Lato to czas na nowe telewizory LCD LED marki Panasonic, OLED nadejdzie jesienią

Wybraliśmy się do Berlina, by na oficjalnej europejskiej premierze zobaczyć naraz wszystkie nowości Panasonica. Co prawda już podczas targów CES 2023 Panasonic pochwalił się swoimi produktami, ale wciąż czekały one na europejską premierę.

Literka M na początku nazwy telewizora to w nomenklaturze Panasonica oznaczenie dla produktów wprowadzanych na rynek w 2023 roku. Rok temu była to literka L. To najłatwiejszy sposób, by zorientować się czy dany telewizor jest już tym najnowszym obecnie, czy to jeszcze ubiegłoroczny model. Różnicę w obrazie pomiędzy OLED i LED LCD widać z kolei od razu, ale jeśli macie wątpliwości, to nazwy OLEDów mają w skrócie MZ, a LED LCD literki MX, MS i M.

Europejska prezentacja tegorocznej oferty Panasonic w branży TV w studiach filmowych Berliner Union Film, była okazją do porównania nowych telewizorów między sobą, a także zobaczenia, czy w jakim stopniu zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem są istotne dla naszych oczu. Oczywiście, kto zaradny, ten mógł zobaczyć flagowe Panasoniki już w styczniu.

Telewizory Panasonic w 2023

Panasonic oferuje w 2023 telewizory LCD z różnymi wariantami podświetlenia LED, w tymi miniLED w szerokim zakresie przekątnych. Nie uwierzycie, ale w 2023 roku wciąż można kupić telewizory tej marki z ekranem FullHD o przekątnej 24 cali. W porównaniu z tymi największymi o przekątnej 85 cali, wyglądają one pociesznie, ale Panasonic wierzy, że i takie telewizory są potrzebne.



Panasonic MX800 w największej wersji 85 cali

OLEDy również znajdziemy w tegorocznej ofercie Panasonica, choć tutaj już tylko większe panele od 42 cali do 77 cali. To właśnie wykonane w tej technologii telewizory kierowane są do miłośników gier. Dostaną oni w tym roku oprócz AMD Freesync, także obsługę NVIDIA G-Sync, tryb True Game, usprawnioną obsługę wyświetlania treści HDR oraz tryby dźwięku dostosowane do gier.

Panasonic i Diablo 4. W czym rzecz?

Współpraca z Activision, oznacza tylko jedno. Firma stała się oficjalnym partnerem telewizyjnym Diablo 4. Podczas prezentacji przygotowano nawet specjalne stanowisko na którym dało się pograć w tę grę, już teraz przez znawców tematu określaną jako jedną z najlepszych w historii.

Lepsza jakość obrazu, czy lepiej wyregulowany obraz? Oto jest pytanie

Ogólnie można powiedzieć, że firma dąży do dalszej poprawy obrazu, zarówno w przypadku filmów, programów telewizyjnych jak i gier. Brzmi to sztampowo, ale różnice pomiędzy produktami z kolejnych lat choć widoczne przy bezpośrednim porównaniu, nie będą tak istotne, gdy klient będzie miał do dyspozycji tylko konkretny produkt i zapewnienie sprzedawcy, że jest lepiej. Wiele zależy od tego jak wyregulujemy sobie sprzęt, a to dziś bywa już wyższa szkoła jazdy.

Menu telewizorów Panasonic jest bardzo rozbudowane, trybów wyświetlania nawet do 10, i bądź tu mądry co i kiedy ustawić. Poza tym SmartTV to nie tylko elektronika, to także oprogramowanie i tu jest szansa na dopasowanie zachowania telewizora do naszych oczekiwań. Zobaczmy jakie smaczki czekają na nas w tym roku.



Tabela, w której wyszczególnione są poszczególne modele 4K Panasonic w 2023 roku i najważniejsze cechy dotyczące dźwięku i obrazu, a także platformy Smart TV.

OLEDy Panasonic są duże i małe, ale to te duże świecą najjaśniej

Nowością w tym roku w serii OLED są modele MZ800 z platformą Google TV (zamiast myHome Screen 8.0 w pozostałych OLEDach) dostępne w przekątnych 42, 48, 55 i 65 cali. Mają one prostszy układ przetwarzania obrazu 4K niż topowy MZ2000 i tylko nieco słabszy MZ1500. Ten pierwszy kupimy w rozmiarze 55, 65 i 77 cali, ten drugi nie będzie miał 77 calowej wersji, za to dostępne będą 48 i 42 calowe warianty. Modele MZ1500 w rozmiarach 55 i 65 cali dostały w tym roku głośniki skierowane w stronę użytkownika. Jak widać Panasonic ani myśli rezygnować z małych jak na dzisiejsze warunki telewizorów nawet w przypadku technologii OLED.



Flagowy OLED Panasonic MZ2000

To jednak w tych największych MZ2000 możemy liczyć na najwyższą jasność obrazu, bez konsekwencji dla detali w cieniach, dzięki zastosowaniu panelu MicroLens Array, co ma w efekcie pomóc w wyświetlaniu treści HDR. Pytanie, czy windowanie jasności naprawdę poprawi nasze doznania. Ważniejsze jest tu bowiem, by jasne fragmenty nie były zbytnio wyświecone, nawet jeśli jest to w zasięgu matrycy telewizora. Wpływa to między innymi na naturalność odwzorowania ludzkiej twarzy.

Flagowe telewizory LCD w ofercie Panasonic z miniLED

W serii telewizorów LCD nowością jest wyposażenie serii MX950 w podświetlenie MiniLED (to pierwszy tego typu telewizor w ofercie Panasonica), oraz Full Array LED dostępne w MX940. Różnica w typie podświetlenia ma związek z przekątnymi. MX950 pojawi się w rozmiarach 55, 65 i 77 cali, a MX940 to będą te mniejsze 43 i 50 calowe telewizory. Obie serie dysponują tym samym procesorem obrazu co topowe OLEDy. W przypadku MX950 pojawił się także subwoofer. To telewizory, które Panasonic kieruje również do graczy.



Panasonic MX950 z miniLED

Panasonic przykłada w przypadku zastosowanej w MX950 i MX940, a także MZ2000 i MZ1500 platformy MyHome Screen 8.0 wagę do łatwej konfiguracji także w przypadku użytkowników z problemami ze słuchem i wzrokiem, a także atechnicznych, których przeraża perspektywa korzystania z pilota. Działa to podobnie jak w smartfonach, z użyciem komunikatów głosowych lub sygnalizacji wizualnej.

Subiektywne wrażenie odnośnie MiniLED w Panasonicu

MiniLED w Panasonic MX950 znacząco poprawia poziom czerni i pozwala zwiększyć kontrast, lecz nie jest to to samo co nawet niżej pozycjonowany OLED. Kluczowa jest tu mimo wszystko dość szeroka strefa, co sprawia, że nawet jeśli spora część ekranu jest ściemniana, to część, która zawiera jasne motywy zachowuje się tak jak w telewizorze bez strefowego przyciemniania, z poświatą dookoła. Jest na to na szczęście recepta, wystarczy wpuścić do pomieszczenia trochę światła, nawet umieszczając je za telewizorem, by oko zaczęło ekran MiniLED postrzegać podobnie jak OLED.

Percepcja obrazu w cieniach to zatem kwestia tego w jakim otoczeniu będziemy korzystać z telewizora. OLED najlepszy jest do rozrywki w ciemnym pomieszczeniu, ale nie każdy musi być zadowolony z dużej jasności przy treściach HDR. MiniLED choć gorszy, jest daleko przed tradycyjnym podświetleniem LED i dlatego zwolennicy wysokiej jakości obrazu w panelach LCD powinni celować w tę technologię.

Trzy wersje platformy SmartTV

Serie MX800, MX700 i MX600 różnią się przede wszystkim zastosowaną platformą SmartTV. W przypadku MX800 zastosowano fireTV, która jest zoptymalizowana na szybkie udostepnienie użytkownikowi tego co właśnie chce oglądać. Podczas prezentacji faktycznie było widać odmienny od Google TV sposób priorytetyzowania treści sugerowanych na głównym ekranie. W tej serii Panasonic proponuje nam najszerszy zakres przekątnych - 43, 50, 55, 65, 75 i 85 cali.



Trzy sposoby interakcji z telewizorami Panasonic. Od lewej, fireTV, myHomeScreen 8.0 i GoogleTV



Panasonic MX800 i MX700



Panasonic MZ980

Seria MX700, która dostała Google TV, będzie dostepna w rozmiarach 43, 50, 55 i 65 cali. Najniżej pozycjonowane z telewizorów 4K, czyli MX600 mają platformę bazującą na systemie Linux.



W tle Panasonic MX700, na pierwszym planie MX600

Panasonic FullHD w 2023? Tak i to w trzech seriach produktowych LCD LED

Będą tez telewizory FullHD, w postaci serii MS500, MS350, w których funkcje SmartTV oparto na platformie AndroidTV i Linus. Najniżej pozycjonowane w tegorocznych telewizorów Panasonic, M330 nie będą w ogóle oferować funkcji SmartTV. Każdy telewizor FullHD pojawi się w wersji 24 i 32 calowej. Więcej, bo 40 cali pojawi się w modelu MS350.



Najmniejszy format TV w ofercie Panasonic to 24 cale. Gdy nie ma punktu odniesienia, nie wydaje się taki mały.



Telewizory 2K w tegorocznej ofercie Panasonic.

Ceny nowych telewizorów poznamy niebawem, bo już z początkiem lipca pierwsze modele LCD z podświetleniem LED trafią do naszych sklepów. Całą linię OLEDów w Polsce Panasonic zaoferuje nam dopiero jesienią.

Źródło: Panasonic, inf. własna