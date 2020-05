Garett GT22S to smartwatch za mniej niż 500 zł, który ma całkiem duże możliwości. Sprawdź czy warto go kupić - oto nasza recenzja. Jest wodoodporny, bardzo funkcjonalny, wygląda dobrze, ma ekran dotykowy i jest dostępny w kilku kolorach.

Garett GT22S - recenzja

Popularność tanich smartwatchów rośnie, bo coraz więcej osób uprawia sport i prowadzi aktywny tryb życia, ale to nie jedyny powód, dla którego warto kupić smartwatcha. Na co dzień bardzo przydatne jest wyświetlanie powiadomień i wiadomości, dzięki czemu nie musimy co chwilę sięgać po nasz ulubiony telefon. Dobry smartwatch daje nam też możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych, nie boi się wody i ma mnóstwo innych, przydatnych opcji.

A wiecie co jest najlepsze? Taki smartwatch można mieć już za mniej niż 500 zł. Oto Garett GT22S. Zapraszam do jego testu!

Różne kolory, wymienne paski

Pierwszą zaletę widać od razu po rozpakowaniu. Obudowa jest atrakcyjna, a smartwatch można kupić w kilku kolorach, z różnymi paskami. Pod ręką mam trzy wersje: srebrną z niebieskim paskiem, srebrną z metalową bransoletą oraz czarną z brązowym paskiem.

Bransoleta z pewnością nadaje eleganckiego charakteru, a paski są bardziej sportowe. Od strony wewnętrznej paski wykonano z gumy, a na zewnątrz z syntetycznej skóry. Dzięki temu wyglądają dobrze, a jednocześnie można je umyć bez ryzyka uszkodzenia lub przebarwienia skóry. Bardzo ważne jest też to, że dzięki teleskopom z suwakami pasek można łatwo zdjąć i wymienić na inny (pasuje każdy z mocowaniem o szerokości 20 mm).

Wodoszczelny i dobrze wykonany

Przód smartwatcha jest metalowy, a tył plastikowy. Dzięki temu Garett GT22S jest bardzo lekki, ale solidny. Średnica koperty to 48 mm, więc moim zdaniem smartwatch pasuje na nadgarstek osoby dorosłej. Dla dzieci może być za duży, choć oczywiście jest to kwestia gustu.

Z prawej strony umieszczono przycisk do włączania zegarka i wychodzenia z menu na ekran główny.

Na wewnętrznej stronie znajdziemy głośnik i mikrofon, które skierowane są w bok, więc nie będą zasłonięte po założeniu zegarka na rękę. Są tutaj również styki oraz magnesy służące do podłączania przewodu ładującego. Najważniejsze czujniki służące do pomiaru pulsu, nasycenia tlenu oraz ciśnienia krwi znajdują się w samym centrum.

Całość jest wodoszczelna i pyłoszczelna zgodnie ze standardem IP68. Z tym smartwatchem na ręce można brać prysznic. Nie boi się potu, ani deszczu, więc jest dobrym towarzyszem treningu. Tym bardziej, że można używać go do kontrolowania muzyki.

Jasny i wyraźny wyświetlacz

Tymczasem przejdźmy do wyświetlacza, bo to ważna rzecz w każdym smartwatchu. To właśnie na niego będziemy patrzeć najczęściej i za jego pomocą obsługiwać zegarek. W modelu Garett GT22S jest on dotykowy, ma 1,3 cala średnicy, rozdzielczość 240x240 px i wykonany jest w technologii IPS LCD.

Jak spisuje się w praktyce? Przede wszystkim obraz jest ostry, wyraźny i jasny. W warunkach domowych moc podświetlenia 1 na 5 w zupełności wystarcza, a maksymalna jasność 5 na 5 będzie przydatna w słoneczne dni.

Ponadto kolory są nasycone, kąty widzenia szerokie, a czułość na dotyk dobra. Obsługa menu jest przyjemna i bezproblemowa. Drobne przycięcia zdarzają się, ale nie są one uciążliwe. To sprawa normalna w tanich smartwatchach.

Przydatną funkcją jest automatyczne włączanie podświetlenia, po podniesieniu ręki. Dzięki temu możemy sprawdzić godzinę, bez wciskania przycisku. Jest też opcja aktywacji ekranu po otrzymaniu powiadomień. Ja z tych funkcji korzystałem na co dzień, ale warto zaznaczyć, że skracają one czas pracy na baterii.

