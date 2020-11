Najnowsza część Watch Dogs, czyli Legion przynosi zarówno obsługę ray-tracingu, jak i DLSS. Czy w najwyższych ustawieniach rzuci na kolana kartę NVIDIA GeForce RTX 3080?

marketplace Ocena benchmark.pl









4,6/5 Plusy - wiernie odwzorowany Londyn,; - wciągający, dystopijny klimat totalitarnej Anglii,; - arcyciekawy system tworzenia własnej drużyny,; - powtarzalność ograniczona do minimum,; - mnóstwo hakerskich gadżetów i umiejętności,; - sporo ciekawych aktywności pobocznych w hakerskiej piaskownicy,; - fabuła, która skutecznie zachęca do dalszego grania. Minusy - niekiedy drętwe dialogi i sztampowe rozwiązania fabularne,; - recykling lokacji trochę daje się we znaki,; - kulejąca sztuczna inteligencja,; - modele postaci nie porywają realizmem,; - znajdzie się trochę błędów, które czasem bardzo poważnie psują zabawę.

Na rynku kart graficznych wre - najpierw NVIDIA zaprezentowała swoje najnowsze karty z rodziny Ampere, a niedługo możemy spodziewać się również nowych Radeonów - również wyposażonych w obsługę ray-tracingu. Dodać należy, że graczy do stanu wrzenia doprowadziła również słaba dostępność najnowszych kart i mamy tu nadzieję, że wejście AMD na rynek będzie znacznie lepiej przygotowane.

Pojawiają się również kolejne gry wyposażone w obsługę zarówno ray-tracingu, jak i DLSS. A dziś mowa oczywiście o Watch Dogs: Legion. Zapraszamy zarówno do zapoznania się z testami kart NVIDIA GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 oraz GeForce RTX 3090, jak i naszej recenzji Watch Dogs: Legion.

Watch Dogs: Legion - testy z ray-tracingiem i DLSS

Dzięki ray-tracingowi Watch Dogs: Legion może się pochwalić choćby realistycznymi odbiciami. Nie oznacza to, że bez RT ich nie ma - są, ale znacznie gorszej jakości.

Na pewno w niektórych miejscach ray-tracing będzie nam imponował. Nie spodziewajmy się jednak, że technologia ta całkowicie odmieni obraz gry. Poniżej znajdziecie materiał porównawczy z włączonym i wyłączonym ray-tracingiem (wbudowany w grę benchmark). Różnice są momentami widoczne, ale ciężko też mówić o nowej jakości oprawy graficznej.

Watch Dogs: Legion - testy wydajnościowe

Testy przeprowadziliśmy na karcie NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition. W platformie testowej znalazł się również procesor Intel Core i9 9900K oraz pamieć RAM 3600 MHz. Gra oczywiście była zaktualizowana o najnowsze patche (również o tekstury HD) oraz wykorzystaliśmy najnowsze sterowniki Game Ready zoptymalizowane pod Watch Dogs: Legion.

O czym warto wiedzieć - w rozdzielczości 3840 x 2160, przy ustawieniach Ultra jakości grafiki ORAZ ustawieniach Ultra jakości ray-tracingu, gra potrafi wykorzystać prawie 9 GB pamięci VRAM. Do testów użyliśmy benchmark wbudowany w grę.

Watch Dogs: Legion – porównanie wydajności z ray-tracingiem i bez

[kl./s] GeForce RTX 3080 FE

FHD Ultra 101

67 QHD Ultra 85

51 FHD Ultra + RT Ultra 71

50 4K Ultra 55

32 QHD Ultra + RT Ultra 52

35 4K Ultra + RT Ultra 30

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

GeForce RTX 3080 nie ma większego problemu z płynnym działaniem Watch Dogs: Legion bez włączonego ray-tracingu. Po prawdzie od czasu do czasu grze zdarzy się "chrupnąć" co ma swoje odbicie w minimalnych klatkach na sekundę. Po włączeniu ray-tracingu w najwyższej jakości daje również radę - ale tylko w rozdzielczości FHD (1920 x 1080) oraz QHD (2560 x 1440) - przy 4K UHD (3840 x 2160).

Watch Dogs: Legion – ray-tracing w różnych ustawieniach

[kl./s] GeForce RTX 3080 FE

4K Ultra 55

32 4K Ultra + RT Medium 34

22 4K Ultra + RT High 32

17 4K Ultra + RT Ultra 30

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Testy różnych ustawień ray-tracingu w 4K UHD wykazały, że nie mają one gigantycznego wpływu na wydajność, ale zawsze można je obniżyć, by uzyskać parę klatek na sekundę więcej.



4K UHD - ustawienia Ultra bez ray-tracingu



4K UHD - ustawienia Ultra z ray-tracingiem Ultra

Watch Dogs: Legion – ray-tracing z DLSS (4K UHD, Ultra)

[kl./s] GeForce RTX 3080 FE

RT Ultra + DLSS Ultra Performance 78

57 RT Ultra + DLSS Performance 62

45 RT Ultra + DLSS Balanced 54

38 RT Ultra + DLSS Quality 48

33 RT Ultra bez DLSS 30

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Sytuację w rozdzielczości 4K UHD ratuje oczywiście technologia DLSS - nawet tryb Quality pozwala solidnie zwiększyć szybkość działania gry, a w trybie Ultra Performance gra po prostu śmiga.

Kolejne gry z ray-tracingiem i DLSS

Wszyscy oczywiście czekamy na Cyberpunka 2077, ale czas oczekiwania potrwa do 10 grudnia. Oprócz tego już wkrótce otrzymamy Call of Duty: Black Ops - Cold War (RT+DLSS) oraz Edge of Eternity (DLSS), Mortal Shell (RT+DLSS), Mount & Blade II: Bannerlord (DLSS) i World of Warcraft: Shadowlands (RT). Warto wspomnieć również o Enlisted i Ready or Not.

Z mniej znanych tytułów, które wzbogaciły się o obsługę ray-tracingu w październiku wymienić należy Ghostrunner, Pumpkin Jack, czy Xuan-Yuan Sword VII. Jak widać, wbrew prognozom czarnowidzów technologia ray-tracingu ma się coraz lepiej i wcale nie zamierza umierać.

Może cię również zainteresować: