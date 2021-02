Niezwykły konkurs towarzyszy premierze serialu Plemiona Europy. To gra AR, w której trzeba zadbać między innymi o to by tytułowy sześcian nam nie uciekł. To niełatwe zadanie, ale nagrodą będzie można cieszyć się bardzo długo.

Serial Plemiona Europy to najnowsza produkcja Netflix osadzona w realiach postapokaliptycznej Europy, zrealizowana między innymi przez twórców serialu Dark. O tym co myślimy o tym filmie możecie przeczytać w naszej recenzji. Ale na tym nie koniec. Netflix przygotował dla fanów serii (pewnie już tacy są) konkurs Złap Sześcian ze świetnymi nagrodami.

Główną nagrodą można cieszyć się 2074 dni

Ale pewnie nie tylko fani zechcą powalczyć, bo główna nagroda to ponad 5,5 roku dostępu do Netflixa w wariancie HD (plan standard) bez opłat. Więc jeśli nawet cena Netflixa w bliskiej przyszłości ulegnie zmianie, zwycięzcy ten problem szybko nie dotknie. Ciekawe czy w tym czasie dacie radę obejrzeć wszystkie pozycje z tych, które polecamy na przykład wśród seriali s-f i pojawiają się jako nowości w katalogu Netflix?

A dlaczego tylko plan HD? Zrozumiecie, gdy zapoznacie się dokładnie z regulaminem.

Szczegóły dotyczące konkursu Złap Sześcian

Wszystkiego dowiedzieć się możecie na stronie zlapszescian.pl po jej przewinięciu na sam dół (tam jest link do regulaminu, najważniejsze to konieczność ukończenia 16 lat). Nagród jest kilka, a zwycięzca otrzyma nie tylko dostęp, ale tez projektor Xiaomi Mi Smart Projector, który to właśnie ma maksymalną rozdzielczość FullHD.

Projektorów zresztą jest więcej, będą też inne nagrody sprzętowe i gadżety dla tych, którym szczęście nie dopisze w tak dużym stopniu.

Gra Złap Sześcian to doświadczenie z wykorzystaniem technologii AR, dlatego konieczny do tego będzie telefon. Najlepiej otworzyć stronę konkursową od razu na telefonie, bo na komputerze dostaniemy jedynie kod QR. Wystarczy zadbać o pewną przestrzeń wokół nas i telefonu, czytać komunikaty na ekranie i do dzieła.

Konkurs trwa do 5 marca więc jest jeszcze czas by wykorzystać szansę. Tylko nie wymachujcie za mocno telefonem.

Xiaomi Mi Smart Projector - kilka słów o sprzętowej nagrodzie

Projektor Xiaomi to stosunkowo niewielkie przenośne urządzenie, które pozwala na wyświetlanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Projektor ma wbudowany autofokus, zintegrowany głośnik i funkcje komunikacji bezprzewodowej. Waży 1,3 kilograma.

Z jego pomocą uzyskamy obraz o przekątnej 60 do 120 cali jak sugeruje producent, a wbudowany Android TV 9.0 pozwoli na instalację i uruchamianie aplikacji, w tym Netflixa. To w pewnym stopniu Xiaomi Mi TV Stick, ale z wbudowanym projektorem i głośnikiem Bluetooth, dzięki czemu musimy martwić się jedynie o wolną ścianę do wyświetlenia obrazu.

Źródło: Netflix, Xiaomi

Czytaj więcej na temat usług VoD: