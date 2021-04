Słuchawki z aktywną redukcją szumu ANC sprawiają, że słuchanie muzyki jest znacznie przyjemniejsze w głośnych miejscach. To idealne słuchawki do miasta, do biura, w podróży i na co dzień. Oto najlepsze słuchawki z aktywną redukcją hałasu w 2021 roku.

Co to jest ANC i jak działa aktywna redukcja szumu?

Dźwięk to fale ciśnienia akustycznego, trafiające do naszych uszu. Funkcja ANC (Active Noise Cancellation) za pomocą przetworników w słuchawkach, tworzy przeciwfalę ciśnienia, o takiej samej amplitudzie, ale odwrotnej fazie. Gdy jedna fala spotka się z drugą w odpowiednim czasie, to następuje interferencja destruktywna, czyli wygaszenie tych fal. Na tym właśnie polega aktywna redukcja hałasu (ANC).

Jakie słuchawki z ANC warto kupić? Oto polecane modele:

Dlaczego tak trudno jest zrobić dobre słuchawki z aktywną redukcją hałasu?

Proces aktywnej redukcji wymaga wysokiej precyzji. Fala akustyczna trafia do specjalnego mikrofonu tuż pod powierzchnią obudowy, tworząc sygnał. Następnie musi on zostać błyskawicznie przetworzony przez cyfrowy procesor i wysłany przez wzmacniacz do przetworników w słuchawkach. Na końcu membrany tych przetworników tworzą przeciwfalę, która ma zniwelować oryginalny dźwięk.

Trudność leży w tym, że dźwięk przechodzi przez słuchawki bardzo szybko, więc cały proces jego wykrywania, a następnie przetwarzania i tworzenia przeciwfali musi być naprawdę szybki. Oryginalny dźwięk nie może dotrzeć do uszu za wcześnie, ani za późno. Szczyty fali i przeciwfali powinny być możliwie jak najprecyzyjniej dopasowane w czasie, bo tylko to sprawi, że aktywna redukcja hałasu będzie efektywna. Jeśli fale nie zredukują się idealnie, to możemy słyszeć (a właściwie bardziej odczuwać) nieprzyjemne efekty działania ANC.

Dlatego właśnie tworzenie dobrych słuchawek z aktywną redukcją szumu jest trudne. Wymagane są wysokiej jakości komponenty, precyzja i idealnie zoptymalizowane oprogramowanie. Wszystko to podnosi koszty, więc trzeba się liczyć z tym, że słuchawki z ANC mogą być droższe od innych dobrych słuchawek z Bluetooth.

Jakie są realne zalety słuchawek z aktywną redukcją szumu?

Słuchawki z ANC pozwalają zredukować niepożądane dźwięki, które powstają w otoczeniu osoby słuchającej. Jest to bardzo przydatne w podróży - szumy w pociągu, samolocie, samochodzie, metrze, tramwaju zostaną wyraźnie zmniejszone, a nawet wyeliminowane. Podobnie wygląda sytuacja jeśli słuchamy muzyki w mieście, na ulicy lub w mieszkaniu, przy otwartym oknie. Szum ruchu miejskiego nie będzie dokuczliwy.

ANC może się też przydać w biurze - jeśli chcemy się odciąć i skupić na pracy, to słuchawki z ANC mocno zredukują rozmowy oraz ogólny szum w otoczeniu. Innymi słowy słuchawki z aktywną redukcją szumu są polecane do słuchania muzyki w miejscach publicznych i gwarnych.

Małe czy duże słuchawki ANC?

Do telefonu polecane są przede wszystkim małe słuchawki z ANC. Najważniejsze, żeby były dokanałowe, a nie douszne, bo tylko wtedy uzyskacie odpowiednią izolację pasywną, która zwiększa efektywność aktywnej redukcji (kanał słuchowy jest dobrze odseparowany od zewnętrznych hałasów). Małe słuchawki mogą oferować wysoką jakość dźwięku i przy tym są lekkie oraz wygodne. Idealnym przykładem są prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Sony WF-1000XM3 oraz Samsung Galaxy Buds Pro.

Warto jednak podkreślić, że jeszcze lepszą jakość, wyższą moc, a niekiedy również wygodę zapewniają duże słuchawki wokółuszne. Takie jak np. Bose QuietComfort 35 II, Sony WH-1000XM3 lub Jabra Elite 85h.

Niestety nie da się łatwo określić na podstawie specyfikacji, czy ANC w słuchawkach działa dobrze, czy nie. Dlatego przed wyborem warto zapoznać się z różnymi recenzjami i uśrednić swoją wstępną opinię na ich temat.

Przewodowe czy bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumu?

Odpowiedź jest prosta: bezprzewodowe słuchawki z ANC są lepsze i bardziej użyteczne. Jasne, że przewodowe modele też mogą być dobre (np. Bose QuietComfort 20 albo B&O Beoplay E4). Jednak z roku na rok coraz więcej osób zaczyna preferować słuchawki bezprzewodowe, które po prostu dają większą swobodę i eliminują (lub zmniejszają) ryzyko uszkodzenia przewodu, którego naprawa może być kosztowna.

