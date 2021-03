Spotify wprowadza właśnie aktualizację aplikacji na komputery oraz przeglądarki internetowe. Zmiany dotyczą przede wszystkim interfejsu oprogramowania oraz jego funkcjonalności. Od teraz będzie ładniej, przejrzyściej - i przede wszystkim - nowocześnie.

Nowy wygląd Spotify

Ostatnie miesiące dla Spotify były okresem testów i ulepszania zmian w interfejsie aplikacji w wersji przeznaczonej na komputery i przeglądarki internetowe. W końcu jednak efekt prac możemy podziwiać na żywo, ponieważ światło dzienne ujrzała odświeżona wersja Spotify.

Zmiany są już widoczne na stronie startowej. Na pierwszy rzut oka widać, że aplikacja przeszła wizualną metamorfozę.

Opcja “Szukaj” mieszcząca się do tej pory w górnej części została przeniesiona do menu po lewej stronie i można za jej pośrednictwem oczywiście wyszukać dany utwór/podcast, ale też odkryć albumy proponowane przez Spotify.

Zaktualizowany Spotify - widok zakładki Szukaj

Zakładka "Biblioteka" znana z aplikacji mobilnych jest teraz również częścią aplikacji na tzw. desktopy. Agregowane są w niej wszystkie treści zapisane przez użytkownika z podziałem na playlisty, podcasty, wykonawców oraz albumy.

Zaktualizowany Spotify - widok zakładki Biblioteka

Wprowadzono również możliwość personalizacji albumów poprzez dodawanie grafik oraz opisów.

Tworzenie playlist w Spotify w nowym wydaniu

Dla ułatwienia tworzenia playlist przygotowano funkcjonalność “drag&drop”, czyli “przeciągnij i upuść”. Oznacza to, że dodawanie utworu do listy będzie można wykonać poprzez przeniesienie go kursorem w wybrane miejsce. Rozwiązanie zdecydowanie szybsze, niż dotychczas znane użycie prawego przycisku myszy i wybranie miejsca docelowego.

Odtwarzanie w trybie online i większy nacisk na społeczność

Subskrybenci Spotify Premium mają teraz możliwość pobrania muzyki oraz podcastów i odtwarzanie ich w trybie offline. W nowym wydaniu postawiono także na społecznościową część aplikacji. W publicznych profilach słuchaczy znajdziemy listę ulubionych utworów oraz artystów.

Kiedy aktualizacja Spotify z nowym wyglądem?

Nowa wersja Spotify (na komputery) ze zmianami interfejsu dociera już do użytkowników. Aktualizacja jest realizowana po stronie serwerowej, dlatego też jeśli nie otrzymaliście jeszcze nowości - możecie się jej spodziewać w ciągu najbliższych dni/tygodni.

Dajcie znać w komentarzach, czy dostaliście już aktualizację - i jeśli tak - to jak ją oceniacie. Możecie też wziąć udział w ankiecie i odpowiedzieć, z jakiego serwisu streamingującego muzykę korzystacie.

Źródło: newsroom.spotify.com

