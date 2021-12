UWANT Multiple Spot Cleaner to myjka do usuwania plam z tapicerki, poduszek, materacy i wykładzin dywanowych. Umożliwia skuteczne, lokalne mycie i odsysanie wody, jest prosta w użyciu, dobrze wykonana oraz dość łatwa w przenoszeniu. Test UWANT Multiple Spot Cleaner.

Usuń plamy z tapicerki za pomocą UWANT Multiple Spot Cleaner B100-E

Wygląda prawie jak pakiet protonowy z Pogromców Duchów ale zupełnie szczerze - nie ma tutaj wielkiej filozofii. UWANT Multiple Spot Cleaner to dość prosta, ale skuteczna maszyna. Ma zbiorniki na czystą i brudną wodę, rurę z dyszą do podawania i zasysania tej wody oraz mocny silnik, który zapewnia odpowiednie ciśnienie w obie strony. Do czego to służy?

UWANT Multiple Spot Cleaner przeznaczony jest do miejscowego prania mebli tapicerowanych, materacy, poduszek, a nawet wykładzin dywanowych. Można być czujnym, ale wystarczy chwila nieuwagi i plama z sosu, kawy albo innych płynów gotowa. A potem co? Będziesz to rozmazywać mokrą ścierką? Lepiej zrobić to prawidłowo, czyli za pomocą sprzętu, który jest do tego stworzony.

Zobacz również: Tutaj znajdziesz dobre odkurzacze, a tutaj roboty sprzątające.

Jakość i ergonomia na plus

Maszyna do usuwania plam to raczej nie jest sprzęt którego używamy kilka razy dziennie. No chyba, że ktoś ma wyjątkowo kreatywne dzieci, to wtedy wszystko jest możliwe.

Nie oznacza to jednak, że wygoda i jakość nie mają znaczenia. Wręcz przeciwnie. Łatwość przenoszenia, komfort obsługi, solidne materiały oraz ergonomicznie umieszczone zbiorniki są istotne. Pod tym względem UWANT Multiple Spot Cleaner nie zawodzi.

Wygląda dobrze, wykonany jest z solidnych tworzyw, dostęp do pojemników jest łatwy i szybki, a moim zdaniem najważniejsze jest to, że nic nie przecieka. Mocowanie rury, dyszy i zbiorników jest precyzyjne i pewne.

Z prawej strony jest miejsce na wodę czystą. Pojemność zbiornika wynosi 1,8 litra. Instrukcja obsługi informuje, że do wody można dodać trochę detergentu. Rekomendowany jest roztwór z pH 7.0. Nie może on powodować korozji żadnego z komponentów UWANT B100-E.

Woda ta zasysana jest przez pompę i biegnie podwójną rurą do dyszy. Dlaczego podwójną? Bo wewnętrzna dostarcza wodę czystą, a zewnętrzna (grubsza) odbiera wodę brudną. Długość tej rury to 1,5 metra, łącznie z mocowaniami.

“Słuchawka” na końcu rury na trzy funkcje. Po pierwsze natryskuje wodę na plamę - służy do tego mała dysza nad przyciskiem.

Po drugie ma szczotkę umożliwiającą mechaniczne osłabienie plamy, zwłaszcza po jej wcześniejszym namoczeniu.

Po trzecie ma szeroką dyszę odsysającą brudną wodę, wraz z ewentualną pianą. Użycie detergentu jest możliwe, pod warunkiem, że piany nie będzie za dużo (przepełnienie zbiornika może uszkodzić maszynę).

Na końcu zużyty płyn trafia do zbiornika na brudną wodę, który ma odrobinę mniejszą pojemność 1,6 litra. Dlaczego mniejszą? Bo Spot Cleaner odsysa zdecydowaną większość wody, ale nie całą. Trochę płynu zawsze wniknie w tapicerkę / tkaninę. Ilość nie jest duża i szybko wysycha - sytuacja wygląda o wiele lepiej, niż w przypadku ręcznego czyszczenia.

Należy podkreślić to, że urządzenie jednocześnie nawilża plamę wodą, szczotkuje zanieczyszczenia mechanicznie oraz odsysa brudną wodę. Jeśli proces wykonamy prawidłowo, miejsce czysczone nie będzie mokre, lecz lekko wilgotne.

Samoczyszczenie

Warto dodać, że w uchwycie jest też przycisk Auto Clean, czyli do samoczyszczenia lub jak kto woli przepłukiwania dyszy i rury po sprzątaniu. Ma to na celu usunięcie resztek nieczystości, aby z urządzenia nie dobiegały nieprzyjemne zapachy przed kolejnym użyciem.

Po skończonej pracy rączkę można odłożyć do uchwytu, który wsuwamy z tyłu urządzenia. W ten sposób możemy łatwo i wygodnie przenosić całość.

Do przenoszenia służy duży, wygodny i solidny uchwyt na górze.

