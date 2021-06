Porządny monitor ostatnio kojarzy się głównie z modelami dla graczy, a nieco zapomina się o sektorze, który faktycznie potrzebuje dobrego monitora do pracy – czy to ze względu na kolory, czy przestrzeń roboczą. Sprawdzimy, co w tym aspekcie HP U28 4K HDR ma do zaoferowania!

4,5/5

Wybór dobrego monitora do pracy to nie zawsze proste zadanie. Po specyfikacji większość propozycji wygląda bliźniaczo, ale jednak potrafią się w praktyce znacznie różnić. W szczególności, jeżeli ma to być jak najlepszy monitor do pracy z grafiką albo po prostu budżet pozwala nam przebierać w ofertach najlepszych monitorów 4K, to sytuacja szybko może się skomplikować… HP U28 4K HDR może okazać się panaceum na takie trudne wybory.

Monitor ów zapakowano w zaskakująco duży karton, w którym znajdziemy dodatkowo całkiem pokaźny zestaw przewodów, włącznie z kablem obustronnie zakończonym USB typu C. Tak się bowiem składa, że model ten potrafi zasilić również kompatybilny sprzęt po podpięciu obrazu złączem USB-C, ale o tym później.



Zasilacz o mocy 180 W jest całkiem sporych rozmiarów, ale odpowiednio długi przewód pozwoli bezpiecznie doprowadzić go do podłogi.

Styl i ergonomia – czyli podstawa HP U28 4K HDR

Podstawa monitora jest dwuelementowa i do jej złożenia oraz połączenia z panelem nie potrzeba żadnych narzędzi. Jest całkowicie wykonana z metalu i trzeba przyznać, że wygląda bardzo zgrabnie. Płaska stopa pozwala bez problemu spożytkować powierzchnię pod ekranem.



Postawa wygląda stylowo i jest praktyczna.

Dodatkowo otrzymujemy plastikowy klips do wpięcia w nogę monitora. Służy on do sprowadzenia schludnie wszystkich kabli do poziomu biurka. Jego wysokość można swobodnie regulować.



Całkiem pomocny dodatek, zwłaszcza gdy podpinamy więcej niż jeden komputer.

Jeszcze więcej ergonomii, czyli regulacja ułożenia HP U28 4K HDR

Podstawa, mimo swojej minimalistycznej konstrukcji, oferuje naprawdę spory zakres regulacji. Mamy tu oczywiście możliwość regulacji pochylenia do przodu (3°) oraz do tyłu (22°), a także regulację wysokości (120 mm).



Tutaj też widać, jaki monitor jest zgrabny z profilu.

To jednak raczej standard w monitorach do pracy. HP natomiast zaskoczyło nas regulacją położenia na boki – monitor można obrócić w lewo i w prawo bez ruszania samej podstawy. Nie zapomniano oczywiście o funkcji pivot, zatem monitor w razie potrzeby szybko odwrócimy do pionu.



Biorąc pod uwagę, że HP U28 4K HDR posiada panel IPS o idealnych kątach widzenia, to bez problemu można podzielić się efektem pracy z kolegą obok.

Jeszcze więcej stylu, czyli konstrukcja panelu HP U28 4K HDR

Przechodząc już do samej matrycy, od razu zauważamy jej trzystronnie bezramkową obudowę. Takie rozwiązanie zdecydowanie dodaje stylu, gdy monitor jest wyłączony, ale nawet podczas pracy obramowanie okazuje się być bardzo wąskie – aktywną część matrycy do fizycznego skraju obramowania dzieli niespełna 8 mm.



Tak mała ramka wygląda bardzo nowocześnie.



Dolna ramka jest również relatywnie mała, jak na 28” monitor.

Od tyłu obudowa wykonana jest z plastiku, który to na pierwszy rzut oka jest nie do rozróżnienia z aluminiową konstrukcją podstawy. Mamy zatem bardzo spójną całość, ozdobioną dodatkowo wykończonym na wysoki połysk logo HP.



Między logo a portami umieszczono jeszcze złącze blokady Kensington Lock.



Logo to jest takie śliczne, że oto jego zdjęcie z bliska :)

Portów moc – i to dosłownie, bo niektóre z nich dysponują własną mocą

Złączy mamy faktycznie całkiem sporo do dyspozycji. Wyprowadzono je tak, że wpięte przewody odstają prostopadle do pleców monitora. Patrząc od góry znajdziemy:

1x DisplayPort 1.2

1x HDMI 2.0

3x USB 3.1 typu B

1x USB 3.2 gen. 2 typu C (z obsługą DisplayPort 1.2)

1x miniJack 3,5 mm (stereo)

1x złącze zasilania DC

Wszystkie porty, jak na tej klasy monitor przystało, są estetycznie obudowane. Port USB-C pozwala jednocześnie z przyjmowaniem sygnału obrazu ładować podpięte urządzenie z mocą 65 W. To wystarczy w zupełności dla każdego ultrabooka, a także powinno poradzić sobie z podtrzymaniem zasilania większych laptopów, zgodnych z USB–C Power Delivery.



Łącznie można podpiąć 3 źródła obrazu, a dzięki funkcji PbP/PiP dwa z nich wyświetlać jednocześnie.

Menu ekranowe obsługujemy joystickiem – tak jak być powinno

Z tyłu, blisko lewej krawędzi monitora (patrząc od przodu), umieszczono joystick do obsługi menu ekranowego. Umożliwia szybkie oraz intuicyjne przemieszczanie między ustawieniami monitora, a przy tym jest bardzo przyjemny w dotyku.



Jedyne, czego nie zrobimy przy pomocy tego joystica, to włączenie/wyłączenie monitora – od tego mamy osobny dyskretny przycisk pod dolną krawędzią obudowy.

Menu jest całkiem mocno rozbudowane, ale przy tym nie jest przytłaczające. Do wyboru mamy aż 8 predefiniowanych profili obrazu, a w razie potrzeby możemy sami ręcznie go skalibrować (niestety tylko dwuosiowo).



Podczas nawigowania po menu, z boku zawsze mamy wyświetloną legendę sterowania joystickiem.

Jedna z funkcji dostępnych z poziomu menu ekranowego to Obraz w Obrazie (PiP), gdzie również możemy wybrać wyświetlanie obok siebie równoprawnie dwóch źródeł (PbP).



Menu nie jest dostępne w naszym rodzimym języku.

To, czego w OSD nie uświadczymy, to regulacja głośności, gdyż HP U28 4K HDR nie posiada wbudowanych głośników. A szkoda – w monitorze do pracy bywają przydatne.

Specyfikacja monitora HP U28 4K HDR

Przekątna: 28" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 3840 x 2160 px Czas reakcji: 4 ms (GTG) Maksymalne odświeżanie: 60 Hz Obsługiwane kolory: 8 bit (16,7 mln) Jasność: 400 cd/m2 Podświetlenie: krawędziowe W-LED Kontrast: 1000:1 (typowy) Typ matrycy: IPS (matowa) Regulacja ułożenia: pochylenie 3° w dół i 22° w górę;

wysokość 120 mm Głośniki: brak Porty: 1x HDMI 2.0;

1x DisplayPort 1.4;

1x USB-C Power-Delivery + DP 1.4;

3x USB-A 3.2 gen 1;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync HDR: tak, HDR 400 Inne funkcje: dynamiczny kontrast;

Low Blue Light;

FlickerFree;

Kensington Lock Zakrzywienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 6,4 kg z podstawką Wymiary

(szerokość x wysokość x głębokość): 637 x 531 x 190 mm z podstawką;

637 x 371 x 43,4 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 1x przewód HDMI;

1x USB-C;

1x DisplayPort Kolor: srebrno-czarny Pobór energii: 32 W (Klasa 2021 F) Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 1749 zł

Jak HP U28 4K HDR wypada w testach obrazu?

Testy tradycyjnie przeprowadziliśmy z użyciem kolorymetru X-Rite i1display PRO po wcześniejszym ponad godzinnym „rozgrzaniu” monitora. Dodatkowo testy input lag przeprowadziliśmy z użyciem miernika Leo Bodnar, a komputer użyty do testów to niedawno recenzowany, całkiem opłacalny OMEN 30L, wyposażony w kartę graficzną RTX 3070. Rozpoczynamy od weryfikacji parametrów profili predefiniowanych przez producenta.

Pomiar fabrycznych profili graficznych HP U28 4K HDR

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Web

(sRGB D65)

45% Print

(sRGB D50)

45% Photography

(P3-D65)

45% HD Video

(BT.709)

25% Jasność maksymalna: 181 cd/m2 191 cd/m2 177cd/m2 101 cd/m2 Luminacja czerni: 0,192 cd/m2 0,212 cd/m2 0,186 cd/m2 0,104 cd/m2 Kontrast: 945:1 899:1 953:1 966:1 Gamma: 2.23 2.21 2.20 2.21 Punkt bieli: 6787 K 5079 K 6885 K 6749 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 0.58 / 2.82 1.45 / 4.11 1.75 / 4.77 0.43 / 2.51 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 1.78 / 6.20 2.22 / 8.73 1.96 / 8.59 1.62 / 5.86 Adobe RGB ΔE*00

(średnia/maks.): 2.57 / 10.8 2.34 / 7.79 2.46 / 7.93 2.44 / 10.6

Pomiar standardowych fabrycznych profili obrazu HP U28 4K HDR

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Standard

60% Gaming

75% Night

30% HP Enhance +

60% Jasność maksymalna: 258 cd/m2 355 cd/m2 101 cd/m2 365 cd/m2 Luminacja czerni: 0,463 cd/m2 0,439 cd/m2 0,442 cd/m2 0,447 cd/m2 Kontrast: 557:1 808:1 227:1 816:1 Gamma: 2.26 2.30 2.17 2.30 Punkt bieli: 6598 K 5048 K 2830 K 6599 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 1.98 / 5.18 3.66 / 10.4 7.33 / 18.6 3.05 / 9.36 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.22 / 8.97 3.86 / 12.2 8.14 / 20.9 3.22 / 9.45 Adobe RGB ΔE*00

(średnia/maks.): 2.42 / 7.77 3.70 / 10.9 6.40 / 19.0 3.60 / 11.5

Od razu rzuca się w oczy, że predefiniowane profile nie korzystają z relatywnie wysokiej jasności, jaką oferuje zastosowany tu panel. Oczywiście można ją ręcznie podnieść w każdym z profili, jednak niestety nie podniesie to wartości kontrastu, który ani razu w czasie testów nie przekroczył 1000:1. To nawet jak na IPS dosyć przeciętny wynik. Pod względem balansu bieli większość profili operuje blisko naturalnego jej odcienia, ale sam monitor jest najcieplejszy w odbiorze spośród tych, które mieliśmy okazję testować (tryb nocny bez problemu schodzi poniżej 3000 K!).

HP U28 4K HDR stawia na natychmiastową gotowość do pracy – nawet bez kalibracji można liczyć na bardzo dobre odwzorowanie palety sRGB!

Profile ogólnie są bardzo przyjemnie zróżnicowane, a część z nich, okraszona nazwą popularnych gamutów, faktycznie robi porządną robotę w ich odwzorowywaniu. Jeżeli planujemy zajmować się obróbką grafiki, to od razu po wyjęciu monitora z pudełka możemy rozpocząć pracę, nie przejmując się, że to, co widzimy na ekranie będzie odbiegać od tego, jak odbiorcy będą to postrzegać. Warto też zaznaczyć, że wybór profilu sRGB faktycznie ogranicza paletę do sRGB, więc barwy nie będą przesterowane.



Po lewej profilowanie z domyślnego profilu obrazu, a po prawej w profili sRGB. Szkoda, że poza ograniczeniem objętości, nieco też ograniczyło się pokrycie tego gamutu.



Wizualizacja pokrycia gamutu sRGB domyślnie (po lewej) i dla profili SRGB (po prawej).



Wizualizacja pokrycia gamutów DCI-P3 (po lewej) oraz Adobe RGB (po prawej).

Oczywiście kalibrację i tak warto przeprowadzić, zwłaszcza jeśli zależy nam na lepszym odwzorowaniu przestrzeni barw Adobe RGB lub DCI-P3, gdyż z nimi fabrycznie gorzej sobie radzą predefiniowane profile.



Weryfikacja odwzorowania kolorów po kalibracji - od lewej zgodnie z gamutami: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Czy HP U28 4K HDR faktycznie oferuje przyzwoity HDR?

Pora przejść do omówienia podświetlenia. To wykonano w standardowej technice krawędziowego W-LED i po podkręceniu do 100% bez problemu przekracza to, o czym producent informuje w specyfikacji. Z drugiej strony, po obniżeniu jasności do 0% schodzimy na poziom luminancji bardzo przyjemny dla oka w ciemnym otoczeniu.

Pomiar poziomów jasności

Jasność 100%

Kontrast 80% 448 cd/m2

927:1 Jasność 80%

Kontrast 80%: 356 cd/m2

927:1 Jasność 60%

Kontrast 80%: 259 cd/m2

927:1 Jasność 40%

Kontrast 80%: 169 cd/m2

927:1 Jasność 20%

Kontrast 80%: 106 cd/m2

926:1 Jasność 0%

Kontrast 80%: 40,7 cd/m2

921:1

Monitor obsługuje sygnał HDR, jednak z maksymalną jasnością na poziomie 475 nit (chwilowo) trudno tu o prawdziwie kinowy efekt. Mimo wszystko wyróżnia się całkiem pozytywnie na tle konkurencji z tego segmentu w tej właśnie kwestii. Tego samego niestety nie można powiedzieć o równomierności podświetlenia.



Pomiar delta E równomierności podświetlenia matrycy.

Pod względem równomierności szarości i czerni jest już znacznie lepiej (o ile w przypadku IPS można mówić o czerni…). Nasz egzemplarz również nie wykazywał prawie żadnego wyciekania podświetlenia (jedynie lekko po prawej na dole i na górze po lewej).



Pomiar delta C równomierności podświetlenia matrycy.

Pod względem równomierności szarości i czerni jest już znacznie lepiej (o ile w przypadku IPS można mówić o czerni…). Nasz egzemplarz również nie wykazywał prawie żadnego wyciekania podświetlenia (jedynie lekko z prawej na dole i na górze po lewej).



W ciemności widać, że patrzymy na IPS, ale z pewnością jest to porządny panel tego typu.

Czy na HP U28 4K HDR można przyjemnie pograć?

Pod względem szybkości matrycy przeprowadziliśmy jedynie testy organoleptyczne – ostatecznie jest to panel 60 Hz, którego producent w żadnym razie nie kieruje dla graczy. Mimo tego jednak można cieszyć się z adaptacyjnego odświeżania FreeSync – co prawda w zakresie 40-60 Hz, ale mimo wszystko jest :) Działa ono również z kartami Nvidii przez złącze DisplayPort - nie zauważyliśmy tutaj żadnych nieprawidłowości.



Co tu dużo mówić - obiekty w szybkim ruchu są rozmazane.

Monitor faktycznie do szybkich nie należy i nawet jak na panel IPS generuje bardzo pokaźny ghosting dla szybko ruszających się obrazów. Zmierzony input lag to 8.5 ms dla 60 Hz, czyli w sumie całkiem przyzwoicie. Test UFO MPRT daje rezultat 15,9 ms czasu reakcji, co idealnie wpisuje się we wspomniane 60 Hz. Ogólnie granie na tym monitorze w gry przygodowe jest całkiem satysfakcjonujące, zwłaszcza że tu również można odczuć (do pewnego stopnia) działanie HDR. Nie polecamy natomiast sięgania po tytuły e-sportowe – nawet rekreacyjnie.

Pomiar poboru energii przez monitor HP U28 4K HDR

Spoczynek: <0,1 W Jasność 0%: 16,5 W Jasność 120 nit: 23 W Jasność 70%: 41 W Jasność 100%: 43 W Jasność 100%

+ ładowanie USB: 123 W

Pod względem pobieranej energii HP U28 4K HDR jest zaskakująco oszczędny – a porównujemy go tutaj z konkurencją, która zwykle ma 1 cal mniej. To w zasadzie poziom monitorów QHD, które jak wiadomo potrzebują mniej energii niż panele UHD, aby uzyskać taką samą jasność.

Czy HP U28 4K HDR to dobry monitor?

Patrząc na testowany monitor przez pryzmat zastosowań typowo kreatywnych, można powiedzieć, że otrzymujemy dokładnie to, co obiecuje nam producent. Przy okazji dostajemy to w całkiem dobrej cenie, bo poniżej 2000 zł, co jak za monitor 4K 28” z obsługą USB-C Power Delivery jest bardzo kuszące. Tym bardziej, że HP naprawdę na niczym tu nie oszczędzało – włącznie z możliwościami regulacji monitora.



Dzięki temu, że monitor można pochylać w czterech kierunkach, to również korzystając z funkcji pivot możemy skierować go bardziej w dół lub w górę.

Nie jest to, co prawda, monitor zdolny do pokrycia całego gamutu Adobe RGB, co byłoby zalecane do obróbki fotografii, ale w praktycznie każdym innym zastosowaniu oferuje ponadprzeciętne osiągi. Co więcej, robi to już po wyjęciu z pudełka – nawet bez dodatkowej kalibracji otrzymujemy świetne odwzorowanie barw sRGB (w dodatku bez przesycenia)!

Taki monitor idealnie sprawdzi się jako uzupełnienie typowo biznesowych laptopów, które ani rozmiarem, ani jakością matrycy często nie grzeszą – a przy okazji laptopy te monitor może podładować!

Po stronie słabszych stron HP U28 4K HDR z pewnością leży jego podświetlenie – nie tylko ze względu na małą dawkę tego tytułowego HDR. Równomierność podświetlenia zwyczajnie mogłaby być wyższa. Sam monitor nie jest też w żadnej mierze szybki, ale w takim przypadku trudno uznać to za wadę.



Bardzo uniwersalny design wpasuje się w każde biurko.

Podsumowując – monitor HP U28 4K HDR zrobił na nas bardzo pozytywne wrażenie i z pewnością możemy polecić go wszystkim, którzy szukają taniego, ale solidnego narzędzia do pracy w 4K z możliwością podpięcia laptopa przez USB-C (tak, aby się ładował). To po prostu kawał dobrego monitora.

Opinia o HP U28 4K HDR Plusy wysokie pokrycie gamutów barw,

dobra fabryczna kalibracja,

możliwość ograniczenia kolorów do dokładnie 100% sRGB,

solidne wykonanie,

ładowanie przez USB-C Power Delivery 65 W,

bardzo duże możliwości regulacji ułożenia,

przyzwoicie wysoka jasność,

stylowy wygląd,

tryby PiP oraz PbP,

dosyć niski pobór energii. Minusy przeciętna równomierność podświetlenia,

jednak zbyt mała jasność, aby w pełni wykorzystać HDR,

ładowanie USB-C również mogłoby być z wyższą mocą,

brak wbudowanych głośników.

