W nowy rok możecie wejść z oszczędnościami, a to za sprawą kolejnej akcji promocyjnej Apple TV+. 2 miesiące darmowego dostępu do biblioteki serwisu otrzymacie jeszcze tylko przez ograniczony czas. Co zrobić, aby skorzystać?

2 miesiące Apple TV+ za darmo – jak skorzystać?

Apple TV+ to jeden z tych serwisów, który regularnie udostępnia nowym i dotychczasowym użytkownikom darmowy dostęp do swoich treści. Tym razem okazją ku temu stała się premiera nowego filmu oryginalnego – “The Family Plan” z Markiem Wahlbergiem w roli głównej.

Aby otrzymać 2 miesiące Apple TV+ za darmo, wystarczy skorzystać ze wskazanego linku i podążać za wyświetlanymi komunikatami. Jak czytamy, oferta promocyjna skierowana jest do osób, które dotychczas nie korzystały z usług platformy, jak i do wybranych, powracających użytkowników. Niestety, nie wskazano przy tym kryteriów, wedle których oznaczany jest krąg osób, mogących uzyskać nieodpłatny dostęp. W tej sytuacji warto po prostu spróbować – a nuż się uda!

Apple TV+ za darmo na 2 miesiące – czas obowiązywania oferty

Pamiętajcie, że promocja jest ograniczona w czasie i można z niej skorzystać wyłącznie do 18 stycznia 2024 roku. Jeżeli interesuje Was wyłącznie darmowy dostęp do treści, nie zapomnijcie też anulować subskrypcji przed upływem dwumiesięcznego okresu (później zostanie Wam naliczona opłata w kwocie 34,99 zł miesięcznie). Możecie to zrobić już bezpośrednio po otrzymaniu nieodpłatnego dostępu, ciesząc się bogatą ofertą serwisu i spokojem ducha.

A zdecydowanie jest w czym wybierać! Tylko ostatnio do biblioteki platformy zawędrowały wspomniany już “Plan wycieczki”, kolejny sezon “Kulawych koni”, “Monarch: Dziedzictwo potworów” czy najnowsza odsłona “For All Mankind”. W drodze są już też “Władcy przestworzy”, "Palm Royale”, “Czas krwawego księżyca” i “Napoleon”. Przyznacie, że to całkiem atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę zerowe koszty. My ze swojej strony polecamy.

