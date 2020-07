Jakie są najlepsze powerbanki? Jeżeli rozglądasz się za gadżetem, dzięki któremu twoim urządzeniom nigdy nie zabraknie energii, to jesteś w dobrym miejscu. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę i przedstawiamy ranking powerbanków, w którym z najdziesz najbardziej opłacalne modele.

Jaki powerbank wybrać, czyli: co powinien mieć dobry powerbank

Zacznijmy od tego, co to jest powerbank. W skrócie: duży, przenośny akumulator, który możemy wykorzystać do naładowania telefonu, tabletu, e-papierosa, słuchawek Bluetooth, czytnika e-booków, przenośnej konsoli do gier, kamery sportowej, odtwarzacza MP3/MP4 i innych przenośnych gadżetów. Dobry powerbank przydaje się szczególnie wtedy, gdy jesteśmy poza domem, szkołą czy biurem i nie mamy dostępu do gniazdka sieci elektrycznej. Możemy go nosić w plecaku lub torbie i korzystać z niego w dowolnej chwili.

Jak wybrać power bank? Ranking, który znajdziesz poniżej, ułożyliśmy kierując się wytycznymi, które i tobie teraz przekażemy. Pierwszą i najważniejszą cechą jest pojemność akumulatora wyrażana w „mAh” czyli miliamperogodzinach. Powinna ona być przynajmniej dwukrotnie większa od urządzenia które najczęściej ładujemy (np. smartfona), a do tego powinniśmy dodawać lekki zapas, bo niekiedy realna pojemność jest mniejsza od deklarowanej.

Kolejną ważną rzeczą, na którą warto zwracać uwagę, jest natężenie prądu i moc. Najbardziej godne polecenia są powerbanki, które oferują przynajmniej 2A lub 3A i minimum 15-18 W, gdyż znacznie szybciej naładują one twoje urządzenie. Duże znaczenie ma też technologia ładowania. Trzeba dowiedzieć się najpierw jaką technologię wspiera nasz smartfon, a potem szukać jej w powerbanku - np. Fast Charge lub Quick Charge (w jak najnowszej wersji). Zwróć też uwagę na typy gniazd USB oraz materiał obudowy – metalowa zapewni największą wytrzymałość, ale i zwiększy wagę powerbanka.

Jaki jest najlepszy powerbank? Ranking powerbanków 2020:

To, na co możesz liczyć w lepiej wyposażonych powerbankach, to dodatkowe porty USB (na przykład: 2 USB typu A i 1 USB typu C), dzięki czemu naładujesz kilka urządzeń naraz, a także funkcja ładowania bezprzewodowego. Warto też szukać modeli, które w opakowaniu mają przewód z wieloma różnymi końcówkami (np. micro USB + USB-C + mini USB + Lightning do iPhone). Dobrze też, gdy w obudowie znajdują się diody lub wyświetlacz pokazujące stan naładowania (ile energii pozostało w powerbanku).

Ciekawostką, wreszcie, jest pass-through – funkcja polegająca na możliwości ładowania powerbanka w trakcie ładowania smartfona. Dzięki temu ten pierwszy zawsze ma w sobie dość energii, by można go było zabrać ze sobą.

Przejdźmy do rzeczy – oto najlepsze powerbanki na rynku

Zanim konkretne modele, dodajmy tylko na szybko, że tworząc ten ranking pominęliśmy powerbanki o pojemności mniejszej niż 10000 mAh, ze względu na ich wątpliwą praktyczność.

Xiaomi Mi Power Bank 2S – 10000 mAh – tani i mały powerbank dla każdego









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zestawienie otwiera niedrogi i zaskakująco dobry jak na swoją cenę Xiaomi Mi Power Bank 2S. Ma wbudowany akumulator o pojemności 10000 mAh, który wystarcza do naładowania typowego smartfona 2 razy od zera do pełna. W dodatku ma dwa porty USB, więc możemy bez problemu ładować dwa urządzenia jednocześnie. Po podłączeniu tylko jednego powerbank może dostarczyć 14,4 W mocy, a w czasie ładowania dwóch porty dostarczają łącznie ok. 15W. Akcesorim ma solidną aluminiową obudowę i LED-owy wskaźnik naładowania. Wygląda elegancko, jest odporny i ładuje szybko. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 10000 mAh

Złącza micro USB 2.0, 2x USB 2.0

Rodzaj akumulatora litowo-polimerowy

Gwarancja 12 miesięcy Pokaż specyfikację

Redmi 18W Fast Charger Power Bank – 20000 mAh – pojemny power bank w dobrej cenie









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niewiele droższy Redmi 18W Fast Charger Power Bank ma dwa razy większą pojemność, czyli 20000 mAh. To dość, żeby wykonać od 3 do 5 pełnych ładowań przeciętnego telefonu. Uzupełnianie energii jest bardzo szybkie, dzięki mocy 18 W. Co więcej, taka sama jest moc wyjściowa i wejściowa, więc równie szybko naładujemy samego powerbanka przed podróżą. Olbrzymią zaletą tego modelu jest też obecność aż czterech portów, co oznacza możliwość ładowania czterech urządzeń naraz: to dwa gniazda USB-A oraz po jednym USB-C i microUSB. Producent zadbał też o pełen zestaw zabezpieczeń. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 20000 mAh

Złącza micro USB 2.0, 2x USB, USB typu C

Rodzaj akumulatora litowo-jonowy

Gwarancja 24 miesiące Pokaż specyfikację

Samsung Wireless Battery Pack U1200 – 10000 mAh – powerbank bezprzewodowy









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kolejna propozycja to coś dla ciebie, jeśli nie lubisz kabelków. Zamknięty w solidnej obudowie powerbank Samsung Wireless Battery Pack U1200 – jak sama nazwa wskazuje – oferuje funkcję ładowania bezprzewodowego. Konkretnie wykorzystuje technologię Qi, co oznacza szeroką kompatybilność, między innymi ze smartfonami z rodziny Galaxy S10, smartwatchami Galaxy Watch oraz słuchawkami Galaxy Buds (ale – żeby nie było – nie jesteśmy ograniczeni tylko do gadżetów Samsunga). Oczywiście w razie czego możesz skorzystać z ładowania przewodowego – z AFC i Quick Charge 2.0. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 10000 mAh

Złącza 1x USB, 1x USB 3.1 typ C

Rodzaj akumulatora litowo-jonowy Pokaż specyfikację

Green Cell GC PowerPlay20 – 20000 mAh – dobry power bank do telefonu i reszty gadżetów









5/5 Ocena benchmark.pl Dogłębnie przebadaliśmy Green Cell GC PowerPlay20 podczas testów i nie doszukaliśmy się żadnych realnych minusów. Zaprojektowany w Polsce power bank z dwoma wyjściami USB-A i jednym USB-C jest bliski doskonałości. Możesz mieć pewność, co do wysokiej sprawności (90%) i pełnej obsługi najrozmaitszych standardów szybkiego ładowania: od samsungowego AFC, przez FCP Huaweia i Apple 2.4A, po uniwersalny Quick Charge 3.0 (a to wciąż nie wszystkie). Do tego masz zabezpieczenia przed przegrzaniem, przeładowaniem czy przepięciem oraz funkcję pass-through (czyli ładowanie powerbanka podczas ładowania telefonu). Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 20000 mAh

Złącza 2x USB 2.0, USB typu C

Rodzaj akumulatora litowo-polimerowy

Gwarancja 24 miesiące Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Huawei CP12S – 12000 mAh – najlepszy power bank z szybkim ładowaniem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeżeli liczysz na naprawdę dużą moc, to wybierz Huawei CP12S, który oddaje do twojej dyspozycji 40 W (i to w obie strony). Co to oznacza w praktyce? Ano na przykład 70-procentowe uzupełnienie energii w Hiawei P30 Pro w ciągu 30 minut oraz naładowanie power banka do pełna (czyli 12000 mAh) w niespełna 2,5 godziny. Oczywiście możesz nim naładować nie tylko telefon, ale też laptopa, smartwatcha czy słuchawki, a zastosowanie przez producenta wysokiej jakości ogniw przekłada się nie tylko na niezawodność, ale też niewielkie gabaryty. Zdecydowanie warto! Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 12000 mAh

Złącza 1x USB, 1x USB 3.1 typ C

Rodzaj akumulatora litowo-jonowy Pokaż specyfikację

A jaki powerbank ty polecasz?

Nasze propozycje już znasz. Oczywiście wybór jest olbrzymi i ranking złożony z pięciu modeli może nie wyczerpuje tematu, ale nie chcieliśmy cię też zarzucić wieloma podobnymi powerbankami. Być może masz jakieś doświadczenia – dobre lub złe – z akcesoriami tego typu. Daj znać w komentarzu, aby polecić lub odradzić reszcie czytelników ten lub inny model.

