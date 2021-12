Sytuacja na rynku kart graficznych nie wygląda najlepiej. Nie oznacza to jednak, że nie doczekamy się nowych konstrukcji – Nvidia po Nowym Roku planuje wypuścić cztery nowe modele z serii GeForce RTX 3000.

Karty GeForce RTX 3000 (Ampere) zadebiutowały we wrześniu ubiegłego roku, a w międzyczasie doczekaliśmy się kilku kolejnych modeli. Dostępność sprzętu nie jest najlepsza, więc wszystkie zapasy de facto sprzedają się na pniu (i to przy mocno zawyżonych cenach).

Początek roku pod znakiem premier nowych kart GeForce RTX 3000

Wygląda jednak na to, że Nvidia nie zamierza poprzestawać i przygotowuje kolejne modele z serii GeForce RTX 3000 – w planach są modele: GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3080 12GB, GeForce RTX 3070 Ti 16GB i GeForce RTX 3050.

Model GeForce RTX 3090 Ti* GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-350 GA102-300 GA102-225 Jednostki cieniujące 10752 10496 10240 Jednostki teksturujące 336 328 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 112 Rdzenie Tensor 336 (3. gen) 328 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 84 (2. gen) 82 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe ???? 1395 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost ???? 1695 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 19 500 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 1008 GB/s 936 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP >=450 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) ???? $1499 $1199 *specyfikacja nieoficjalna

GeForce RTX 3090 Ti ma zastąpić topowy model GeForce RTX 3090 – karta ma bazować na mocniejszym układzie graficznym i zaoferuje szybsze pamięci VRAM. Nie spodziewamy się dużego przyrostu wydajności, ale karta ma cechować się zauważalnie wyższym poborem mocy.

Według najnowszych informacji, karta ma trafić do sprzedaży 27 stycznia 2022 roku… a przynajmniej tak wygląda teoria, bo nie wiadomo jak w praktyce będzie wyglądać jej dostępność (a tym bardziej cena).

Model GeForce RTX 3080 12GB* GeForce RTX 3080 10GB GeForce RTX 3070 Ti 16GB* GeForce RTX 3070 Ti 8GB Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-220 GA102-200/202 GA104-401 GA104-400 Jednostki cieniujące ???? 8704 6144 6144 Jednostki teksturujące ???? 272 192 192 Jednostki rasteryzujące ???? 96 96 96 Rdzenie Tensor ???? 272 (3. gen) 192 (3. gen) 192 (3. gen) Jednostki RT ???? 68 (2. gen) 48 (2. gen) 48 (2. gen) Taktowanie bazowe ???? 1440 MHz ???? 1575 MHz Taktwanie Boost ???? 1710 MHz ???? 1770 MHz Pamięć wideo 12 GDDR6X 10 GB GDDR6X 320-bit 16 GB GDDR6X 256-bit 8 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci wideo ???? 19 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo ???? 760 GB/s 608 GB/s 608 GB/s Współczynnik TDP ???? 320 W ???? 290 W Cena (sugerowana) ???? $699 ???? $599 *specyfikacja nieoficjalna

Nvidia planuje również odświeżyć high-endowe modele GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070 Ti – karty otrzymają więcej pamięci wideo, co teoretycznie powinno przełożyć się na lepsze osiągi przy wyższych rozdzielczościach.

GeForce RTX 3070 Ti w wersji 16 GB ma zostać zapowiedziany już 17 grudnia, ale na jego oficjalną premierę przyjdzie nam poczekać do 11 stycznia 2022 roku. Szczegóły na temat GeForce RTX 3080 12 GB jeszcze nie są znane. Ceny? Lepiej nie pytajcie...

Model GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 Układ graficzny Ampere GA106-300-A1 Ampere GA106-150-A1 Jednostki cieniujące 3584 3072 Jednostki teksturujące 112 96 Jednostki rasteryzujące 64 64 ? Rdzenie Tensor 112 (3. gen) 96 (3. gen) Jednostki RT 28 (2. gen) 24 (2. gen) Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit Cena (sugerowana) $329 ??? *specyfikacja nieoficjalna

To jednak nie wszystko! Nieoficjalnie wiadomo, że Nvidia ma również wprowadzić kartę GeForce RTX 3050, czyli słabszy model dla podstawowych komputerów do grania w Full HD (będzie to jedna ze słabszych konstrukcji wspierających ray tracing).

Producent ma oficjalnie zapowiedzieć kartę 4 stycznia 2022 (podczas targów CES 2022), ale na jego premierę przyjdzie nam poczekać do 27 stycznia 2022 roku. Teoretycznie mamy mieć do czynienia z najsłabszym i najtańszym przedstawicielem generacji Ampere. Cena karty na ten moment nie jest znana.

WOW! Początek przyszłego roku zapowiada się bardzo interesująco… przynajmniej w teorii, bo nie wiadomo jak będzie wyglądać dostępność nowych kart (szczególnie, że jakiś czas temu pojawiały się pogłoski o sztucznym zawyżaniu cen przez "zielonych"). Miejmy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie też poprawę sytuacji na rynku GPU.