A jeśli nie chcesz nosić tego sprzętu, to możesz go za sobą ciągnąć. Pomagają w tym 4 małe kółka pod spodem.

Oprócz tego na dole umieszczono wlot powietrza z prostym filtrem w postaci gąbki, zamocowanej w plastikowym uchwycie. Można go odkręcić, wyjąć, wyczyścić lub w razie potrzeby wymienić.

UWANT Multiple Spot Cleaner zasilany jest z gniazdka sieci elektrycznej. To nie problem, bo przecież nie mamy tutaj do czynienia z urządzeniem do okazjonalnego usuwania plam z mebli, a nie z odkurzaczem. Ponadto sam przewód jest dość długi (około 5 metrów).

Po podłączeniu do zasilania z przodu podświetlają się dwa przyciski dotykowe - jeden do włączania i wyłączania, a drugi do zmiany mocy ssania (niska lub wysoka).

Jakość sprzątania, głośność, inne wnioski

Zauważyłem, że nie warto stawiać urządzenia na niczym miękkim, bo wlot powietrza na dole może być zasłonięty. Należy stawiać Spot Cleaner na twardej podłodze.

Producent podaje, że silnik jest cichy, z czym nie do końca się zgadzam. Z odległości 2 metrów głośność w trybie niskim wynosi 66 dB, a w trybie wysokim 68 dB. Innymi słowy słychać dość solidne wycie. Nie jest ono nadmiernie drażniące, ale włączone urządzenie na pewno będzie słyszalne w całym mieszkaniu. Powodem wyższej głośności jest naprewniej wysoka moc ssania zapewniana przez silnik/pompę (12 KPa).

Silnik zapewnia bardzo dobrą siłę ssania. Nawet na niskim ustawieniu bez problemu wyciąga wodę z poduszek, materaca, wykładziny itp. Ustawienie wysokie jest jeszcze lepsze, można go użyć w przypadku grubszych i bardziej włochatych powierzchni. Spot Cleaner bez problemu wciąga sosy (np. ketchup), albo rozlane napoje. Pozostawia lekko wilgotną tapicerkę - nie zasysa całej wody. Mokra plama po umyciu musi po prostu wyschnąć sama. Szczotka jest bardzo przydatna - bez niej usunięcie niektórych lekko zaschniętych plam byłoby trudniejsze.

Zbiornik na czystą wodę ma 1,8 litra, ale okazało się, że to bardzo dużo. Jeśli macie do umycia jedną kilkucentymetrową plamę z tapicerki, to zużyjecie niewielką część tej wody. Zwłaszcza, jeśli z wodą zmieszana jest odrobina detergentu. Jeśli plama jest płytka i łatwo się rozpuszcza, to te 1,8 litra teoretycznie wystarczy nawet na czyszczenie całej sofy (choć oczywiście nie jest to przyrząd do prania całych mebli, lecz tylko lokalnych plam).

Czy warto kupić UWANT Multiple Spot Cleaner? Opinia

Spot Cleaner bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem różnorodnych plam, ma mocny silnik, dobrze odsysający wodę, a obsługa urządzenia jest intuicyjna. Wciąż oczywiście zalecam zapoznać się z niuansami w instrukcji obsługi, ale zupełnie szczerze - nie jest to konieczne. Podłączamy rurę i dyszę, wlewamy wodę, wpinamy do prądu i tyle… można sprzątać. Materiały są solidne i dobrze spasowane, nic nie cieknie i nie sprawia wrażenia, jakby się miało rozpaść. Napełnianie i opróżnianie zbiorników jest szybkie i łatwe, a dodatkową zaletą jest funkcja Auto Clean, czyli samoczyszczenie usuwające resztki brudu po myciu.

UWANT Multiple Spot Cleaner ma pomagać nam w szybkim i skutecznym usuwaniu plam i to po prostu robi. Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze opinie o Uwant Multiple Spot Cleaner. Udanego dnia!

Kup UWANT B100E Multifunctional Spot Cleaner - aktualna cena

Aktualną cenę UWANT B100E Multifunctional Spot Cleaner znajdziesz w poniższym sklepie. Wysyłka z Czech. Cena w przeliczeniu to około 830 zł (może się zmieniać wraz z kursem walut itp).

Oryginalna cena: $259.99

Cena na premierę: $199.99

Pierwsze 3 zamówienia: 50% taniej

Pierwsze 30 zamówień: gratis głośnik Bluetooth za $56.99

UWANT Multiple Spot Cleaner - ocena

skuteczne usuwanie plam na mokro

dość dobre odsysanie wody (2 poziomy siły ssania)

łatwy dostęp do zbiorników

wygodny uchwyt z dyszami i szczotką

cztery kółka na spodzie

5-metrowy przewód zasilający

solidne wykonanie i atrakcyjny wygląd



głośność pracy mogłaby być niższa

Uwant Multiple Spot Cleaner - ocena końcowa 94% 4.7/5

Artykuł powstał we współpracy z UWANT.