając takie chłodzenie na pewno Wam zależy), podczas składania komputera musicie nastawić się na czasochłonną aranżację okablowania.

Test chłodzenia Corsair iCUE H150i Elite LCD

Zestaw Corsair iCUE H150i Elite LCD przetestowaliśmy na procesorze AMD Ryzen 9 3900XT, który generuje dużo ciepła i jest sporym wyzwaniem dla chłodzeń CPU. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, oprócz testów przy standardowych zegarach, sprawdziliśmy też temperatury przy mocnym podkręceniu jednostki (4,3 GHz z napięciem 1,3 V).

Platforma testowa:

Obroty wentylatorów ustawiliśmy na predefiniowany tryb Balanced, który ma zachować kompromis między dobrą wydajnością a dobrą kulturą pracy. Wydajność chłodzenia porównaliśmy do innych, tańszych zestawów AiO, które niedawno mieliśmy okazję przetestować:

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 24 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy). Do odczytu parametrów procesora/płyty głównej wykorzystaliśmy aplikację OCCT.

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 45

9 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 46

10 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 47

12 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 42 dB) 48

12 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 13

7 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 14

4 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 36 dB) 18

11 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 22

7 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 42 dB) 22

13

Model Corsair iCUE H150i Elite LCD pozwolił uzyskać podobne temperatury procesora, jak w przypadku innych, konkurencyjnych zestawów typu 280 i 360 mm (a przy tym cechował się akceptowalną kulturą pracy). Warto jednak odnotować trochę wyższe wskazania na sekcji zasilania płyty głównej.

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 66

11 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 66

13 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 68

12 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 46 dB) 68

14 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 69

16

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 18

7 Arctic Liquid Freezer II 360 RGB

(max. 41 dB) 20

10 Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

(max. 42 dB) 22

16 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 27

8 Corsair iCUE H150i Elite LCD

(max. 46 dB) 39

16

Podkręcony procesor generuje wyraźnie więcej ciepła - ponownie możemy liczyć na osiągi zbliżone do 280- i 360-milimetrowych modeli, ale już przy wyraźnym szumie wentylatorów. Warto jednak zwrócić uwagę na wyższą temperaturę sekcji zasilania (zdecydowanie przydałby się tutaj dodatkowy nawiew).

Corsair iCUE H150i Elite LCD - to nie są tanie rzeczy... ale za to jakie ładne!

Jak oceniamy chłodzenie Corsair iCUE H150i Elite LCD? Cóż, sprawa nie jest taka prosta. Sprzęt na pewno wyróżnia się na tle innych zestawów, ale na pewno nie jest to propozycja dla każdego. Ba! Propozycja zainteresuje raczej wąskie grono klientów o specyficznych wymaganiach (i dużym budżecie).

No właśnie, iCUE H150i Elite LCD to sprzęt przede wszystkim nastawiony na wygląd. Producent zastosował specjalny blok-wodny z wyświetlaczem LCD, który daje bajeczne możliwości personalizacji sprzętu (można tutaj umieścić praktycznie dowolną grafikę czy animację). Dodatkowym atutem są tutaj podświetlane wentylatory – dzięki aplikacji iCUE można przygotować piękną kompozycję wizualną.

Sporym atutem modelu iCUE H150i Elite LCD jest kompatybilność ze wszystkimi współczesnymi podstawkami Intel i AMD. Montaż chłodzenia nie jest specjalnie skomplikowany, aczkolwiek konieczne jest podłączenie dużej liczby przewodów (a więc też trzeba poświęcić trochę czasu na aranżację okablowania). Przydałaby się też dodatkowa porcja pasty termoprzewodzącej.

Jeżeli chodzi o wydajność, chłodzenie oferuje naprawdę dobre możliwości – konstrukcja poradziła sobie nawet z podkręconym 12-rdzeniowym Ryzenem (oferując tutaj podobne temperatury do innych 280- i 360-milimetrowych zestawów AiO). Przy gorętszych jednostkach musicie jednak liczyć się z wysokimi temperaturami sekcji zasilania płyty głównej i wyraźnym szumem wentylatorów. Szkoda, bo po tej klasie chłodzenia spodziewaliśmy się czegoś więcej.

No właśnie, głównym problemem dla większości użytkowników może być cena – zestaw iCUE H150i Elite LCD kosztuje bagatela 1400 zł. To dużo więcej od typowych 360-milimetrowych chłodzeń AiO (bez wyświetlacza LCD). Mało tego! Mówimy o segmencie, w którym można już zastanawiać się nad złożeniem customowego chłodzenia wodnego. Ale jeżeli oczekujecie wyróżniającego się chłodzenia i jesteście w stanie tyle wydać, na pewno jest to propozycja warta rozważenia. Bo kto bogatemu zabroni?

Opinia o Corsair iCUE H150i Elite LCD Plusy ekran LCD na bloko-pompce,

podświetlane wentylatory,

funkcjonalne oprogramowanie iCUE,

w zestawie kontroler iCUE Commander Core,

możliwość pasywnego trybu pracy wentylatorów,

kompatybilność z wszystkimi nowszymi podstawkami Intel i AMD,

5 lat gwarancji. Minusy nie chłodzi sekcji zasilania płyty głównej,

słyszalne przy gorących procesorach.

węże mogłyby być dłuższe,

przydałaby się dodatkowa tubka pasty termoprzewodzącej.

dużo przewodów do podłączenia,

zaporowa cena.