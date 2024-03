Gry na LinkedIn to dowód na to, że serwis ewoluuje na naszych oczach. Nowa funkcja już wkrótce może stać się faktem. Jeśli spędzanie czasu na LinkedIn jest twoją codziennością, to zapewne docenisz nową opcję.

Gry, wszędzie gry! Najlepsze gry 2024 materializują się na naszych oczach, podobnie jak premiery gier w marcu 2024. I jak tu odpocząć od gier, skoro już wkrótce ta forma rozrywki może pojawić się w serwisie LinkedIn.

Nowa opcja LinkedIn trochę zaskakuje

Poszlaki są solidne. Researcher Nima Owji dzieli się na łamach serwisu X ciekawym znaleziskiem. Otóż LinkedIn ma najwyraźniej otrzymać proste gry. Niby nic, ot zwykły pożeracz czasu i kliknięć, gdyby nie wzmianka, że “firmy będą klasyfikowane w grach na podstawie wyników swoich pracowników!”.

Wydaje się więc logiczne, że im więcej i dłużej grasz, to firma, w której pracujesz, ma lepszy wynik. Nie wiemy, jak dokładnie będą działać gry na LinkedIn, ale jeśli pracodawca miałby wgląd w to, ile czasu i kiedy ostatnio grali poszczególni pracownicy, to zyskałby cenne informacje na temat aktywności danego pracownika.

Jakie będą gry na LinkedIn?

Z załączonych grafik wynika, że będą to proste mini-gry, najwyraźniej coś na wzór tych, które zasilają usługę Netflix Games. Oczywiście w Netflix Games nie brakuje też głośnych hitów (patrz Hades na Netflix), ale wątpię, by LinkedIn pokusił się o produkcje, które wykraczają poza ramy zwykłej gry zabijającej czas, prostego "klikacza". Zresztą i takie produkcje mają swój urok.

Są również pewne obawy. Czy gry na LinkedIn mają sens? Meta również miała ambitne plany, a skończyło się tym, że aplikacja Facebook Gaming zakończyła swój żywot dnia 28 października 2022 r.

Źródło: X/Nima Owji, zdjęcie otwarcia: LinkedIn