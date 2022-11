Wielu z Was zapewne korzysta z programów do monitorowania pracy naszego komputera. Dzięki nim wiemy, jakie są parametry danego podzespołu i co najważniejsze, jaką osiąga temperatury. Nowy GPU-Z pozwala teraz uzyskać dodatkowe informacje na ten temat.

Po sporej aferze na temat palącego się złącza 12VHPWR w kartach RTX 4090 i finalnej odpowiedzi NVIDII w tej sprawie, wreszcie możemy się doczekać narzędzia, które pozwoli nam monitorować pracę tego wtyku zasilającego. GPU-Z w najnowszej wersji (2.51.0) wprowadza takową opcję do swojego kodu.

GPU-Z w wersji 2.51 pozwala monitorować złącze 12VHPWR

Aplikacja od TechPowerUp to jedno z najbardziej popularnych narzędzi do sprawdzania stanu karty graficznej, zamontowanej w komputerze. W przypadku RTX 4090 i RTX 4080 została zaimplementowana możliwość odczytu danych, z czujnika przy 16-pinowym złączu 12VHPWR. Co prawda nie wskaże nam to od razu, że przewód został błędnie podłączony, ale ostrzeże nas w momencie, gdy temperatura na połączeniu wzrośnie do niebezpiecznych temperatur. Precyzyjniej rzecz ujmując, program ma ujawnić rozkład mocy w różnych fazach modułu regulacji napięcia.

Ponadto w samej aplikacji wprowadzono następujące zmiany:

Dodano pełną obsługę karty NVIDIA GeForce RTX 4080

Dodano obsługę odczytu/zapisu BIOSu dla kart NVIDIA GeForce RTX 4080 i 4090

Skorygowano identyfikację błędnej liczby tranzystorów w GeForce RTX 4090

Naprawiono brakujący odczyt temperatury z pamięci na kartach z serii GeForce RTX 4000

Naprawiono awarię w panelu „Glenfly Advanced”

Skanowanie DLSS w panelu „Zaawansowane” nie uruchamia się już automatycznie

Gdy opcja „Zatrzymaj” zostanie wybrana podczas skanowania DLSS, wyszukiwanie zostanie zatrzymane

Lista rozszerzeń Vulkan od teraz występuje jako wpis w jednym wierszu

Lista rozszerzeń OpenCL występuje jako wpis w jednym wierszu i jest posortowana alfabetycznie

Naprawiono ujemny zakres „Gather Offsets”, wyświetlany jako dodatnia liczba całkowita (w informacjach o Vulkan)

Dodano obsługę NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X, RTX 3060 (GA104-B), MX750 A, RTX A500 (Laptop), RTX A4500 (Embedded), Tesla T10, Quadro K5100M (GK104-B)

Jak w ogóle oceniacie całą tę sytuację z nowymi złączami do kart graficznych NVIDII? Jesteście skłonni mu zaufać, czy wolicie „klasyczne rozwiązanie”? Zapraszam do sekcji komentarzy!

Źródło: tom'sHARDWARE