Wymienne tarcze zegarka i motywy graficzne

Fabrycznie dostajemy 12 różnych tarcz zegarka, które można zmieniać w bardzo prosty sposób. Wystarczy przytrzymać palec na wyświetlaczu, a następnie przesunąć w bok, wybrać inny styl i nacisnąć OK. Co ciekawe w menu znajdziemy też opcję o nazwie Tematy, która pozwala zmienić tło w menu.

Rozmowy telefoniczne przez zegarek

Na smartwatchu Garett GT22S można prowadzić rozmowy telefoniczne, zarówno przychodzące, jak i wychodzące. Jest to bardzo przydatne w czasie prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze, biegania itp.

Telefonu nie trzeba w ogóle brać do ręki. Na wyświetlaczu zegarka pojawia się numer telefonu - wystarczy, że przesuniemy zieloną lub czerwoną słuchawkę, by odebrać, albo odrzucić połączenie. Dźwięk jest zrozumiały w obie strony. Bez problemu można się dogadać.

Przydatne funkcje sportowe

Poza klasycznym liczeniem kroków, szacowaniem przebytego dystansu i spalonych kalorii, mierzy też puls, sprawdza nasycenie tlenu we krwi, a nawet jest w stanie zmierzyć ciśnienie krwi i wykonać EKG. Ma też funkcję monitorowania czasu płytkiego i głębokiego snu oraz aktywności w dzień.

Do tego dochodzi jeszcze 9 różnych rodzajów treningu: spacer, bieganie, wspinaczka, rower, koszykówka, badminton, pingpong, piłka nożna i najlepszy z nich - sex. Wciskasz “GO” i… do dzieła!

Można włączyć alerty dla tempa, czasu, dystansu lub okresowy - co kilometr.

Trzeba przyznać, że jak na tak niedrogi smartwatch, Garett GT22S pozytywnie zaskakuje możliwościami sportowymi.

Inne funkcje

Naturalnie to nie wszystkie opcje jakie ma ten smartwatch. Wyświetlić możemy też wiadomości SMS, rejestr połączeń telefonicznych, kalendarz, alarm, stoper i kalkulator. Jest też funkcja zdalnego robienia zdjęć i kontrolowania muzyki na telefonie, za pomocą zegarka (działa również ze Spotify).

Aplikacja na telefon

Bardzo ważną rolę odgrywa też aplikacja Garett Activ, którą za darmo pobierzemy ze Sklepu Play (Android) lub App Store (iPhone).

Synchronizuje ona dane ze smartwatchem i prezentuje najważniejsze statystyki, historię oraz raporty, w prosty, czytelny sposób. Pozwala też zarządzać ustawieniami - np. wybrać, które aplikacje mogą wysyłać powiadomienia na zegarek. Jest to istotne, bo zbyt wiele powiadomień może skrócić czas pracy na baterii.

Czas pracy na baterii

Jak długo Garett GT22S realnie pracuje na baterii? W czasie testu miałem włączone powiadomienia z kilku aplikacji (w tym Messengera) i automatyczne podświetlanie ekranu, z jasnością ustawioną na 2. Kilka razy dziennie mierzyłem puls, nasycenie tlenu we krwi i ciśnienie krwi. Aktywne było monitorowanie snu, a od czasu do czasu kontrolowałem też muzykę przez zegarek.

W takich warunkach smartwatch wytrzymywał 1 - 1,5 dnia na baterii. Można więc powiedzieć, że przy intensywnym korzystaniu trzeba go ładować codziennie. Jeśli jednak korzystamy z niego łagodnie, nie dzwonimy i nie mierzymy pulsu zbyt często, to może wytrzymać 3 dni.

Garett GT22S - opinia, werdykt

Garett GT22S pomimo niskiej ceny zaskakuje solidną, wodoszczelną obudową, atrakcyjnym wyglądem, jasnym wyświetlaczem, możliwością prowadzenia rozmów telefonicznych i bogatymi opcjami sportowymi. Używa się go przyjemnie, a jedyną słabszą stroną jest czas pracy na baterii. Mimo to, za 500 zł to smartwatch interesujący i godny polecenia.

Garett GT22S - ocena

wyraźny, jasny wyświetlacz

smartwatch jest wodoszczelny (IP68)

mikrofon i głośnik do rozmów telefonicznych

wszystkie ważne funkcje fit (kroki, kalorie, puls, ciśnienie, sen itp.)

możliwość zmiany wyglądu tarczy zegarka

dobra jakość wykonania w tej klasie cenowej

łatwa wymiana pasków (standardowe z mocowaniem 20 mm)

dość wygodna obsługa dotykowa

menu w języku polskim



dość krótki czas pracy na baterii

okazjonalne, drobne problemy z synchronizacją (zależne od używanego smartfona)

80% 4/5

