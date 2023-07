Serwis EuroGamer przetestował procesor AMD, który znajduje się w konsolach XBOX. Najnowszy Desktop Kit posiada APU z najnowszej konsoli Microsoftu, w których został wyłączony rdzeń graficzny. Jak samo CPU wypada w grach? Co się zmieniło względem poprzedniego zestawu?

AMD w swojej historii wydaje raz na jakiś czas intrygujące zestawy płyt głównych, które są „odpadami” po tworzeniu konsol. W okolicach 2019 roku otrzymaliśmy AMD A9-9820 “Cato”, bazujący na APU Xbox One “Durango”, a w 2021 roku ukazał się 4700S Desktop Kit, oparty o SoC PlayStation 5 “Ariel”. Na przełomie poprzedniego i tego roku zaczęły się pojawiać informacje o następcy, kryjącym się pod nazwą 4800S Desktop Kit. Wreszcie zestaw ten ujrzał światło dzienne, a serwis EuroGamer sprawdził, co się zmieniło względem poprzednika.

AMD Desktop Kit 4800S, w przeciwieństwie do 4700S, wykorzystuje APU z konsoli Xbox Series X. Oznacza to, że mamy do czynienia z procesorem opartym o architekturę Zen2 (7nm), w którego wnętrzu skrywa się 8 rdzeni (16 wątków) taktowanych 3,6GHz (i trybem turbo do 4.0GHz). Co jest raczej oczywiste, GPU w tym APU jest wyłączone/niesprawne. Jeżeli chodzi o pamięć, to mamy tutaj do czynienia z tym samym, co w poprzednim Desktop Kit. Otrzymujemy 16GB GDDR6, co ma swoje pewne wady – Pamięć graficzna ma zdecydowanie wyższą przepustowość, lecz olbrzymie opóźnienia.

Najwięcej jednak zmienia się na samym laminacie. Otóż nowa płyta główna poprawia wiele bolączek swojego poprzednika. AMD Desktop Kit 4800S oferuje znaczną aktualizację pod względem przepustowości złącza PCIe i dostępności nowoczesnych interfejsów. Nowy zestaw ma dwa gniazda M.2 — jedno na nośnik danych (NVMe), a drugie do kart rozszerzeń (np. Wi-Fi). Gniazdo PCI-Express (na GPU) natomiast oferuje teraz zdecydowanie wyższą przepustowość, gdyż zamiast drugiej generacji (x4), otrzymujemy interfejs Gen4 (x4). Dodatkowo otrzymujemy jedno złącze PCIe x1, dwa razy więcej portów SATA i lepsze chłodzenie procesora.

No to jak wygląda kwestia czystej wydajności procesora AMD 4800S? Otóż EuroGamer przetestował platformę w kilku grach, stosując GPU Radeon RX 7900 XTX i porównując APU z takimi jednostkami „czerwonych” jak Ryzen 5 3600, Ryzen 7 Pro 4750G oraz Ryzen 5 7600. Ogólnie wyniki były całkiem niezłe, a CPU z Desktop Kitu ustępowało nieznacznie procesorowi R7 4750G.

Niestety, dostępność AMD Desktop Kit 4800S jest bardzo niska – nawet zdobycie jednego egzemplarza przez serwis EuroGamer okazało się bardzo skomplikowane. W związku z tym nawet jeżeli gdzieś namierzycie tę płytę główną, to jej cena najprawdopodobniej będzie nieadekwatna do oferowanej wydajności. Może AMD wreszcie postanowi zwiększyć „produkcję” tych jednostek na rynek konsumencki? Czas pokaże…

A co Wy sądzicie o najnowszym AMD Desktop Kit 4800S? Jakie zastosowanie widzielibyście na tego typu płyty głównej? Wyraźcie swoje zdanie w sekcji komentarzy!

Źródło: EuroGamer, VideoCardz