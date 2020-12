Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2020 roku, jednak nikt pewnie się nie spodziewał, że gra będzie zawierać aż tyle błędów. Wygląda jednak na to, że nie stanowi to problemu, bowiem gra wciąż jest na topie.

Cyberpunk 2077 wciąż na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się gier na Steam

Przed premierą Cyberpunk 2077 był jedną z najbardziej oczekiwanych gier 2020 roku. Znalazło to odzwierciedlenie w umieszczeniu gry na listach przebojów Steam, a sama produkcja od CD Projekt Red znalazła się na pierwszym miejscu już kilka miesięcy przed samą premierą. Choć gra została wydana z masą błędów, glitczy i przede wszystkim bez obiecanych elementów, to nadal zajmuje ona czołowe miejsca na listach sprzedaży Steam.

Co tydzień Steam publikuje swoje cotygodniowe najlepiej sprzedające się tytuły. Piąty tydzień z rzędu (kończący się 20 grudnia 2020 r.) Cyberpunk 2077 znalazł się na szczycie list przebojów. Chociaż obecnie nie ma większych nowości, które mogłyby konkurować z grą, jej pozycja może niektórych zaskoczyć, zwłaszcza ze względu na obecny stan gry.

Jeśli chodzi o PC, to nie jeszcze tak źle, ale to, w jakim stanie obecnie znajduję się gra na konsole PS4 oraz Xbox One woła o pomstę do nieba. Produkcja od CD Projekt Red spotkała się z tak szerokim sprzeciwem, że Microsoft oferuje zwrot pieniędzy za grę, a Sony nawet wycofało grę ze swojego cyfrowego sklepu.

Na pozostałych miejscach znalazło się, chociażby Death Stranding

Pierwsza dziesiątka prezentuję się następująco:

W związku z tym, że codziennie otrzymujemy nowe raporty o błędach i innych problemach, ciekaw jestem, czy Cyberpunk 2077 utrzyma pozycję lidera. Was natomiast, drodzy czytelnicy zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją Cyberpunk 2077, a jeśli po tej lekturze dalej będzie Wam mało, to również odpowiedzieliśmy w osobnym artykule na Wasze komentarze.

Źródło: Steam, Informacja własna

