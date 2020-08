Mistrzowska oferta, to specjalna akcja obniżek cen produktów marki Huawei z okazji wygranej Roberta Lewandowskiego wraz ze swoją drużyną Bayern Monachium w Lidze Mistrzów.

Huawei co rusz oferuje ciekawe zniżki i promocje, wszystko po to by zachęcić nas do zakupu jego produktów, instalowania oprogramowania, korzystania z AppGallery i nie ulegania pokusie powrotu do usług Google zamiast HMS.

Oczywiście niższa niż regularna cena to nie wszystko, dlatego zachęcamy do czytania naszych newsów i recenzji produktowych. Mogą pomóc w podjęciu decyzji na tak lub na nie.

Robert Lewandowski już od dawna jest ambasadorem marki, początkowo w Polsce, teraz już w całym regionie i z pewnością jego sukcesy pomagają Huawei w poprawianiu wyników finansowych. A nie jest tak łatwo. Ostatnio pierwsze miejsce w branży mobilnej w Polsce przejęło Xiaomi.

Mistrzowska oferta - produkty w nowych cenach

Obniżki cen są różne, najbardziej spektakularne dotyczą Huawei Mate 30 Pro, który w momencie premiery kosztował sporo ponad 4 tysiące złotych. Interesująca jest też oferta Huawei Nova 5T, bo to telefon, który jeszcze radzi sobie z usługami Google, a jest nieźle wyposażony. To praktycznie kopia recenzowanego przez nas Honor 20.

Gdzie szukać promocyjnych ofert?

Najkompletniejsza będzie oferta w sklepie firmowym huawei.pl, a także firmowym sklepie w centrum handlowym Westfield Arkadia. Poza tym na nowe ceny można liczyć z największych sieciach handlu elektroniką, w tym Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD. Akcja potrwa do 30 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

Źródło: Huawei, inf. własna

Więcej na tematy związane z Huawei: