Krótko i na temat podsumowujemy konferencję Microsoft Build 2020, która z oczywistych względów odbyła się wyłącznie w Internecie. Oto 9 najważniejszych zapowiedzi, które mają znaczenie i mogą się podobać. Bez przedłużania – zaczynajmy!

Windows Terminal 1.0 i Menedżer Pakietów dla Windows 10

Na początek kilka naprawdę mocnych wiadomości prosto z Build 2020. Microsoft udostępnił nowy Windows Terminal 1.0, pozwalający między innymi na obsługę CMD, PowerShella i WSL w jednym oknie oraz wygodną pracę na kartach. Przy okazji zapowiedział Windows Package Manager, a więc rozwiązanie, dzięki któremu będziemy mogli instalować programy z poziomu Terminala, wykorzystując komendę winget install.

Project Reunion, czyli ujednolicenie aplikacji Win32 i UWP

Podczas Build 2020 zapowiedziany został również Project Reunion. Jego założeniem jest zbliżenie do siebie aplikacji klasycznych (Win32) i nowoczesnych (UWP). Cel to łatwiejsze tworzenie i rozwijanie programów, niezależnie od tego, z jakiej technologii korzystają ich twórcy. Dzięki temu mają bezproblemowo działać na wszystkich urządzeniach z systemem Windows 10 w każdej wersji.

W systemie Windows 10 uruchomimy aplikacje Linux GUI

Kolejną dużą nowinką, o jakiej się dowiedzieliśmy, jest możliwość uruchamiania na komputerze z Windows 10 linuksowych aplikacji z interfejsem graficznym. To najnowsze rozszerzenie funkcjonalności WSL (czyli Windows Subsystem for Linux) pozwoli w rzeczywistości na równoległe działanie programów Linux GUI i tych windowsowych. I nie będzie trzeba w tym celu korzystać z żadnych zewnętrznych narzędzi.

Fluid Framework jako open source. Rewolucja w dokumentach

Fluid jest technologią zupełnie zmieniającą zasady współtworzenia i udostępniania dokumentów. Te ostatnie są złożone z interaktywnych bloków edytowalnych z poziomu każdej aplikacji z pakietu Office i w czasie rzeczywistym aktualizowanych w każdym miejscu, w którym się znajdują. Aby przyspieszyć jej wdrażanie, Microsoft udostępnił programistom framework na licencji open source.

Gogle HoloLens 2 będą dostępne w Polsce jeszcze w tym roku

Microsoft oficjalnie zapowiedział, że jesienią 2020 roku gogle HoloLens 2 będą dostępne w Polsce, a także 14 innych krajach: Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Belgii, Portugalii, Singapurze, Korei Południowej, Hongkongu i Tajwanie. Kraje te dołączą do listy, na której obecnie znajdują się między innymi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Chiny, Japonia, Niemcy i Francja.

Microsoft Edge zyskuje kolejne funkcje, na czele z Sidebar Search

Oparty na Chromium Edge jest już drugą najpopularniejszą przeglądarką internetową na świecie. Przegrywa wprawdzie wyraźnie, ale tylko z Chromem od Google. Aby przekonać jego użytkowników do przejścia na Edge’a Microsoft dynamicznie rozwija program, dodając naprawdę ciekawe funkcje. Jedną z najnowszych, zapowiedzianych podczas Build 2020, jest Sidebar Search, umożliwiający wyszukiwanie fraz bez konieczności opuszczania strony.

Microsoft Lists to nowa aplikacja do dzielenia się informacjami

Zapowiedziana została również zupełnie nowa aplikacja: Microsoft Lists. Bazuje ona na narzędziu do tworzenia listów z SharePointa, ale ma być wygodniejsza w użytkowaniu i – przede wszystkim – dostępna na wszystkich urządzeniach użytkownika. Skorzystamy z niej, by tworzyć różnego rodzaju listy, a także by udostępniać i śledzić informacje związane z pracą. Poniżej możecie zobaczyć obszerne omówienie:

Cloud for Healthcare. Microsoft uruchamia chmurę dla służby zdrowia

Microsoft Cloud for Healthcare to pierwsze rozwiązanie chmurowe stworzone konkretnie na potrzeby opieki zdrowotnej. Ma to być platforma, która zapewni wygodne narzędzia zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów – do wymiany informacji, koordynacji opieki, analizowania danych, zarządzania skierowaniami itp. Gigant z Redmond zapewnia też o najwyższym poziomie bezpieczeństwa i spełnieniu branżowych standardów.

Microsoft zbudował przepotężny superkomputer – z 285 000 rdzeni

Podsumowanie konferencji kończymy jedną z najbardziej intrygujących zapowiedzi. Otóż okazuje się, że Microsoft zbudował nowy superkomputer, wykorzystując Azure – specjalnie na potrzeby rozwoju sztucznej inteligencji OpenAI. Dzięki swoim 285 000 rdzeni, 10 000 układów graficznych i łączności o przepustowości 400 Gb/s dla każdego serwera GPU, plasuje się on na piątym miejscu w rankingu najpotężniejszych superkomputerów na świecie.

Bez wątpienia była to mocna konferencja, podczas której dowiedzieliśmy się o kilku ciekawych projektach. Która informacja zrobiła na was największe wrażenie albo też najbardziej was zainteresowała? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Microsoft, MSPowerUser, The Verge, ZDNet, informacja własna

Czytaj dalej o Microsofcie: