Aplikacja, której główną funkcjonalnością będzie prowadzenie dziennika dotyczącego zdrowia psychicznego może zostać wkrótce zaprezentowana. Gigant z Cupertino może rozwijać nowe oprogramowanie, które pokaże podczas premiery iOS 17 – donosi AppleInsider.

Prezentacja najnowszego systemu operacyjnego przeznaczonego na iPhone’y już wkrótce. Konferencja WWDC23, na której to nastąpi jest zapowiedziana na 5 czerwca. To właśnie wtedy możemy też zobaczyć nową aplikację, nad którą firma Tima Cooka może właśnie pracować.

Prowadzenie dziennika w iPhone. Apple może pracować nad nową aplikacją

W świetle ostatnio wydanych aplikacji Freedom oraz Music Classic – pojawienia się nowego oprogramowania nie można wykluczać. Jak informuje serwis AppleInsider, powołując się na najnowsze informacje – iPhone’y zyskają wkrótce kolejną preinstalowaną aplikację. Ma ona być związana ze zdrowiem użytkowników i będzie się opierać o prowadzenie dziennika.

Nazwa kodowa rzeczonej aplikacji to Jurassic i w praktyce jej interfejs będzie zbliżony do tego znanego z Notatnika lub nowego Freedom. Oprócz podstawowego notowania samopoczucia w celu monitorowania swojego zdrowia psychicznego, Jurassic ma też wykrywać obecność ludzi w pobliżu. To jeden z elementów, który oprogramowanie ma wykorzystać do określenia zdrowia użytkownika w kontekście m.in. relacji międzyludzkich. Wall Street Journal twierdzi, że aplikacja będzie zdolna do rozróżniania współpracowników i osób, z którymi spędzamy czas poza pracą.

Jeśli doniesienia AppleInsider potwierdzą się – nowa aplikacja Apple będzie mocno zależna od prywatnych danych użytkownika. Będzie się to wiązać z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa informacji – gigant z Cupertino jednak od dawna deklaruje, że jest to podstawowy element jego działalności, o czym przypominał w niedawno zaprezentowanej reklamie.