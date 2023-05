MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio kusi potencjalnych nabywców atrakcyjnym wyglądem i wysoką kulturą pracy. Jest również mocno fabrycznie podkręcony, zatem zaoferuje wyższą wydajność. Czy warto wybrać ten model? Sprawdzamy to!

ocena redakcji:









4,8/5

Płatna współpraca z marką MSI

Premiera układu GeForce RTX 4060 Ti 8 GB już za nami - emocje jeszcze nie opadły, a już do testów trafiły modele z autorskim chłodzeniem. Nam udało się zorganizować jeden z najciekawszych modeli – MSI Gaming X Trio, czyli najmocniejszą i najładniejszą propozycję tej karty od MSI właśnie. Sprawdzimy dla Was, czym się różni od wersji Founders Edition i czy faktycznie warto nieco do niej dopłacić.



Takie pudełko to prawdziwa ozdoba w pokoju gracza!

Jedni powiedzą, że za duża, a my powiemy, że karta MSI Gaming X Trio jest imponująca

Pomiń ten rozdział -> do omówienia kultury pracy i potencjału podkręcania.

Kartę otrzymujemy w bardzo atrakcyjnie prezentującym się na regale opakowaniu, które przy okazji dobrze zabezpiecza kartę przed uszkodzeniami. W środku poza samą kartą znajdziemy również solidną podporę karty, mocowaną do niższych śledzi. Nie da się ukryć, że przy tym rozmiarze karty ma to już znaczenie.



Karta tak ładna i dobrze zapakowana, że żałujemy, iż nie nagraliśmy rozpakowywania :(

Podpora została wykonana w całości z metalu i jest nieco krótsza od samej karty – w komplecie optycznie jeszcze bardziej powiększa kartę widoczną przez okno obudowy. Ze swojej roli wywiązuje się wyśmienicie, zwłaszcza że sama karta nie jest nadzwyczajnie ciężka (waży niespełna 1,2 kg, zatem tylko trochę więcej od karty Founders Edition).



Nie każdy producent pamięta, aby karty z tego segmentu doposażyć w taką podporę, a ta stanowczo się przydaje.

Ogólnie karta MSI jest faktycznie bardzo duża, a przynajmniej bardzo długa – 34 centymetry to prawie długość, jaką osiągają najszybsze karty z serii RTX 4090. Jest przy tym jednak chudsza – nieco ponad dwa sloty, a dokładnie rzecz ujmując 5,2 cm szerokości. To znacznie ułatwi montaż w mniejszych płytach głównych, gdzie pod kartą graficzną chcielibyśmy jeszcze zmieścić np. kartę sieciową (Wi-Fi).



Founders Edition przy testowanym MSI wygląda jak dziecięca zabawka i karta co najmniej połowę mniej wydajna :)

Gaming X Trio jest również dosyć wysoką kartą (14,1 cm), co pozornie mogłoby być problematyczne z uwagi na konieczność wyginania kabla zasilającego. Jednakże nic bardziej mylnego – MSI sprawę bardzo dobrze przemyślało i projekt karty uwzględnia nawet takie detale. Złącze zasilania zostało wyprowadzone bezpośrednio z PCB, zatem chowa się w radiatorze, dzięki czemu kabel w ogóle nie musi wystawać ponad szczyt karty.



Uniwersalne złącze 8-Pin nie wymaga stosowania adapterów w połączeniu ze starszymi zasilaczami.

Backplate karty wykonano z metalu, ale jego powierzchnię ograniczono do minimum, koniecznego dla zachowania odpowiedniej sztywności konstrukcji oraz zabezpieczenia znajdujących się pod nim elementów elektronicznych. W zasadzie połowa tych pleców jest otworem, który poprawia właściwości chłodzące karty, pozwalając chłodzeniu na swobodne przepychanie powietrza przez radiator.



Pomysł podobny do tego w karcie NVIDII, tylko że w wersji ekstremalnej.

A o przepustowość chłodzenia nie ma powodu, aby się obawiać. Trzy bardzo duże (95 milimetrowe) wentylatory o 10 śmigłach pozwalają na swobodną wentylację bez wchodzenia na wysokie obroty. Do minimum zmniejszono środek wentylatora, aby dodatkowo więcej powietrza można było przetłaczać przez znajdujący się niżej radiator.



