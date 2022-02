Netflix – cena tej usługi stawia ją wśród najdroższych serwisów VOD, ale jest ona uzasadniona ofertą. Ile kosztuje Netflix i co otrzymujemy w zamian za opłacanie abonamentu? Tutaj znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz.

Netflix – cena 2022. Jest wyższa niż wcześniej?

Choć wszystko wokół drożeje, udało się utrzymać firmie Netflix ceny pakietów na ubiegłorocznym poziomie. Inna sprawa, że właśnie w tamtym roku cennik Netflix uległ zmianie, w wyniku której najdroższy abonament stał się jeszcze droższy, ale też najtańszy – dodatkowo potaniał. Na razie jednak nie ma mowy o kolejnych zmianach.

Wydawałoby się więc, że Netflix nie będzie jednym z tych produktów, za które w tym roku zapłacimy więcej. Rzeczywistość może jednak okazać się brutalna, szczególnie dla tych, którzy aktualnie dzielą konto z rodziną czy znajomymi. Wydłuża się lista krajów, w których użytkownicy otrzymują „ostrzeżenia”, a właściwie komunikaty z żądaniem weryfikacji tożsamości abonenta. Polska także się już na niej znalazła. Do tego jednak przejdziemy później, na razie skupmy się na tym, co najważniejsze…

Netflix: pakiety w 2022 roku. Ile kosztuje Netflix na 1 miesiąc?

Jaka konkretnie jest w przypadku usługi Netflix cena abonamentu? Najtańszy plan – Podstawowy – kosztuje 29 złotych miesięcznie. Ceny konkurencyjnych pakietów (HBO GO, Amazon Prime Video czy CDA Premium) są więc niższe, ale i oferta jest w ich przypadku nieco bardziej uboga. Mało tego jednak – jeśli chcesz móc oglądać treści w jakości 4K / HDR i cztery różne filmy równocześnie na czterech różnych urządzeniach, to musisz liczyć się z przeszło dwa razy wyższym wydatkiem: dokładnie 60 zł na miesiąc.

Ile kosztuje Netflix – cennik 2022: plan Podstawowy kosztuje 29 zł miesięcznie i umożliwia oglądanie wideo w jakości SD (480p) na 1 ekranie

i umożliwia oglądanie wideo w jakości SD (480p) na 1 ekranie plan Standard kosztuje 43 zł miesięcznie i umożliwia oglądanie wideo w jakości FHD (1080p) na 2 ekranach równocześnie

i umożliwia oglądanie wideo w jakości FHD (1080p) na 2 ekranach równocześnie plan Premium kosztuje 60 zł miesięcznie i umożliwia oglądanie wideo w jakości 4K (2160p) / HDR na 4 ekranach równocześnie

Co ważne – niezależnie od wybranego pakietu otrzymujesz dostęp do pełnego katalogu filmów i seriali (w tym do nowości Netflix Originals i tych z zewnątrz) oraz masz możliwość pobierania wybranych tytułów do późniejszego oglądania offline (czyli bez dostępu do Internetu). Podsumujmy…

Jakie są plany Netflix? Pakiety – ceny i oferta:

Cecha \ Plan: Podstawowy Standard Premium Rozdzielczość wideo: SD (480p) Full HD (1080p) 4K Ultra HD (2160p) Obsługa HDR: nie nie tak Liczba ekranów: 1 2 4 Pełen katalog: tak tak tak Zapis i oglądanie offline: tak tak tak Cena: 29 zł miesięcznie 43 zł miesięcznie 60 zł miesięcznie

Jak więc widzisz, są zaledwie dwie cechy, którymi pakiety różnią się od siebie (pomijając, rzecz jasna, cenę). Pierwszą jest jakość wideo: od SD do 4K, a w tym ostatnim przypadku dochodzi do tego jeszcze szeroki zakres dynamiki, czyli po prostu HDR. Jeśli tylko pozwala na to sam materiał oraz przepustowość twojego łącza (jeśli nie masz pewności, to zrób mu speed test), to wideo na ekranie jest ostre i kontrastowe.

Drugą różnicą jest zaś liczba ekranów, na jakich równocześnie można oglądać treści. W przypadku planu Podstawowego ograniczenie jest absolutne (wynosi: 1), w Standardzie realny staje się na przykład taki scenariusz, w którym oglądasz film na telefonie, a partner – inny, na telewizorze. Z kolei pakiet Premium pozwala oglądać wideo na 4 ekranach równocześnie.

