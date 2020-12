Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Na rynku pojawił się Cyberpunk 2077, który był wyczekiwany przez wielu graczy. Część z Was może zastanawiać się, czy nowy hit polskiego CD Projekt RED będzie działać na laptopie.

Wymagania Cyberpunk 2077 nie należą do najniższych

Na początku zacznijmy od teorii, czyli od oficjalnych wymagań Cyberpunk 2077 - te poznaliśmy jeszcze przed premierą gry:

Do grania w rozdzielczości 1080p na niskich detalach wystarczy starszy sprzęt ze średniej półki, ale do wysokich detali musi być to dobry komputer z nowszymi częściami. Do 1440p lub 4K warto wyposażyć się w wydajny komputer do grania. Szczególne znaczenie ma tutaj karta graficzna.

Wymagania mocno idą w górę, gdy zdecydujemy się włączyć ray tracing – w takim przypadku musi być to konfiguracja co najmniej z kartą GeForce RTX 2060, a przy wyższych ustawieniach z topowymi modelami GeForce RTX 3070 lub nawet GeForce RTX 3080. Problem jednak w tym, że laptopów z kartami RTX 3000 jeszcze nie ma na rynku.

Jaki laptop do Cyberpunk 2077?

W praktyce sytuacja nie wygląda tak kolorowo – warto spojrzeć chociażby na testy serwisu Tom’s Hardware (co prawda zostały one przeprowadzone dla desktopowych kart, ale mobilne układy oferują podobną specyfikację i mogą one być punktem odniesienia także dla laptopów).

W rozdzielczości 1080p na ustawieniach Ultra płynność 60 kl./s zapewnia dopiero karta GeForce RTX 2070 / RTX 2070 SUPER, co odpowiadałoby bardzo wydajnym laptopom do grania (np. testowanym przez nas modelom Acer Predator Helios 300 i HP OMEN 15).

Posiadacze słabszych konfiguracji mogą ratować się obniżeniem detali lub włączeniem funkcji DLSS na kartach GeForce RTX. Do średnich ustawień wystarczający będzie sprzęt ze średniej półki (np. Hyperbook NH5 Zen). W niskich ustawieniach może być to nawet tańszy laptop do gier z kartą GeForce GTX 1650 (np. Acer Predator Triton 300 lub Dream Machines G1650-15PL61).

W rozdzielczości 4K na ustawieniach Medium pełną płynność zapewnia dopiero GeForce RTX 3080 i Radeon RX 6800 XT, a na ustawieniach Ultra nie wystarczają nawet topowe modele GeForce RTX 3090 i Radeon RX 6900 XT. Granie w takich ustawieniach jest poza zasięgiem współczesnych laptopów do grania. Być może sytuacja zmieni się po premierze nowych konstrukcji z kartami GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000.

Chcesz pograć w Cyberpunk 2077 na laptopie? Warto zaopatrzyć się w porządny sprzęt

Cyberpunk spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem przez recenzentów i wielu na pewno "ostrzy sobie zęby" na nowe dzieło CD Projekt RED. Graczy mogą jednak odstraszyć spore wymagania, bo do rozgrywki w średnich lub wysokich ustawieniach konieczny jest dobry sprzęt – w przypadku laptopów mówimy o konfiguracji za kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych (zerknijcie na polecane przez nas modele). W przypadku starszych/słabszych modeli można ratować się przesunięciem suwaków jeszcze bardziej w lewo. Być może po premierze nowszych, wydajniejszych konfiguracji koszt zagrania w Cyberpunka 2077 będzie niższy.

Źródło: Tom’s Hardware, inf. własna

