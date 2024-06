AI zabiera pracę programistom, Unia chce naprawiać elektronikę, a Chińczycy lądują na księżycu i tworzą samochód elektryczny, który rozwiązuje największy problem samochodów elektrycznych. Czas na 33. odcinek SięKlika!

Ziom, obadaj SięKlika, tej!

Polar Vantage V3 - ten to potrafi w pomiary zdrowotne!

Szybkie info - test zegarka Polar Vantage V3 czeka na wszystkich jarających się sportowymi zegarkami. Świetny sprzęt, absolutna TOP-ka zegarków sportowych!

Acer wprowadza zaawansowane technologicznie laptopy i kamerę 3D

Acer pokazał nowe laptopy. I kamerę 3D. Laptopy mają klawiatury i ekrany, a kamera potrafi wyświetlać obraz 3D. Fajne produkty, ale - zero emocji.

ASUS pokazał mi nowe laptopy. Niedługo sprzęt trafi do sklepów

Acer pokazał laptopy i ASUS też pokazał laptopy. Paweł był niedawno w Tajpei, tak, w tym Tajpei na Tajwanie, gdzie pooglądał sobie te nowe laptopy. Jak ktoś laptopami żyje, to serdecznie zachęcam do obadania sobie obu sprzętowych newsów - są tam konkrety, specyfikacje i inne takie.

Jak zastrzec numer PESEL online? Prosty poradnik

Jak zastrzec numer PESEL? Można to ogarnąć przez stronę internetową albo w aplikacji mObywatel. Rzecz jest prosta, ale że zawsze znajdzie się ktoś, dla kogo nawet rzeczy proste są trudne, to przygotowaliśmy dla was poradnik z zastrzegania numeru PESEL. Zachęcam do zerknięcia, żeby nikt sobie nie mógł wziąć nowego telewizora na ratki 0% na wasze dane.

Pokonany przez zegarek na poligonie GROMu. Karol vs smartwatch

Huawei zabrał dziennikarzy na poligon, na którym kiedyś mieli trenować żołnierze jednostki GROM, by pokazać dziennikarzom tym możliwości smartwatcha Huawei Watch 4 Pro Space Edition.

Dziennikarze zmierzyli się ze swoimi słabościami, a zegarek Huawei Watch 4 Pro Space Edition potwierdził, że jest super, bo pokonał Karola…

Unia zdecydowała. Naprawa sprzętu elektronicznego będzie tańsza i łatwiejsza

Dyrektywa o prawie do naprawy ma wydłużyć życie elektroniki konsumenckiej poprzez promowanie łatwych i tanich napraw. Przepisy obejmują produkty, które - i tu cytat - "zgodnie z przepisami UE z technicznego punktu widzenia nadają się do naprawy". Będą to najpewniej pralki, odkurzacze, telefony komórkowe, ale obstawiam, że też suszarki do włosów, laptopy i ogólnie konsumencka elektronika.

Co ważne, jeśli w trakcie obowiązywania gwarancji na sprzęt, sprzęt ulegnie awarii i zostanie naprawiony, gwarancja na niego, na ten sprzęt w sensie, zostanie przedłużona o kolejne 12 miesięcy.

Zapisów, przepisów, pomysłów, ustaleń i wszystkiego takiego jest w nowej Dyrektywie mnóstwo. Rzecz liczy 63 strony i nie wiem, czy są to strony znormalizowane, więc, no, to solidne prawodawstwo jest, na którego wprowadzenie kraje członkowskie mają jakieś 2 latka, zatem w połowie 2026 roku skończy się eldorado producentów sprzętu w Unii Europejskiej.

Znowu chcą dotrzeć do Titanica. Tym razem tylko dwóch bogaczy

W 2023 roku był sobie batyskaf Titan. Batyskaf, który implodował. Jak życie uczy, ludzie się na błędach nie uczą, więc miliarder Larry Connor i Patrick Lahey współzałożyciel firmy Triton Submarines budują nowy batyskaf, w którym w 2026 roku dwie osoby mają popłynąć pooglądać sobie wrak Titanica.

Karol zgłębił temat, opisał powstający batyskaf i plany obu panów, więc zachęcam do zerknięcia, jak kogoś interesują batyskafy.

Tani Galaxy Watch coraz bliżej. Samsung niechcący potwierdził jego istnienie

Nadchodzi tani Galaxy Watch. Samsung planuje wypuścić nowy topowy smartwatch i nowy super topowy smartwatch, który pewnie będzie miał w nazwie człon “ultra”, “super”, “pro” albo coś podobnego. Podobno, jak doniósł nam Miron, powołując się na spekulacje branżowych mediów, pojawić się ma niebawem też tańszy Galaxy Watch. Tańszy, który będzie potrafił mniej niż topowe warianty koreańskiego smartwatcha, a kupią go pewnie ci, którzy z jakichś powodów nie kupią Apple Watcha lub jednego z miliona zegarków Huawei.

AI wypiera programistów. Są na to liczby

Seba dokopał się do raportu wynagrodzeń i trendów w IT, przygotowanego przez firmę Grafton Recruitment, w którym jak byk stoi, że AI wypiera programistów i że na rewolucji AI zarobić mogą tylko spece od AI, a programiści to będą za chwilę malowali ściany w Irlandii, jak popularni prezenterzy telewizyjni.

Według raportu popyt na zespoły programistów i testerów maleje, co jest zauważalne już od roku 2022. Aktualnie liczba ofert pracy dla tych grup jest o 10 proc. niższa niż w pierwszym kwartale 2023 roku. Rośnie za to popyt speców od uczenia maszynowego - o 59 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2023 roku. Z kolei zainteresowanie pracownikami związanych z technologiami chmurowymi, jak podał Seba, wzrosło o 12 proc. w stosunku do pierwszego kwartału poprzedniego roku.

Nie widziałeś lądowania Chińczyków na Księżycu? Cóż, wylądowali z drugiej strony

Chińczycy wylądowali na księżycu. Znowu. Najdziwniejsze w tym lądowaniu jest to, że nikt go nie widział, bo sonda czy tam inny lądownik Chang'e-6 wylądował na ciemnej stronie księżyca.

Dodam tu, żeby jakąś wartość ten news miał, że jak dotąd to tylko Chińczykom udało się na tej ciemnej stronie księżyca wylądować. I to jest coś. To robi wrażenie. To pokazuje wyraźnie!

Największy problem elektryków? Chińczycy go rozwiązali

A skoro już o Chińczykach mowa… Haobo Hyper GT to elektryczny samochód, który rozwiązał problem wszystkich elektryków. Haobo Hyper GT ma technologię ładowania 800V, co pozwala w 15 minut wydłużyć zasięg aż o 450 km. Nieźle nie? A jak dodamy do tego, że maksymalny zasięg wynosi 710 km, to już w ogóle kosmos. No najlepszy samochód elektryczny na świecie.

Co z tego, że do szybkiego ładowania potrzeba szybkiej ładowarki, której nikt nie ma. Co z tego, że 710 km zasięgu to wartość osiągalna w idealnych warunkach, bez wiatru, bez upału, bez mrozu, bez radia, bez pasażerów, bez sensu…

I to już koniec #33

Computex się dzieje, a raczej dział się do 7 czerwca. Wojtas był na Computeksie i pokazywane tam nowości zrelacjonował, więc zachęcam do zerknięcia w newsy pisane z pobytu na targach i po powrocie z targów.