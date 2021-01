Linus Torvalds ponownie krytykuje poczynania firmy Intel. Tym razem poszło o sztuczne ograniczenia funkcjonalności sprzętu, które mają wpływać na użyteczność procesorów i wyższe koszta niektórych platform.

Linus Torvalds jest uznawany za twórcę systemu Linux (a właściwie jądra Linux), ale ostatnio daje się poznać z zupełnie innej strony – fiński programista komentuje poczynania producentów sprzętu i jest tutaj znany z ciętego języka. Ostatnio ponownie oberwało się firmie Intel.

Torvalds krytykuje Intela za sztuczne ograniczanie platform

Na forum Real World Tech pojawiła się dyskusja na temat procesorów AMD Ryzen 5000 i wsparcia dla systemu korekcji błędów pamięci RAM (ECC - Error Correction Code) – AMD zapewnia tutaj nieoficjalne wsparcie. Dla porównania, Intel dodaje taką funkcję tylko w przypadku platform serwerowych z procesorami Xeon.

Do tematu odniósł się Linus Torvalds, który skrytykował poczynania firmy Intel:

„ECC ma absolutne znaczenie. Intel wyrządził szkodę całej branży i użytkownikom z powodu złych i błędnych zasad dotyczących ECC. Naprawdę. Jeżeli mi nie wierzysz, spójrz na wiele generacji (ataków) rowhammer, gdzie za każdym razem Intel i producenci pamięci biadolą o tym, jak to zostanie naprawione następnym razem. I tak, to było - znowu - spowodowane błędną i wsteczną polityką "konsumenci nie potrzebują ECC", co sprawiło, że rynek pamięci ECC zniknie".

Torvalds skrytykował też Intela za wyższe ceny platform serwerowych ze wsparciem dla ECC:

„Kiedyś spojrzałem na procesory Xeon i nigdy nie działała w nich matematyka. Matematyka Intela polegała na tym, że otrzymujesz dwa razy więcej procesora za pięciokrotnie wyższą cenę. Tak więc w przypadku moich osobistych stacji roboczych ostatecznie użyłem konsumenckich procesorów Intela.”

Wiemy, że jakiś czas temu Torvalds przesiadł się na platformę z procesorem AMD Ryzen Threadripper 3970X - wsparcie dla ECC jest nieoficjalne, ale najwyraźniej nie jest to wielkim problemem:

"Fakt, że jest to "nieoficjalne" (wsparcie) dla AMD, nie ma znaczenia. To działa. I pozwala rynkom - wprawdzie prawdopodobnie bardzo powoli - zacząć się naprawiać. [...] Pamięć ECC DRAM była kiedyś standardem i była łatwo dostępna. ECC nie jest nowością. (Standard) został dosłownie zabity przez złą politykę Intela."

Niezależnie od tego, czy korekcja błędów w pamięci operacyjnej rzeczywiście jest taka potrzebna zwykłym użytkownikom czy nie, mamy dobre informacje – nowe pamięci DDR5 RAM mają mieć wbudowaną funkcję ECC, która będzie działać niezależnie od zastosowanego procesora. Na upowszechnienie standardu będziemy musieli jednak jeszcze "trochę" poczekać.

Źródło: The Register, Real World Tech, Wikipedia, Phoronix (foto)

