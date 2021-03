Samsung, podczas wydarzenia Unbox & Discover zaprezentował urządzenia, które będą dostępne w sprzedaży w 2021 roku. Na liście znalazły się telewizory Neo QLED, MICRO LED ekrany lifestyle’owe, monitory oraz soundbary.

Technologia w czasach pandemii

Producenci zdają sobie sprawę, jak ważna stała się technologia w czasach, kiedy większość życia spędzamy w domu.

W ciągu ostatniego roku technologie, które kiedyś pełniły funkcję miłego dodatku, stały się koniecznością, ponieważ nasze domy zamieniły się w biura, szkoły czy siłownie.

-powiedział James Fishler, Senior Vice President, Home Entertainment Division, Samsung Electronics America.

W związku z tym - oczekiwania względem urządzeń do rozrywki wśród użytkowników uległy zmianie. Samsung, by sprostać oczekiwaniom klientów zaprezentował szereg nowych urządzeń.

Samsung Neo QLED

Technologia Neo QLED jest rozwinięciem technologii QLED, którą konsumenci zdążyli już dobrze poznać. Samsung zapewnia, że telewizory Neo QLED przedstawią głębszą czerń i poprawioną jasność. Upscaling będzie jeszcze bardziej inteligentny, niż kiedykolwiek i będzie realizowany przez 16 sieci neuronowych. Jakość oferowanego obrazu ma być przede wszystkim zasługą zastosowania procesora AI Neo Quantum oraz technologii Quantum Mini LED, która pozwala na zmniejszenie rozmiaru diody do 1/40 względem wielkości standardowej diody LED.

Samsung przygotował również coś dla graczy - telewizory Samsung Neo QLED mają pozwalać wyświetlać Panel Gracza (Game Bar), który na bieżąco będzie monitorował kluczowe aspekty gry. Posiadacze Xbox Series X będą zadowoleni, ponieważ nowe telewizory będą w pełni dostosowane do obsługi rozdzielczości 4K przy 120 Hz. Poziom input-laga wynosi 5,8 ms.

Samsung QN800A

Telewizory Samsung Neo QLED 8K o oznaczeniach QN800A i QN900A kupimy z ekranem o przekątnej 65”, 75” lub 85”. Z kolei ofertę Neo QLED 4K (modele QN90A i QN85A) otwierają warianty o minimalnej przekątnej 50”.

Samsung MICRO LED

Technologia MICRO LED pojawiła się u Samsunga już w 2018 roku, kiedy to została ona zastosowana w modułowym ekranie The Wall o przekątnej bagatela 292”. Wraz z rokiem 2021 technologia MICRO LED zawita do tradycyjnych telewizorów, których montaż i instalacja nie będzie wymagać szczególnych umiejętności. Kluczowe w jej zastosowaniu jest fakt, że pozwala ona podzielić ekran na cztery części - 4Vue (Quad View). Realistyczną jakość obrazu w ogromnej skali będzie można sprawdzić już wiosną 2021 roku, kiedy to pojawią się telewizory 110” i 99”, a jesienią mniejsze - 88”. Zaplanowano również premierę telewizora z technologią MICRO LED z przekątną ekranu 76”, jednak nie podano zbliżonej daty.

Produkty lifestyle Samsunga

Telewizor The Frame

Domowa galeria zdjęć w roli telewizora jest już znana użytkownikom. The Frame pozwala wyświetlać zdjęcia wprost z telefonu i edytować je wedle uznania. W 2021 roku telewizor zostanie ulepszony o większą przestrzeń do przechowywania zdjęć. W poprzedniej generacji było to 500 MB, natomiast najnowsza zaoferuje 6 GB. Oznacza to, że będzie można zapisać aż 1200 obrazów w rozdzielczości 4K.

Samsung The Frame

Samsung przygotował dla klientów również pięć nowych rodzajów ramek oraz nową opcję montażu Slim Fit Wall Mount.

The Premiere

Brakuje Ci kina? Dla wielbicieli wielkiego ekranu Samsung przygotował nowy, kompaktowy projektor z technologią potrójnego lasera, który pozwala wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K. The Premiere wystarczy ustawić w odległości niespełna 15 cm od ściany lub ekranu i delektować się seansem.

The Terrace

Telewizor do oglądania… na zewnątrz. Samsung The Terrace dzięki odporności na czynniki atmosferyczne, klasie ochrony IP55 oraz łączności Wi-Fi jest świetnym wyborem dla osób, które podczas odpoczynku na świeżym powietrzu w ogrodzie chcą jednocześnie oglądać telewizję, czy też filmy na Netflixie.

The Terrace jest dostępny w dwóch wersjach: 55” oraz 65”, a latem pojawi się model Full Sun 75”.

Smart Monitor i Samsung Interactive Display FLIP i nowy soundbar

Oprócz powyższych produktów - na prezentacji przedstawiono również monitor Samsung Smart Monitor, który łączy w sobie cechy monitora i telewizora. Dzięki łączności Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX i AirPlay 2 do jego korzystania nie jest wymagany komputer PC. A po pracy - przy użyciu Smart TV dostęp do cyfrowej rozrywki będzie łatwy, jak przy użyciu zwykłego telewizora.

Interactive Display FLIP to z kolei cyfrowa tablica. Oferuje obraz w jakości 4K i może z niej korzystać jednocześnie 20 osób. Urządzenie jest oferowane z 75” wyświetlaczem.

Do sprzedaży trafi również soundbar Q950A, który oferuje dźwięk w formacie 11.1.4 i funkcję Bass Boost.

Samsung HW950A

Skusicie się na któreś z nowych urządzeń w związku z częstszym przebywaniem w domu, czy może jednak jesteście zadowoleni z obecnych urządzeń i nie widzicie konieczności zmian? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: news.samsung.com

Warto zobaczyć również: