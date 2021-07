Jaki powerbank wybrać, by twoim urządzeniom nigdy nie zabrakło energii, a jej uzupełnianie odbywało się błyskawicznie? Przedstawiamy ranking, w którym znajdziesz najlepsze powerbanki dostępne aktualnie na rynku.

Jaki powerbank wybrać? I po co go w ogóle kupować?

Bez smartfona jak bez ręki – warto więc zadbać o to, by nigdy w nim nie zabrakło energii. Zabezpieczyć się w ten sposób pozwala powerbank – przenośny akumulator, którym naładujesz też tablet, e-papierosa, słuchawki, czytnik e-booków, przenośną konsolę, kamerę czy najrozmaitsze gadżety. To małe akcesorium, które można mieć zawsze przy sobie, by skorzystać w chwili, gdy będzie to konieczne.

Jaki jest najlepszy powerbank? Ranking 2021:

To mają najlepsze powerbanki

Najlepsze powerbanki to takie, który są pojemne (minimum to 10000 mAh, a optimum – 20000 mAh) oraz oferują odpowiednie natężenie prądu i moc. Najbardziej godne polecenia są powerbanki, które oferują przynajmniej 2A lub 3A i minimum 15-18 W, gdyż znacznie szybciej naładują one twoje urządzenie. Duże znaczenie ma też technologia ładowania. Trzeba dowiedzieć się najpierw jaką technologię wspiera nasz smartfon, a potem szukać jej w powerbanku - np. Fast Charge lub Quick Charge (w jak najnowszej wersji). Zwróć też uwagę na typy gniazd USB oraz materiał obudowy – metalowa zapewni największą wytrzymałość, ale i zwiększy wagę powerbanka.

W lepiej wyposażonych modelach możesz liczyć także na dodatkowe porty USB (na przykład: 2 USB typu A i 1 USB typu C), dzięki czemu naładujesz kilka urządzeń naraz, a także funkcję ładowania bezprzewodowego. Dobrze też, gdy w obudowie znajdują się diody lub wyświetlacz pokazujące stan naładowania (ile energii pozostało w powerbanku). Ciekawostką, wreszcie, jest pass-through – funkcja polegająca na możliwości ładowania powerbanka w trakcie ładowania smartfona. Dzięki temu ten pierwszy zawsze ma w sobie dość energii, by można go było zabrać ze sobą. Czas przejść do rzeczy…

Wybieramy dobry power bank – ranking TOP 5

Redmi Fast Charger Power Bank – tani powerbank, praktycznie dla każdego Ocena benchmark.pl









4,5/5 Zestawienie otwiera niedrogi i zaskakująco dobry jak na swoją cenę Redmi Fast Charger Power Bank. Ma wbudowany akumulator o dużej pojemności 20000 mAh – to dość, żeby wykonać od 3 do 5 pełnych ładowań przeciętnego telefonu. Uzupełnianie energii jest bardzo szybkie, dzięki mocy 18 W. Co więcej, taka sama jest moc wyjściowa i wejściowa, więc równie szybko naładujemy samego powerbanka przed podróżą. Olbrzymią zaletą tego modelu jest też obecność aż czterech portów, co oznacza możliwość ładowania czterech urządzeń naraz: to dwa gniazda USB-A oraz po jednym USB-C i microUSB. Producent zadbał również o pełen zestaw zabezpieczeń. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 20000 mAh

Złącza micro USB 2.0, 2x USB, USB typu C

Rodzaj akumulatora litowo-jonowy

Gwarancja 24 miesiące

Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro – szybki powerbank w eleganckiej obudowie Ocena benchmark.pl









4,6/5 Urządzenia tego producenta – czy to smartfony, czy słuchawki – słyną z nieprzeciętnie atrakcyjnego stosunku ceny do oferowanych możliwości. W przypadku przenośnych ładowarek nie jest inaczej, a najlepszy przykład na to stanowi Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro. To powerbank z nieco wyższej półki (dopisek „Pro” wszak nie wziął się znikąd) – oferuje pojemność 20000 mAh oraz trzy porty: dwa klasyczne USB-A i jedno USB-C. To ostatnie obsługuje szybkie ładowanie z mocą aż 45 W, dzięki czemu błyskawicznie uzupełnisz energię w swoim smartfonie, a nawet podładujesz laptopa. Do tego mamy tu 9 rodzajów zabezpieczeń, a całość zamknięta została w eleganckiej obudowie. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 20000 mAh

Złącza 1x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.0 Typu A

Waga 400 g

Rodzaj akumulatora litowo-polimerowy

Green Cell GC PowerPlay20 – dobry power bank do telefonu i innych gadżetów Ocena benchmark.pl









5/5 Dogłębnie przebadaliśmy Green Cell GC PowerPlay20 (o pojemności 20000 mAh) podczas testów i nie doszukaliśmy się żadnych realnych minusów. Zaprojektowany w Polsce power bank z dwoma wyjściami USB-A i jednym USB-C jest bliski doskonałości. Możesz mieć pewność, co do wysokiej sprawności (90%) i pełnej obsługi najrozmaitszych standardów szybkiego ładowania: od samsungowego AFC, przez FCP Huaweia i Apple 2.4A, po uniwersalny Quick Charge 3.0 (a to wciąż nie wszystkie). Do tego masz zabezpieczenia przed przegrzaniem, przeładowaniem czy przepięciem oraz funkcję pass-through (czyli ładowanie powerbanka podczas ładowania telefonu). Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 20000 mAh

Złącza 2x USB 2.0, USB typu C

Rodzaj akumulatora litowo-polimerowy

Gwarancja 12 miesięcy Zobacz recenzję

Baseus Mini JA – pojemny powerbank na wakacje i dłuższe wyjazdy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Gdy zdarzają ci się dłuższe wyjazdy z dala od gniazdek elektrycznych, pomyśl o powerbanku o większej pojemności. Takim niezawodnym kompanem na wakacjach i wyprawach może okazać się Baseus Mini JA, oddający do twojej dyspozycji aż 30000 mAh. Pozwala na wielokrotne ładowanie telefonu i robi to może nie błyskawicznie, ale całkiem szybko, dzięki technologii Power Delivery 15W. Jeśli masz obawy, że tak pojemny powerbank będzie strasznie ciężki, to są one uzasadnione, ale na szczęście nie znajdują potwierdzenia w faktach. W przypadku tego modelu waga wynosi jedynie 680 gramów, więc transport nie powinien być problematyczny. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 30000 mAh

Złącza 1x USB 3.1 typ C, 2x USB 3.0 Typu A

Waga 680 g

Rodzaj akumulatora litowo-polimerowy

Samsung EB-U3300XJ – bezprzewodowy powerbank z szybkim ładowaniem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Jeżeli zaś twoim marzeniem jest powerbank, który naładuje smartfona bezprzewodowo, to oto przed tobą Samsung EB-U3300XJ Wireless Battery Pack. Wykorzystuje standard Qi, by uwolnić cię od kabli, choć gdy zależy ci na czasie, to warto z takiego przewodu skorzystać – choćby po to, by bardzo szybko naładować telefon, za sprawą technologii Adaptive Fast Charging i Quick Charge o mocy 25 W. Indukcyjne i szybkie ładowanie to atuty, minusem natomiast może być nieco niższa pojemność niż u konkurencji – ta wynosi 10000 mAh, co jednak wciąż wystarczy, by uzupełnić energię w typowym smartfonie ze dwa razy. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 10000 mAh

Złącza 2x USB 3.1 typ C

Waga 251 g

Złącza dodatkowe Qi

Rodzaj akumulatora litowo-polimerowy

A jaki powerbank ty polecasz?

Nasze propozycje już znasz. Oczywiście wybór jest olbrzymi i ranking złożony z pięciu modeli może nie wyczerpuje tematu, ale nie chcieliśmy cię też zarzucić wieloma podobnymi powerbankami. Być może masz jakieś doświadczenia – dobre lub złe – z akcesoriami tego typu. Daj znać w komentarzu, aby polecić lub odradzić reszcie czytelników ten lub inny model.