Planujecie familijny, świąteczny seans, ale “Kevina” znacie już na pamięć? Dla wszystkich poszukujących pewnej odmiany prezentujemy najlepsze filmy do obejrzenia z rodziną w święta. Nasz ranking TOP 10 filmowych propozycji znajdziecie poniżej.

Najlepsze familijne filmy świąteczne – Ranking

Klaus

Najlepsze, familijne filmy świąteczne Netflixa reprezentuje “Klaus” – historia niejakiego Jespera, który zyskuje niechlubne miano najgorszego studenta w historii akademii listonoszy. W związku z tym dokonaniem zostaje wysłany na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, zamieszkiwaną przez skłóconą wewnętrznie, a więc i niekorespondującą ze sobą ludność.

Kraina Lodu

Święta to dobra okazja, aby powrócić wspólnie do “Krainy lodu”. Tym właśnie stało się królestwo Arendelle, gdy następczyni tronu – Elsa – nie zdołała zapanować nad swoimi magicznymi mocami. Chcąc ocalić mieszkańców, śladem siostry rusza Anna oraz towarzyszący jej: mieszkaniec gór Kristoff, renifer Sven oraz bałwanek Olaf. Film obejrzycie m.in. w Disney+.

Cud na 34 ulicy (1947)

Już od niespełna ośmiu dekad (!) hasło “najlepsze familijne filmy świąteczne” przywołuje na myśl “Cud na 34 ulicy” – produkcję z 1947 w czerni i bieli, która co roku przypomina nam, że magia świąt jest prawdziwa. Oto w jednym ze sklepów na Manhattanie zatrudniony zostaje staruszek, który utrzymuje, że jest Świętym Mikołajem. Przekonanie to prowadzi go… na salę sądową, gdzie kwestionowane jest jego zdrowie psychiczne. Film włączono do oferty m.in. Disney+.

Opowieść wigilijna (2009)

Polecane, familijne filmy świąteczne nie obyłyby się również bez innego, powracającego od lat klasyka. “Opowieść wigilijna” to historia cynicznego kupca, Ebenezera Scrooge’e, który największe życiowe szczęście czerpie z gromadzenia majątku. Jego samotnie spędzaną Wigilię niespodziewanie zakłócają odwiedziny ducha byłego wspólnika, Marleya, będące zapowiedzią tego, co dopiero nadejdzie. Film jest dostępny m.in. w Disney+.

Mickey: Bajkowe święta

Świąteczne filmy dla całej rodziny nierzadko wzbudzają nostalgię za wspólnie spędzonymi chwilami. Ta udziela się również bohaterom kolejnej animacji w naszym zestawieniu. Myszka Mickey i Minnie oraz ich sławni przyjaciele: Goofy, Donald, Daisy i Pluto zapraszają do udziału w podróży, opisanej na łamach trzech gwiazdkowych historyjek, które stały się ich udziałem. Ekranowi ulubieńcy czekają na Was m.in. w Disney+.

Artur ratuje gwiazdkę

Świąteczne przygotowania mogą okazać się prawdziwym wyzwaniem. Na własnej skórze doświadczył tego Artur – syn Mikołaja – podejmując się misji niemożliwej. Kiedy dostawa prezentu do jednego z sześciuset milionów dzieci kończy się niepowodzeniem, nasz bohater postanawia naprawić ten błąd na dwie godziny przed świątecznym porankiem. Jego szaleńczą wyprawę możecie śledzić m.in. w serwisach Max i Polsat Box Go.

Ekspres polarny

Nadal wątpicie w istnienie Świętego Mikołaja? – Zapewne nie oglądaliście więc jeszcze “Ekspresu polarnego”. Z podobnymi rozterkami mierzy się nasz filmowy bohater – 8-letni chłopiec, który na zaproszenie osobliwego konduktora wyrusza w magiczną podróż na Biegun Północy. Możecie dołączyć do niego, zaglądając do biblioteki m.in. Amazon Prime Video, Playera, Apple TV+ lub Rakuten TV (film do zakupu / wypożyczenia).

Kronika świąteczna

Przeglądając fajne, familijne filmy świąteczne, zwróćcie uwagę na “Kronikę świąteczną” z pierwszoplanową rolą Kurta Russella. I tym razem podtrzymanie świątecznej tradycji jest zagrożone, gdy pewne rodzeństwo przypadkowo rozbija sanie Świętego Mikołaja. Wypadek ten daje początek pełnej przygód podróży, którą zapamiętają już na zawsze. Film obejrzycie na Netfliksie.

Grinch: świąt nie będzie

Świąteczny nastrój niekoniecznie Wam się udziela? Zrozumienie znajdziecie u Grincha, który wprost nienawidzi świąt. Postanawia więc położyć kres ferworowi przygotowań w Ktosiowie, położonemu u stóp zamieszkiwanej przez niego góry. Do zmiany złowieszczych planów próbuje przekonać go mała Cindy Lou. Film zasilił m.in. kolekcję serwisu SkyShowtime.

Śnięty Mikołaj

Najlepsze familijne filmy świąteczne w naszym ujęciu wieńczy “Śnięty Mikołaj” – nieprawdopodobna historia 35-letniego rozwodnika i biznesmena, Scotta Calvina (Tim Allen), który musi zastąpić Świętego Mikołaja, po tym jak ten – przy jego skromnym udziale – spadł z dachu. Jak odnajdzie się w nowej roli? – Możecie się przekonać m.in. w Disney+.