Regularne oglądanie – ile zapłacisz za abonament Netflix na rok?

Jeśli swój budżet planujesz nie w ujęciu miesięcznym, lecz rocznym, to zobacz też, jak wygląda w przypadku usługi Netflix cennik na rok. Niestety rozliczanie i tak jest comiesięczne, w związku z czym nie możesz liczyć przy tym na żaden rabat.

plan Podstawowy kosztuje 12 x 29 zł = 348 zł rocznie

plan Standard kosztuje 12 x 43 zł = 516 zł rocznie

plan Premium kosztuje 12 x 60 zł = 720 zł rocznie

Teraz powinno stać się jasne to, czy korzystanie z usługi Netflix ci się opłaca, czy też niekoniecznie.

Jak wykupić Netflix? Abonament indywidualny lub dodany do rachunku

Abonament Netflix można opłacić na kilka różnych sposobów, przy czym zawsze jest to samoodnawiająca płatność cykliczna. Mówiąc wprost: rejestrujesz się raz, a pieniądze automatycznie schodzą z konta co miesiąc. Konieczne jest więc podpięcie „źródła” tych pieniędzy. Możesz połączyć swoje konto z wybranym narzędziem płatniczym:

karta kredytowa lub debetowa (Visa, MasterCard, American Express)

karta przedpłacona (Visa, MasterCard, American Express)

karta wirtualna

karta podarunkowa Netflix

konto PayPal

Istnieje również możliwość opłacenia abonamentu Netflix poprzez dodanie go do rachunku u któregoś z operatorów. Podmioty, które dają taką możliwość, to:

Orange

T-Mobile

Play

CANAL+

Vectra

Jak, gdzie i czy można taniej kupić Netflix?

Abonament nie jest może przesadnie drogi, ale i tak wiele osób szuka sposobów, by zapłacić za niego mniej. Niektórzy zastanawiają się na przykład, czy warto kupić Netflix na Allegro, gdzie czasem można znaleźć bardzo atrakcyjne oferty. Odpowiedź jest krótka i brzmi: nie. To nie jest legalne działanie, a do tego może wiązać się z rozmaitymi problemami natury technicznej.

Ile kont można mieć na Netflix?

Sposobem na oszczędność może być jednak współdzielenie abonamentu. W ramach jednego konta możesz utworzyć maksymalnie pięć profili (i dla każdego z nich ustalić ograniczenia wiekowe). Netflix zastrzega, że wszyscy użytkownicy korzystający z jednego pakietu powinni tworzyć jedno gospodarstwo domowe, ale tajemnicą poliszynela jest, że nie wszyscy się do tego stosują. Aby to zwalczać, Netflix może wysyłać żądania wpisania kodu uwierzytelniającego (który trafia na telefon abonenta) – warto mieć tego świadomość.

Przy współdzieleniu abonamentu faktycznie zaoszczędzić można niemało. Podział najwyższego abonamentu na cztery osoby daje koszty na poziomie 15 zł miesięcznie.

A może masz już dość? Oto jak zrezygnować z Netflix

Korzystanie z Netflix nie wymaga żadnych długoterminowych zobowiązań. W każdej chwili możesz zrezygnować z opłacania abonamentu, bez żadnych dodatkowych opłat czy kar. W takim przypadku z usługi możesz korzystać do końca okresu, za który dokonano płatności (a pakiet odnawiany jest co miesiąc). Aby zrezygnować, udaj się na stronę Konto i wciśnij „Anuluj członkostwo”.

Zobacz, jak wygląda rezygnacja z Netflix i jakie mogą być powody, by się na nią zdecydować.

Tak anulowane członkostwo możesz też naturalnie przywrócić. Wystarczy w tym samym miejscu, co wcześniej, kliknąć „Odnów członkostwo”. To dobre rozwiązanie, gdy wszystko, co cię interesowało, masz już obejrzane – po kilku miesiącach na pewno pojawią się kolejne ciekawe filmy i seriale. A w tak zwanym międzyczasie możesz zajrzeć do konkurencji.

Źródło: Netflix, informacja własna