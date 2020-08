Szukasz smartfona ze średniej półki? Ostatnio pojawiło się kilka godnych uwagi modeli, a Google Pixel 4a, OnePlus Nord i iPhone SE to chyba najlepsze przykłady.

Google również dostrzegło potencjał w średnim segmencie

Doczekaliśmy momentu, w którym topowe smartfony kosztują już ponad 4000, 5000 złotych i to nie tylko w przypadku Apple, ale też innych producentów. Dla wielu osób są to zdecydowanie za wysokie ceny, w związku z czym nie dziwi rosnące zainteresowanie modelami z szeroko pojętej średniej półki. Tym bardziej, że oferują one niekiedy naprawdę sporo.

W ostatnich tygodniach najwięcej uwagi przyciągał nowy iPhone SE, a także OnePlus Nord. Dziś zaprezentowany został z kolei Google Pixel 4a. I szybko pojawiają się głosy, że będzie to trio rywalizujące o podobne grono klientów. Warto zatem od razu zestawić ze sobą specyfikacje, z jakimi mamy tutaj do czynienia.

Google Pixel 4a vs OnePlus Nord vs iPhone SE

Google Pixel 4a OnePlus Nord iPhone SE Wymiary (wy/sz/gł) 144 x 69.4 x 8.2 mm 158.3 x 73.3 x 8.2 mm 138.4 x 67.3 x 7.3 mm Waga 143 g 184 g 148 g System operacyjny Android 10 Android 10 iOS 13 Ekran » 5.81"

» 1080 x 2340 px

» OLED » 6.44"

» 1080 x 2400 px

» Fluid AMOLED

» 90 Hz » 4.7"

» 750 x 1334 px

» IPS LCD Procesor » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 730G » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 765G » 6 rdzeni

» Apple A13 Bionic Pamięć » RAM: 6 GB

» Wbudowana: 128 GB » RAM: 8 GB / 12 GB

» Wbudowana: 128/256 GB » RAM: 3 GB

» Wbudowana: 64/128/256 GB Bateria » 3140 mAh

» szybkie ładowanie 18W » 4115 mAh

» szybkie ładowanie 30W » 1821 mAh

» szybkie ładowanie 18W

(w zestawie ładowarka 5 W)

» bezprzewodowe ładowanie Aparat / kamera » 12.2 f/1.8 z OIS

» 8 Mpix f/2.0 (front)

» nagrywanie 4K » 48 Mpx f/1.8 z OIS

» 8 Mpx f/2.3

» 5 Mpx f/2.4

» 2 Mpx f/2.4

» 32 Mpx f/2.5 (front)

» 8 Mpx f/2.5 (front)

» nagrywanie 4K » 12 Mpx f/1.8 z OIS

» 7 Mpix f/2.2 (front)

» nagrywanie 4K Internet » 4G LTE

» Wi‑Fi ac

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ac

» Dual SIM » 4G LTE

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM Komunikacja i złącza » GPS

» Bluetooth 5.1

» NFC

» USB-C

» słuchawkowe » GPS

» Bluetooth 5.1

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» Lightning Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo » czytnik linii papilarnych » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP67

Google Pixel 4a, OnePlus Nord czy iPhone SE? Co kupić?

Same specyfikacje mówią wiele, ale nie pozwalają odpowiedzieć na wszystkie pytania. Do tego potrzebne są również testy. Nowy iPhone SE został już przez nas sprawdzony i wypadł naprawdę dobrze. Google Pixel 4a i OnePlus Nord nie będą tak wydajne, co nie znaczy, że większości osób ich moce obliczeniowe nie wystarczą. Mogą mieć jednak przewagi w innych elementach, chociażby w kwestii możliwości fotograficznych (tu iPhone zostanie najpewniej zdeklasowany) czy wyświetlaczy.

Który z modeli wybralibyście dla siebie? A może zaplanowaliście już zakup? Poniżej przypominamy, że trzeba liczyć się tutaj także z różnicami w cenach. Tak prezentują się te, które obowiązują w oficjalnych sklepach poszczególnych producentów.

Google Pixel 4a - 349 dolarów

OnePlus Nord - od 419 euro

iPhone SE - od 2199 złotych

