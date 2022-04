GeForce RTX 3050 może być ciekawą propozycją dla osób, które szukają taniej karty graficznej do gier. Firma ASUS ostatnio przygotowała tutaj wyjątkową propozycję, która może zainteresować bardziej wymagających użytkowników.

Karta GeForce RTX 3050 zadebiutowała pod koniec stycznia jako ekonomiczna propozycja dla graczy (ostatnio nawet zdążyła ona mocno potanieć). W ofercie firmy ASUS mogliśmy znaleźć kilka niereferencyjnych konstrukcji, ale ostatnio zaprezentowała ona tutaj kolejną ciekawą wersję.

ASUS GeForce RTX 3050 w wersji TUF

Mowa o modelu TUF Gaming, który ma zainteresować bardziej wymagających użytkowników. Podobne koncepcje już wcześniej można było spotkać w ofercie tajwańskiej marki (np. testowany przez nas Radeon RX 6500 XT TUF).



Karta wykorzystuje masywne chłodzenie, które zajmuje prawie 3 sloty w obudowie

Uwagę zwraca efektowne chłodzenie, które przyozdobiono podświetleniem RGB LED (w standardzie ASUS Aura Sync). Konstrukcja obejmuje masywny radiator z kilkoma ciepłowodami oraz dwa duże wentylatory z pasywnym trybem działania. Całość schowano pod aluminiową osłoną, a rewersie zainstalowano metalową płytkę backplate.

GeForce RTX 3050 bazuje na układzie graficznym Nvidia Ampere GA106 z 2560 jednostkami CUDA i oferuje 8 GB pamięci GDDR6 128-bit. Standardowa wersja pracuje z nietkniętymi zegarami rdzenia (1807 MHz), ale producent przygotował też szybszą, podkręconą wersję OC (1875 MHz).



Model ASUS TUF Gaming przyozdobiono efektownym podświetleniem

Do dyspozycji oddano trzy wyjścia obrazu: dwa HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.4a. Do działania karty wymagane jest podłączenie 8-pinowego zasilania (producent zaleca wykorzystanie w komputerze zasilacza co najmniej o mocy 550 W).

Specyfikacja karty graficznej ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3050

rdzeń: Nvidia Ampere GA106

rdzenie CUDA: 2560

taktowanie rdzenia: 1807 MHz (1875 MHz OC)

pamięć wideo: 8 GB GDDR6 128-bit

taktowanie pamięci: 14 000 MHz

chłodzenie: autorskie (2,8-slotowe)

wyjścia wideo: 2x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a

zasilanie: 8-pin

Szczegóły na temat dostępności sprzętu jeszcze nie zostały ujawnione. Można jednak podejrzewać, że model ASUS TUF będzie droższy od wersji Dual i tańszy od topowej ROG Strix.

Źródło: ASUS