Najlepsze słuchawki z aktywną redukcją szumu 2021

Samsung Galaxy Buds Pro - najlepsze małe słuchawki z aktywną redukcją szumu









5/5 Ocena benchmark.pl To są słuchawki, które sam kupiłbym dla siebie - to chyba najlepsza z możliwych rekomendacji. Galaxy Buds Pro są wręcz fenomenalnie wygodne, małe, lekkie i nie wypadają z uszu. Jednocześnie zapewniają zaskakująco wysoką jakość dźwięku, z szerokimi możliwościami dopasowania brzmienia w aplikacji na telefon. Słuchawki oferują miękki, mocny bas i czystą, niezbyt ostrą górę pasma. Są wodoszczelne zgodnie ze standardem IPx7. Działają nawet ponad 7 godzin na baterii, a wraz z etui ładującym nawet ponad 25 godzin. Mają ładowanie bezprzewodowe i bardzo skuteczną aktywną redukcję hałasu. Jakość mikrofonu też jest w porządku, ale szczerze przyznam, że akurat pod tym względem są lepsze słuchawki bezprzewodowe. Wciąż jednak są to moje ulubione małe słuchawki z ANC, które polecam każdemu. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 12.6 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Jabra Elite 75t - bardzo dobre słuchawki z ANC do 500 zł









4,9/5 Ocena benchmark.pl A jeśli macie trochę mniejszy budżet, to wybierzcie słuchawki Jabra Elite 75t. Moim zdaniem są to najlepsze małe słuchawki z ANC do 500 zł. W takiej cenie można je bez problemu kupić w polskich sklepach. Działają do 5,5 godziny na baterii, a wraz z etui ładującym lekko ponad 20 godzin. Warto zwrócić uwagę na to, że samo etui występuje w wersji z ładowaniem indukcyjnym, jak i bez niego. Są odporne na pot i deszcz, więc nadają się do rekreacyjnego uprawiania sportu. Jednak dla sportowców lepsza będzie wersja Jabra Elite Active 75t, która jest jeszcze bardziej wodoszczelna. Pod względem jakości dźwięku jest bardzo dobrze. Z całym przekonaniem uważam, że Elite 75t pod względem dźwięku należą do czołówki słuchawek Bluetooth za mniej niż 500 zł. Są też bardzo wygodne i oczywiście mają dobre ANC, z trybem przepuszczania dźwięków (przydatne podczas biegania po mieście. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 10 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Apple AirPods Pro - najlepsze słuchawki z aktywną redukcją hałasu do iPhone









4,8/5 Ocena benchmark.pl A jeśli masz iPhone, to kup słuchawki Apple AirPods Pro. Naturalnie większość innych modeli też będzie działać ze sprzętem Apple, ale najszybsze i najłatwiejsze parowanie oraz pełną kompatybilność gwarantują AirPods'y. Ale nie zwykłe, douszne, lecz dokanałowe AirPods Pro, wyposażone w znakomitą aktywną redukcję szumów. Poza dobrym tłumieniem oferują też mocniejsze basy i większą. Wielu użytkowników twierdzi, że pod względem ogólnej jakości dźwięku plasują się one w ścisłej czołówce najlepszych słuchawek z ANC. Grają głośno i zapewniają wysoką jakość rozmów telefonicznych. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 10.8 g Pokaż specyfikację

Sony WH-1000XM3 - najlepsze duże słuchawki z aktywną redukcją szumu









4,7/5 Ocena benchmark.pl Od czasu swojej premiery słuchawki Sony WH-1000XM3 wyraźnie staniały. Obecnie przy odrobinie szczęścia można je kupić za około 1000 zł. W tej cenie są to słuchawki imponujące pod kilkoma względami. Po pierwsze generują bardzo dobry, mocny dźwięk, z szeroką sceną, głębokimi tonami niskimi i świetną, szczegółową i dobrze kontrolowaną górą pasma. Środek z kolei jest lekko wycofany. Charakter słuchawek pasuje do wielu gatunków muzyki elektronicznej. Aktywna redukcja szumów działa znakomicie zarówno w pociągu, biurze, jak i w parku. Na jednym ładowaniu pracują do 30 godzin - to jeden z najlepszych wyników w tej klasie. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 103 dB

Łączność Bluetooth

Mikrofon tak

Waga 255 g

Impedancja 47 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 4 Hz Pokaż specyfikację

Bose NC 700 - wygodne i świetnie grające słuchawki z ANC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli chodzi o klasę cenową do około 1000 zł, to wśród słuchawek doskonałym pomysłem jest kupno modelu Bose QuietComfort 35 II, ale... To nie znaczy, że ten producent nie ma w ofercie jeszcze lepszych słuchawek z ANC. To niemal nie do pomyślenia, ale są one jeszcze wygodniejsze od QC 35 II i lepiej radzą sobie z redukcją szumów o wyższej częstotliwości (np. wentylatory lub klimatyzatory biurowe, a także wiatr). NC 700 spisują się lepiej np. w samolocie (a jak wiadomo długie loty trzeba sobie czymś uprzyjemniać). Ponadto w tym przypadku otrzymujemy aż 11 poziomów intensywności ANC, dzięki czemu lepiej dopasujemy jego moc do aktualnych warunków. Jeśli chodzi o dźwięk, to rozszerzono scenę i przestrzeń, a także polepszono górny zakres średnich częstotliwości. W Bose NC 700 ludzki głos też jest odrobinę bardziej wyraźny. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa, Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 250 g Pokaż specyfikację

Najlepsze słuchawki z aktywną redukcją hałasu przeznaczone do telefonu to:

Najlepsze słuchawki z ANC w 2021 roku to Samsung Galaxy Buds Pro. Są niezwykle wygodne, grają czysto i z miekkimi basami, mają świetną aplikację na telefon i bardzo skuteczna aktywną redukcję hałasu. Czas pracy na baterii też jest dobry. Galaxy Buds Pro to słuchawki warte zakupu.

