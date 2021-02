Intel nie zamierza odpuszczać i w tym roku planuje wydać nową generację procesorów dla serwerów. Tak się składa, że niektórzy już mają dostęp do nowych układów...

Nowe procesory Intel Xeon przyniosą sporą rewolucję

Mowa o układach Xeon Scalable z generacji Sapphire Rapids, które zastąpią obecne jednostki Cooper Lake i Ice Lake.

Tym razem czeka nas sporo zmian. Czwarta generacja układów Xeon Scalable będzie bazować na nowej architekturze, która wprowadzi wsparcie dla interfejsów DDR5 RAM, PCI-Express 5.0, a także łącza Compute Express Link 1.1. Do produkcji układów zostanie wykorzystana nowa litografia 10nm SuperFin.

Warto dodać, że jednostki będą korzystać z nowej podstawki LGA4677-X – architektura pozwoli tutaj na tworzenie konfiguracji 1-, 2-, 4-, a nawet 8-procesorowych (czego brakuje w obecnych modelach Ice Lake).

Zdjęcia procesora Intel Xeon „Sapphire Rapids”

Użytkownik o pseudonimie YuuKi_AnS opublikował zdjęcia testowej wersji procesora – to próbka inżynieryjna ES0 lub ES1 o oznaczeniu kodowym QVV5, która pracuje z taktowaniem 1,3 GHz (finalnie powinno jeszcze wzrosnąć).

Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak nowy układ jest zbudowany.

Tak naprawdę mamy do czynienia z konstrukcją składającą się z czterech chipletów – ich powierzchnia to około 476,9 mm2 (łącznie to 1907,6 mm2). Układ jest ogromny. Dla porównania 28-rdzeniowe układy z monolitycznym jądrem wykonanym w 14-nanometrach mają powierzchnię "zaledwie" 694 mm2.

Warto zwrócić uwagę także na dodatkowy chip Altera FPGA. Na ten moment do końca nie wiadomo jakie jest jego zastosowanie (być może odpowiada za zarządzanie zasilaniem, pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia, wspomaga dodatkowe rozszerzenia lub odpowiada za dodatkowe interfejsy I/O).

Kiedy premiera nowych procesorów Intel Xeon?

Według zapowiedzi producenta, pierwsze dostawy procesorów mają ruszyć w drugiej połowie 2021 roku. Układy znajdą zastosowanie w wysokowydajnych systemach obliczeniowych oraz superkomputerach (w tym hucznie zapowiadanym superkomputerze Aurora dla Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych).

Źródło: Bilibili @ YuuKi_AnS, Twitter @ rogame, Twitter @ IanCutress

