Jesteśmy po premierze kart graficznych GeForce RTX 3000 – kart, które mogą przejść do historii pod znakiem najbardziej udanych modeli ostatnich lat. Fani producenta nie przepuścili takiej okazji i przygotowali memy, naśmiewające się z konkurencji, konsol czy nawet rozmiaru kart.

Karty GeForce RTX 3000 zastępują serię GeForce RTX 2000 z 2018 roku. Producent wprowadził tutaj nową architekturę Ampere, a w dwóch wydajniejszych modelach – GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3080 zastosował też nowe pamięci - GDDR6X.

Zapowiedzi Nvidii wyglądają bardzo obiecująco, bo nowa generacja kart ma oferować potężny wzrost wydajności – potwierdza to np. prezentacja w grze DOOM Eternal, ale też pierwsze, niezależne testy GeForce RTX 3080. Wszystko przy bardzo atrakcyjnej wycenie.

Producent przygotował pomysłowe modele Founders Edition (RTX 3090 jest potężny!), aczkolwiek na rynku pojawi się też sporo niereferencyjnych wersji. Dwa wydajniejsze modele mają być dostępne jeszcze we wrześniu, a GeForce RTX 3070 pojawi się w październiku. W praktyce może nie być tak różowo, bo zainteresowani ofertą Nvidii mogą mieć problem z zakupem kart przez małą dostępność chipów.

Premiera nowych kart Nvidii można uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń sprzętowej branży w tym roku. Potwierdza to także… wysyp memów dotyczących serii GeForce RTX 3000 – zobaczcie zresztą sami:

