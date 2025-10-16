Pierwsze testy Intel Panther Lake. Nowa grafika zainteresuje graczy

W sieci pojawiły się pierwsze testy procesora Intel Panther Lake. Wstępne wyniki dotyczące wydajności zintegrowanej grafiki wskazują na znaczny wzrost mocy obliczeniowej w porównaniu ze starszymi układami – osiąga ona poziom kart graficznych stosowanych w laptopach.

Niedawno Intel zdradził szczegóły dotyczące procesorów Intel Core Ultra 300 (Panther Lake), które mają trafić do nowych laptopów. Oprócz nowych rdzeni procesora, producent planuje znacząco ulepszyć grafikę. Dobre osiągi potwierdzają pierwsze testy dostepne w sieci.

Testy procesora Intel Panther Lake

Chiński serwis LaptopReview opublikował pierwsze testy wydajności procesora Intel Core X9 388H – jednego z flagowych modeli z serii Panther Lake. Jednostka została wyposażona w 16 rdzeni (4+8+4) oraz zintegrowany układ graficzny z 12 blokami obliczeniowymi Xe3. Warto jednak zaznaczyć, że testowany egzemplarz współpracował z szybkimi pamięciami LPDDR5x-9600.

Według ujawnionych danych procesor uzyskał 6300 punktów w benchmarku 3DMark Time Spy. Dla porównania, przy zastosowaniu wolniejszej pamięci LPDDR5x-8533, wynik ten wynosił 6233 punkty.

Gracze mają na co czekać?

Uzyskane rezultaty zapowiadają się bardzo obiecująco – mowa o wzroście wydajności o ok. 50 proc. względem zintegrowanej grafiki ze starszych procesorów Core Ultra 200V (Lunar Lake). Osiągi nowego układu można więc porównać do GeForce RTX 3050, czyli starszej, podstawowej karty graficznej stosowanej w laptopach gamingowych.

Warto przy tym pamiętać, że wyniki wydajności dotyczą przedpremierowego sprzętu i pochodzą z testów przeprowadzonych na wczesnej wersji sterowników dla architektury Xe3 „Celestial”. Do czasu oficjalnej premiery wydajność może więc ulec dalszej poprawie.

Nadal jednak brakuje szczegółowych danych dotyczących wydajności w grach. Podczas przedpremierowej prezentacji producent zaprezentował płynną rozgrywkę w tytule Painkiller, jednak wymagało to aktywacji technologii XeSS MFG, czyli generatora dodatkowych klatek.