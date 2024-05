Google oficjalnie zadebiutowało w Polsce ze swoimi smartfonami, a do tego pokazało ciekawe rzeczy na Google I/O. Z innej beczki: Tinder ma kłopoty, a nowy ChatGPT jest super! Czas na 32. odcinek SięKlika!

Ziom, obadaj SięKlika, tej!

Google Pixel dostępny w Polsce

Pixele zadebiutowały w Polsce. Po latach traktowania nas przez Google jak bananową republikę w końcu telefony amerykańskiego giganta zadebiutowały na polskim rynku. Dostaliśmy 3 sztuki: Google Pixel 8a, którego cena startuje od poziomu 2449 zł, Google Pixel 8 z ceną od 3599 zł i Google Pixel 8 Pro, za który trzeba wybulić przynajmniej 4999 zł. Im więcej pamięci na dane tym drożej - w sensie, że podstawowe warianty mają zawsze 128 GB, ale to jasne przecież.

Razem ze smartfonami Google w Polsce wystartował Google Store - no to warto dodać, bo może to kogoś zainteresuje.

Google Pixel 8 Pro: Czy warto było czekać?

Pozostając w temacie… Kostek przetestował Google Pixel 8 Pro. Fajnie. Zapraszam do zerknięcia.

To ci urwis jeden! Testujemy polski rower cargo URVIS Business

Wiecie pewnie, że w benchmarku testujemy rzeczy. No, taki mamy profil. I czasem wpadnie na testy coś, że ach! I wpadło, bo przyjechał do mnie z miesiąc temu rower. Wielki, ciężki i wynoszący transport miejski, a konkretnie to przewóz rzeczy różnorakich w mieście na inny poziom.

URVIS jest elektrycznym rowerem cargo, który zaprojektowano i zmontowano w Polsce na autorskiej, stalowej ramie. Ja bawiłem się URVIS-em w wersji z wielką, zamykaną skrzynią, takim na bogato. Zapraszam do lektury, bo to świetny rower i dla wąskiego, ale świadomego grona odbiorców, dla tych, co to wiedzą, że rower cargo może im podejść - będzie to nie wiem nawet, czy nie najlepszy rower na rynku.

Kobo Libra Colour, czyli czytnik ebook, na którym poczytasz i zrobisz notatki

Skoro o testach wspomniałem, to zaproszę jeszcze do lektury testu czytnika ebooków Kobo Libra Colour. To super fajny czytnik z kolorowym ekranem E Ink, na którym można czytać ebooki i robić notatki.

#BenchmarkSprawdza, czyli podsumowanie redakcyjnych testów kwietnia 2024

Maciej ma nowy stały temat, który dla was realizuje co miesiąc, czyli posumowanie naszych testów. Rzecz można wyszukać po hashtagu #BenchmarkSprawdza, a w każdym tekście znajdziecie zestawienie naszych testów czy tam innych recenzji z danego miesiąca.

Jedyny taki na świecie. Huawei pokazał wyjątkowego laptopa

MateBook X Pro 2024 waży mniej niż kilogram, bo 980 gramów i jest super. Ma 32 GB RAM-u, 2 TB dysk SSD, ekran OLED o jasności 1000 nitów i odświeżaniu 120 Hz.

Co z tym AI w iOS 18? Wyciekła strategia Apple'a

Wspominałem wam w którymś tam odcinku, że dziś wszyscy mają AI. No a skoro wszyscy, to Apple też. Podobno rzekomo pchają potężny hajs w rozwój swojego AI, swojego modelu językowego, który jak już wyjdzie, to na pewno zabierze nam wszystkim robotę. W końcu to Apple, a tam nie ma miękkiej gry.

Co to AI ma potrafić, kiedy wyjść i w ogóle? Nie mam pojęcia, ale Miron wie, bo dotarł do jakichś tam przecieków albo do informacji od kogoś, kto to dotarł do jakichś tam przecieków i machął newsa o planie Apple na to swoje AI.

Nowy Doktor Who od dziś w Disney+

Doktor Who - kojarzycie? Ja tam wiem, że coś takiego jest. I wiem, że są ludzie, którzy ten serial uwielbiają. I dla was wszystkich, jeśli jakimś cudem jeszcze tego nie wiecie, Aneta ogarnęła newsa o nowym sezonie, który wjechał na Disney+.

Kawa parzona na zimno bez długiego czekania? Naukowcy mają sposób

Uwaga, coś dla miłośników kawy. Ale kawy na bogato, a nie tej rozpuszczalnej padaki. Jak kto lubi kawę parzoną na zimno - cold brew, to ucieszy się pewnie na wieść o tym, że naukowcy znaleźli sposób na to, by parzyć kawę na zimno w kilka minut, a nie w 24 godziny. Mowa o naukowcach z Uniwersytetu Nowej Południowej Wali.

Z kawą na zimno jest ten problem, że musi się długo macerować w lodówce, by była orzeźwiająca i mocna - przynajmniej kilka godzin, a najlepiej to całą dobę. I tu wchodzą naukowcy, cali na biało i kawę na zimno rażą ultradźwiękami, co sprawia, że w maksymalnie 3 minut uzyskuje się super cold brew.

Tinder jest już passe? Wśród pokolenia Z rządzi inna aplikacja

Jak donosi Maciej, w najnowszym raporcie finansowym firmy Match Group widać, że w Tinderze liczba płatnych użytkowników spada szósty kwartał z rzędu. Rośnie za to pozycja konkurencji - aplikacji Hinge.

Czym różni się Hinge od Tindera? Tinder to fast food, a Hinge ma służyć do budowania długotrwałych, prawdziwych relacji między ludźmi.

OpenAI dokłada do pieca. GPT-4o działa w czasie rzeczywistym

GPT-4o - tak nazywa się nowy model językowy od OpenAI. GPT-4o, który analizuje dźwięk, obraz i tekst w czasie rzeczywistym.

OpenAI miało podczas OpenAI Spring Update pokazać wyszukiwarkę internetową opartą na AI i zamieść Google pod dywan, ale jednak… pokazało nowy model językowy. Model, który jest - no klasycznie - lepszy, szybszy, przystojniejszy. Ma reagować na sygnały audio w zaledwie 232 milisekundy, co ma być czasem zbliżonym do reakcji człowieka, kiedy się z nim rozmawia.

Gigafabryka Tesli zaatakowana. Elon Musk dzwoni po policję

Aktywiści klimatyczni wszczęli rozróby przy fabryce Tesli, która ma zostać rozbudowana i to im się rzekomo nie podoba. Szturm był na tyle poważny, tak szeroko zakrojony, że aż wstrzymano produkcję.

Skąd tak desperackie, chciałoby się rzec, kroki aktywistów? Ano podobno rozbudowa tego molocha Tesli ma mieć poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego.

Wymyślili coś genialnego. To już nie pomysł, a rzeczywistość

Włoska firma Greenrail we współpracy z Politechniką Mediolańską położyły panele fotowoltaiczne na podkładach kolejowych na odcinku o długości 1 km. Rzecz działa, a panelom niestraszne są jeżdżące pociągi czy zanieczyszczenia, które z pociągów wypadają. I to jest dobry pomysł na zieloną energię!

Witajcie w przyszłości. TOP 5 nowości z Google I/O 2024

Było dzisiaj trochę o Google, to i zbliżając się z wolna do końca, wrzucę znowu coś o Google. A konkretnie o Google I/O 2024. Na konferencji pokazano… No w gruncie rzeczy to opcje na wykorzystywanie AI od Google. Była nowa inteligentna wyszukiwarka internetowa, był nowy inteligentny asystent, była zajawka, że Zdjęcia Google na smartfonie będą reagowały na nasze zapytania głosowe i…

No było tego tyle, że bym musiał osobny odcinek przygotować tylko po to, by poopowiadać o tych nowościach od Google. Zamiast tego odeślę was do tekstu Mirona, bo skoro już się napracował i naoglądał tych nowości, to warto tę robotę docenić i przeczytać, co tam nawypisywał.

I to już koniec #32

Czas na kilka słów o Manor Lords. To tytuł, za który odpowiedzialny jest jeden gościu i to jeden gościu z Polski, co cieszy zawsze. No taki Adam Małysz świata gier, normalnie. W grę, która to stosunkowo niedawno miała premierę, w tym samym czasie grało ponad 170 tys. graczy na Steam, co jest turbo grubym wynikiem. Tytuł kupiło już ponad 1 mln osób, co też robi olbrzymie wrażenie.

Czym to Manor Lords jest? Gra Grzegorza Stycznia z jednoosobowego studia Slavic Magic to city builder. Taki symulator sołtysa w klimatach średniowiecza. Buduje się tam wieś, toczy bitwy, no strategia pełną gębą. Gra jest miodna, zbiera świetne oceny, a Grzegorz Styczeń pokazał całej branży, że jeden gościu potrafi wyklepać tytuł lepszy niż wielkie studia. No turbo szacun!