Śmigła trzech wentylatorów są łączone trójkami – stąd może nazwa Trio :)

Obudowę wentylatorów wykonano z solidnego tworzywa, które skutecznie imituje metal. Zdobienia nadają karcie dynamicznego charakteru, a jednocześnie nawiązują do tradycyjnego projektu tej serii. Przez środek obudowy przepuszczono trzy paski RGB, którymi sterować możemy przez aplikację MSI Center.



Mimo że tak długa karta ma cały szereg zalet, to jednak upewnijcie się, czy zmieści się Wam do obudowy.

Więcej RGB znajdziemy na szczycie karty w postaci podświetlanego logo MSI (tego ze smokiem). Karta zatem pięknie się prezentuje niezależnie od orientacji, w jakiej zostanie zamontowana. Co ważne, do sterowania RGB użyto komunikacji przez PCI-E, zatem nie ma mowy o żadnych dodatkowych, szpecących kartę kabelkach.



Nasza „obudowa” szczęśliwie pomieści nawet tak duże karty ;)

Na śledziu wyprowadzono klasyczny zestaw złączy – trzy wyjścia DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1 (48 Gbps, zatem obsługa do 8K przy 60 Hz). Drugi ze śledzi został perforowany, aby ułatwić karcie pozbywanie się ciepła z obudowy. Z drugiej strony karty mamy trzy otwory do mocowania jej w obudowach typu Rack – to akurat raczej mało istotne dla graczy, ale miło, że o tym MSI też nie zapomniało.



Niklowane ciepłowody ułatwiają transport ciepła do aluminiowego radiatora.

Specyfikacja testowanej karty MSI GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Gaming X Trio 8G

Model MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G Generacja Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Układ graficzny AD106 Jednostki cieniujące 4352 Jednostki teksturujące 136 Jednostki rasteryzujące 32 Rdzenie Tensor 136 (4th gen) Jednostki RT 34 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 2310/2670 MHz Moc obliczeniowa ~22 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 9 GHz Przepustowość pamięci 224 GB/s TGP (zasilanie) 160 W

(1x8-pin) Interfejs PCIe 4.0 x8 W zestawie podpórka Wymiary 338 x 141 x 52 mm Waga 1,17 kg Gwarancja 3 lata Cena 2389 zł

Masywne chłodzenie MSI Gaming X Trio robi świetną robotę

Pomiń ten rozdział -> do opisu procedury testowej i testów syntetycznych.

Karta już podczas pierwszych testów zwróciła naszą uwagę tym, że dość często wentylatory nie zaczynały się nawet kręcić. Układ NVIDIA RTX 4060 Ti, podobnie zresztą jak cała rodzina kart opartych o architekturę Ada Lovelace, słynie z wyśmienitej efektywności energetycznej. To właśnie dzięki temu nowy RTX potrafi zadowolić się nawet 100-110 W energii, gdy gramy w FHD! A tyle energii w przypadku dobrze wentylowanej obudowy zwykle uda się rozproszyć bez uruchamiania wentylatorów.



Gęste użebrowanie pozwala odebrać więcej ciepła z GPU.

Z drugiej strony, z punktu „słyszenia” użytkownika nie ma w zasadzie znaczenia, czy wentylatory się kręcą, czy nie – karty i tak nie słychać, zwłaszcza gdy zamkniemy obudowę. W naszych testach kartę zagłuszała praca pompy chłodzenia procesora! Dopiero po podkręceniu karta zaczęła wychodzić nieco ponad te dźwięki tła, ale w praktyce, gdy procesor czy zasilacz też będą obciążone, nadal będzie najcichszym elementem zestawu.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Metro Exodus Enhanced Edition

[dBA], 1440p, Ultra + RT, mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Poziom tła 23,5 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 26,8

<25 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 28,4

27,1 [OC] MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 29,3

28,4 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 31,8

29,5 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 36,5

34,5 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 40,7

38,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

A temperatury? Dobrze, że pytacie, bo faktycznie karcie przydałby się ciepły kocyk. Nawet pod pełnym obciążeniem na domyślnych ustawieniach nie przekracza 58°C. Grając w FHD znacznie częściej widzimy wartości poniżej 50°C, chyba że karta wyłączy wentylatory – ich ponowne załączenie odbywa się dopiero przy 55°C na GPU. Temperatura Hot Spot w żadnym momencie nie przekroczyła 75°C, a zwykle utrzymuje się poniżej 70°C.

Mimo fabrycznego podkręcenia, MSI nadal zostawia pewien potencjał dla entuzjastów

Karta fabrycznie została przez MSI podkręcona o 60 MHz. Dotyczy to oczywiście tylko GPU, ponieważ pamięci pozostały na domyślnych 9000 MHz. Mając na uwadze, jak bardzo RTX 4060 Ti lubi wszelkie przyspieszenie vRAM, w praktyce całkiem sporo można jeszcze ugrać właśnie podkręcając pamięci. GPU również zdołaliśmy dodatkowo przyspieszyć o kolejne 70 MHz.

Pomiar wydajności NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB Founders Edition po podkręceniu

[FPS], 1080p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RTX 4060 Ti

ustawienia domyślne 45

37 RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1300 MHz) 49

40 MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio

OC (70 MHz / 1200 MHz) 49

40 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RTX 4060 Ti

ustawienia domyślne 65

55 RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1300 MHz) 70

59 MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio

OC (70 MHz / 1200 MHz) 70

60 Far Cry 6

(Ultra + RT) RTX 4060 Ti

ustawienia domyślne 113

95 RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1300 MHz) 117

95 MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio

OC (70 MHz / 1200 MHz) 119

98 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RTX 4060 Ti

ustawienia domyślne 56

34 RTX 4060 Ti

OC (135 MHz / 1300 MHz) 60

37 MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio

OC (70 MHz / 1200 MHz) 60

37 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Jak widać, GeForce RTX 4060 Ti również w wykonaniu MSI Gaming X Trio posiada wysoki potencjał zwiększania wydajności. W zasadzie nawet większy od modelu NVIDII, ponieważ można bardziej poluzować limit zasilania (o 21%), choć to oczywiście wpływa na pobór energii i wydzielanie ciepła (zatem również głośność chłodzenia).

Jak MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G wypada na tle konstrukcji Founders Edition?

Pomiń ten rozdział -> do testów w grach.

Platforma testowa pozostaje bez zmian względem testu premierowego (karta weszła w jeszcze ciepły slot PCI-E po Foundersie), ale na wykresach nieco posprzątaliśmy, tak aby skupić się na różnicach względem karty „referencyjnej” i bezpośrednim otoczeniu modelu RTX 4060 Ti. Dla kontekstu pozostawiliśmy tylko dwie najmocniejsze karty na szczycie wykresów.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 531.93 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszy w tym momencie dostępny sterownik dla Radeonów (Adrenaline 23.4.3) i ARCów (101.4335). Wyjątkiem była nowa karta AMD (Radeon RX 7600), którą testowaliśmy na sterowniku beta 23.10.01.16. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 22H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – niemal każda płyta główna z PCI-E 3.0 (lub nowszym) oferuje wsparcie dla tej funkcji.



Karta ledwie weszła do naszej "obudowy" ;)

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 487 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 641 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 992 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8644 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8328 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 [OC] MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 6780 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6749 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6319 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 6302 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6275 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6091 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 5887 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5211 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5039 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6026 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5962 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5386 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 4976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4406 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 [OC] MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 3558 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3554 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 3315 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 3256 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 3219 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 3078 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 2790 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2451 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 2317 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 2137 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 2024 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 1922 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royal (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 894 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 15 166 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 14 683 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 11 366 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 10 950 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9054 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 8741 [OC] MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 8723 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 8158 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 8130 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7696 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 7185 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6881 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6623 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 5895 [OC]AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5604 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5396 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

W teście syntetycznym różnice w wynikach wychodzą zgodne z różnicą w taktowaniu karty MSI – są nieco wyższe. Nieco ciekawiej sytuacja wygląda w przypadku gier, jednak tym razem nie będziemy już analizować wyników każdej gry z osobna, jak uczyniliśmy to w premierowym teście. Jeżeli chcecie przejść od razu do zbiorczego omówienia tych wyników, to kliknijcie tutaj. Jeżeli nie, to zapraszamy do zwiedzania wykresów.

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 79

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 66

50 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 62

53 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 46

39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

38 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 42

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 42

33 Intel ARC A770

Intel ref. 35

27 Intel ARC A750

Intel ref. 33

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

25 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 29

23 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 27

21 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 22

17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 17

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 56

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 55

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 47

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 32

28 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

28 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 31

26 Intel ARC A770

Intel ref. 28

25 Intel ARC A750

Intel ref. 24

20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 21

16 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 19

14 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 16

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 197

132 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 188

114 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 138

85 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 125

87 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 120

80 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 120

79 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 118

78 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 113

77 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 113

77 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 101

63 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 96

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 84

61 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 79

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 74

55 Intel ARC A770

Intel ref. 72

53 Intel ARC A750

Intel ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

43 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 27

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 106

71 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 98

69 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 88

62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 88

60 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 85

61 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 71

48 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 Intel ARC A770

Intel ref. 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

104 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 92

73 MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 76

61 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

38 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 46

39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 38

30 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 37

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

23 Intel ARC A770

Intel ref. 29

24 Intel ARC A750

Intel ref. 27

23 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 27

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 26

18 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 23

14 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 21

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 95

84 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 91

79 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 89

77 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 72

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 69

58 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 67

56 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 61

52 Intel ARC A770

Intel ref. 51

40 Intel ARC A750

Intel ref. 48

38 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 47

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

38 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

33 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 37

31 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 30

25 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 70

61 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 61

54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 58

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 45

38 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 43

36 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 40

33 Intel ARC A770

Intel ref. 38

31 Intel ARC A750

Intel ref. 32

26 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 31

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

24 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 24

20 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 23

19 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 19

15 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 108

81 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 86

69 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 83

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 82

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 80

46 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 78

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 75

64 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 66

43 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

48 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 58

52 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 43

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 83

70 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 82

50 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 61

55 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 60

56 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 59

53 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

34 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 55

49 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 45

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

35 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 37

25 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 142

110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 131

107 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 118

95 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 115

96 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

95 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 105

90 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 100

85 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 95

76 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 93

80 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 87

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 82

70 Intel ARC A770

Intel ref. 81

62 Intel ARC A750

Intel ref. 75

50 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 72

41 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 70

51 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 62

51 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 107

84 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 96

82 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 88

75 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

74 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 85

73 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 Intel ARC A770

Intel ref. 69

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 62

47 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

42 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 186

132 MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 131

104 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 132

106 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 112

88 AMD Radeon RX 6800

AMD 110

86 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 99

85 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 95

81 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

79 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 92

74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 80

68 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 78

63 Intel ARC A770

Intel ref. 70

59 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 63

54 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 56

47 Intel ARC A750

Intel ref. 54

45 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 123

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 88

60 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

60 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 40

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 98

72 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 94

67 MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 91

61 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 78

51 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

50 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 60

45 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 59

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

36 Intel ARC A770

Intel ref. 51

42 Intel ARC A750

Intel ref. 43

35 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 42

30 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

25 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

24 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 33

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales- 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 99

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 87

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 82

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 75

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 74

55 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 74

52 MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 74

25 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 63

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

29 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 52

21 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 44

25 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 41

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

28 Intel ARC A770

Intel ref. 34

27 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 29

18 Intel ARC A750

Intel ref. 26

20 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

11 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 121

75 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 97

66 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 72

44 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 56

36 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

35 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 52

36 Intel ARC A770

Intel ref. 48

35 Intel ARC A750

Intel ref. 45

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

29 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 43

30 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 42

30 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

28 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 34

24 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 28

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 75

53 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 54

36 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 42

28 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

28 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 39

29 Intel ARC A770

Intel ref. 39

28 Intel ARC A750

Intel ref. 34

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 33

25 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 28

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

MSI GeForce RTX 4060 Ti

[Frame Generation]

Gaming X Trio 111

100 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte Gaming OC 97

83 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 77

67 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 76

66 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 65

57 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 58

51 Intel ARC A770

Intel ref. 58

45 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 56

49 Intel ARC A750

Intel ref. 54

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 176

123 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 138

87 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 99

65 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

51 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 81

54 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 79

51 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

49 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 69

46 Intel ARC A770

Intel ref. 68

40 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 66

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 63

35 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 56

39 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 50

31 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 50

35 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 115

76 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 79

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 77

54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 72

45 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

39 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 62

41 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

41 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

40 Intel ARC A770

Intel ref. 57

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 47

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 41

27 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 35

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS





CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 194

135 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 169

121 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 165

125 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 150

121 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 135

88 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 132

86 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 125

101 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W ogólnym rozrachunku karta MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio jest faktycznie szybsza od Founders Edition. Różnica nie jest duża, ale też jest wystarczająco znacząca, aby nie uznać jej za błąd pomiarowy (choć w kilku grach faktycznie wzrostu nie odnotowaliśmy, jakby kartę limitowało coś innego, a nie wydajność GPU.. może 128-bitowa szyna?).

MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio jest nie tylko cichsza i doposażona w RGB, ale również oferuje wyższą wydajność od modelu Founders Edition!

Warto odnotować, że w naszej dosyć już leciwej procedurze testowej i tak trafiło się aż pięć tytułów, które wspierają DLSS 3 i w nich nowy RTX 4060 Ti dosłownie błyszczy na tle kart poprzedniej generacji (oraz kart konkurencji). Ogólnie wszystkie przedstawione przez nas wyniki można znacząco podnieść aktywując DLSS 2 (Super Resolution) lub (w przypadku Far Cry 6 i Assassin’s Creed) FSR 2, czyli upscaling – tutaj jednak, w przeciwieństwie do DLSS 3 Frame Generation, będzie już widoczna różnica w jakości obrazu (zwłaszcza grając w FHD).

Przewaga wydajności karty MSI dotyczy również zastosowań profesjonalnych

Pomiń ten rozdział -> do testów poboru energii.

Poza grami nowy Radeon RX 7600 okazuje się być również dosyć ciekawą propozycją dla bardziej kreatywnych zastosowań – nie tylko za sprawą nowszych standardów złączy DisplayPort 2.1. Co prawda w tych najczęściej spotykanych zastosowaniach, czyli przy renderze grafiki i eksporcie wideo wypada bardzo przeciętnie, to jest nieco tylko lepiej od swojego poprzednika, natomiast w części bardziej wyspecjalizowanych aplikacji testowanych w ramach pakietu SPECviewperf 2020 okazuje się bardzo mocno wychodzić przed szereg.

Blender 3.4- Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 8,14 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 12,57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14,75 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 14,82 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 18,21 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 19,21 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 19,46 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24,86 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 26,08 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35,66 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 41,26 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 51,10 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 55,72 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 95,98 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 114,23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 128,49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 149,15

DaVinci Resolve 18.1

eksport wideo, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10

12 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 19

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 21

22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 33

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

41 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 39

39 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 47

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 51

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

58 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 67

71 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 68

69 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 73

76 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 102

126 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 103

108 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

134 Legenda / / eksportowanie do H.265

/ / eksportowanie do H.264

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 217 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 198 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 189 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 124 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 121 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 112 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 111 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 113 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 93 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 91 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 77 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 76 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 74 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 148 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 132 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 129 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 124 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 122 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 75 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 69 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 67 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 53 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 45 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 45 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 649 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 554 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 460 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 456 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 452 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 436 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 405 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 68 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 63 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 52 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 512 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 401 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 303 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 292 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 216 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Tu ponownie warto przypomnieć, dla osób chcących streamować, że RTX 4060 Ti to znacznie lepsza propozycja od w sumie dowolnej karty z serii RTX 3000 i starszych. Wszystko za sprawą wsparcia dla kodowania AV1, które teraz już wchodzi na platformę YouTube, oferując bezprecedensowy wzrost jakości obrazu przy tym samym bitrate (przynajmniej w przypadku darmowych kodeków – płatny H.265 oferuje zbliżone możliwości).

Wraz ze wzrostem wydajności nie zawsze idzie wzrost poboru energii

Pomiń ten rozdział -> do podsumowania.

Karta MSI zaskoczyła nas jeszcze na koniec podczas testów zużycia energii. Na domyślnych parametrach, kiedy jest wydajniejsza od modelu Founders Edition, nadal pobiera dokładnie tyle samo. Dopiero, gdy obie karty podkręcimy do samego końca, MSI zaczyna pobierać więcej, co wynika z luźniejszego limitu zasilania.

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extream (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 119 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 128 MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 155 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 155 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 159 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 169 [OC] MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 180 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 190 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 210 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 218 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 224 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 233 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 271 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 287 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 299 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 337 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 345 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 346 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 371 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 433 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 445

Niemniej, mając na uwadze, jak dużą wydajność oferuje RTX 4060 Ti (zbliżoną do RTX 3070), to pobór energii jest rewelacyjnie niski. Jeżeli zależy Wam na oszczędności i nie wiecie, czy zmieścicie się w rocznym limicie taniej energii, to wybór RTX 4060 Ti jawi się jako wyśmienity pomysł, a w tym przypadku oczywiście MSI Gaming X Trio jest jedną z ciekawszych opcji.

Czy warto kupić MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G?

O tym, jak opłacalnym wyborem jest układ RTX 4060 Ti, mogliście przeczytać w naszej wczorajszej recenzji nowego GPU. Tutaj do tego tematu wracać nie będziemy i zakładamy, że już zapadła decyzja o zakupie karty z RTX 4060 Ti w nazwie. Czy w takim przypadku droższa propozycja od MSI to dobry wybór? MSI swoją najmocniejszą odmianę GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G wycenia na 2389 zł. To 350 zł więcej niż cena sugerowana, w której można nabyć np. MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 8G OC.

Wzrost ceny o 18% nie znajduje oczywiście odzwierciedlania we wzroście wydajności, ale dodatkowo zyskujemy znacznie atrakcyjniejszy wygląd (choć to w sumie kwestia gustu) i znacznie bardziej rozbudowane chłodzenie, które zagwarantuje ciszę nawet pod pełnym obciążeniem w upalne dni. Dostajemy również podpórkę pod kartę, co będzie kluczowe, jeżeli składacie zestaw z taką kartą w połączeniu z usługą montażu w sklepie – podpórka gwarantuje, że karta cała przetrwa podróż.

Uśredniona wydajność w testach w grach (RTX 3060 Ti GDDR6X = 100%)

1080p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 139% MSI GeForce RTX 4060 Ti

DLSS 3 Frame Generation

Gaming X Trio 138% NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116% MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 113% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 111% AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 105% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 100% AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 94% Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 83% NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 75% AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 75% Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 72% AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 59%

Uśredniona wydajność w testach w grach (RTX 3060 Ti GDDR6X = 100%)

1440p, najwyższe ustawienia, w tym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 146% MSI GeForce RTX 4060 Ti

DLSS 3 Frame Generation

Gaming X Trio 144% MSI GeForce RTX 4060 Ti

Gaming X Trio 113% AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 112% NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 112% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 111% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 100% AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 95% Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 87% NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 75% Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 74% AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 71% AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 57%



Świecące logo ze smokiem to przynajmniej + 3 do FPS, a gdy zaświeci się na czerwono, to nawet +5!

Ostatecznie konstrukcję autorską MSI oceniamy bardzo dobrze – chłodzenie Tri Frozr 3 spełnia nasze wszystkie wymagania wobec sprzętu godnego polecenia i to ze znaczną nawiązką. Jeżeli jesteście zdecydowani na zakup RTX 4060 Ti i macie nieco więcej miejsca w budżecie, to stanowczo warto rozważyć wybór właśnie MSI Gaming X Trio.

Opinia o MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio 8G Plusy Masywny układ chłodzenia często działa pasywnie,

sprytnie osadzona wtyczka zasilania umożliwia montaż w wąskich obudowach,

trzy ciche wentylatory nawet po podkręceniu karty świetnie radzą sobie z odprowadzaniem ciepła,

podświetlenie RGB dodaje karcie charakteru,

fabrycznie podniesione taktowanie (o 60 MHz),

metalowa, ozdobna podpórka dołączona w zestawie,

nie wymaga adapterów zasilania,

wysoki potencjał podkręcania,

posiada wszystkie zalety układu RTX 4060 TI – DLSS 3 i wsparcie kodeka AV1. Minusy to nadal RTX 4060 Ti…

może być zbyt długa do niektórych obudów.

Nasza ocena konstrukcji MSI Gaming X Trio dla układu GeForce RTX 4060 Ti: 96% 4.8/5

Płatna współpraca z marką MSI