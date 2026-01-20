MacBook Pro z szybką premierą? Sugerują to zmiany w sklepie Apple

Apple zachowuje się w sposób, który czasem pozwala przewidzieć pewne wydarzenia. Tak może być przy okazji premiery odświeżonych laptopów MacBook Pro, które już wkrótce mogą otrzymać układy M5 Pro oraz M5 Max.

Tegoroczne odświeżenie serii Apple MacBook dla wielu nie było tym, czego można się było po firmie spodziewać. Układy M5 po prostu wsadzono do tej samej obudowy, co w przypadku modeli M4 oraz M3. Do tego nie pokazano mocniejszych wersji jednostki M5, przez co dostaliśmy wyłącznie odświeżoną wersję 14-calowego Macbooka Pro, która nie jest istotnym ulepszeniem względem poprzednich odsłon.

Najpewniej samo Apple jest świadome tego, jak długo nie rozwijało swoich laptopów z dopiskiem Pro. Przecieki z grudnia sugerowały największe zmiany od lat. Ważną kwestią jest to, czy przy okazji wprowadzenia nowych ekranów Tandem OLED oraz ulepszeń w konstrukcji zyskamy znacznie lepszą wydajność układów obliczeniowych. Być może dowiemy się tego szybciej, niż moglibyśmy się tego spodziewać.

MacBooki Pro z układami M5 Pro i M5 Max trafią do nas już za chwilę?

Użytkownicy zauważyli, że Apple dokonało pewnych zmian na swojej stronie z produktami. Nie zawsze jest to oznaką premiery nowych laptopów czy innych urządzeń, ale w obliczu nagromadzenia informacji z wielu źródeł rychła premiera może być prawdopodobna.

Obecnie trzeba dłużej czekać na laptopy Apple MacBook Pro z jednostkami M4 Pro oraz M4 Max. Dostawa wydłużyła się do okresu 2-3 tygodni. Oznacza to, że na wybrane laptopy trzeba czekać od 4 do 11 lutego. O ile w Polsce ten okres nie wydaje się nieznośnie długi, tak według informacji ArsTechnica nowe laptopy w Stanach Zjednoczonych mogą dotrzeć do klientów między 3 a 24 lutego, w zależności od konfiguracji.

Laptopy Apple mają opóźnioną premierę

Być może Apple będzie chciało połączyć fakt premiery nowych laptopów z rozpoczęciem subskrypcji Apple Creator Studio. Jej premierę zaplanowano na 28 stycznia, a użytkownicy nowych urządzeń mają otrzymać trzymiesięczny okres próbny bez dodatkowych opłat. Teorię o nowych laptopach może też potwierdzać fakt, że Mac Studio z układem M4 Max niezależnie od konfiguracji nie ma opóźnionej daty dostawy.

Nowe laptopy Apple mogą być największym odświeżeniem w serii od lat, zwłaszcza ze względu na zastosowane ekrany z obsługą dotyku oraz większą smukłość, a także obsługę łączności 5G. Informacje o szybkiej premierze należy traktować z ostrożnością, ale polityka firmy sugeruje, że nowości doczekamy się jeszcze w tym kwartale.

Źródło: ArsTechnica