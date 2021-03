Na zbliżający się tydzień ekipa Xbox standardowo już przygotowała listę gier, które zadebiutują w sklepie Microsoft w najbliższych dniach.

Premiery Xbox: 30 marca - 2 kwietnia

Premiery, które zaprezentował Xbox w zeszłym tygodniu niestety nie były tytułami z najwyższej półki, ale nie można im zarzucić, że były fatalne. Część graczy mogło zadowolić chociażby It Takes Two, które jest już dostępne i zbiera naprawdę dobre oceny w mediach. Jak natomiast będzie wyglądać nadchodzący tydzień w kontekście nowych gier? Przyjrzyjmy się.

I Saw Black Clouds (30 marca)

Ładna grafika, co? Dlatego, że I Saw Black Clouds to nic innego, jak interaktywny film będący thrillerem psychologicznym. Gracz trafia do Wielkiej Brytanii, w której osadzona jest fabuła i podejmując różne decyzje realnie wpływa na zakończenie gry. Każdy wybór gracza ma wpływ na relacje między bohaterami filmu, ale też na zmiany w osobowości poszczególnych osób.

Narita Boy (30 marca)

Zręcznościówka z elementami platformówki wydana przez studio Team17 odpowiedzialne między innymi za dobrze nam znane Worms-y, czy Overcooked - świetne gry do sprawdzenia ze znajomymi. Narita Boy jest produkcją, w której bohater zostaje zamknięty w pikselowym wymiarze nazwanym Digital Kingdom. Podczas eksplorowania świata trafimy na wiele przeciwników oraz bossów.

C14 Dating (31 marca)

Jeśli kręcą Cię klimaty anime, to możliwe, że nie przejdziesz obojętnie obok tej gry. C14 Dating to symulator randkowy. Wcielasz się w postać studentki trzeciego roku antropologii, Melissy Flores, która uczestniczy w letnim stażu archeologicznym. Zapowiada się ciekawie? Jeśli tak uważasz, to przygotuj kontroler od Xboxa na najbliższą środę.

Escape from Life Inc (31 marca)

Tytuł, który w opinii wielu wygląda jak gra przeglądarkowa z początków XXI wieku. W zasadzie trudno się z tym nie zgodzić. W tej platformówce gracz ma do dyspozycji trzy zwierzęta, pomiędzy którymi może się przełączać i pokonywać nimi kolejne części mapy. Cel? Ucieczka z laboratorium obcych.

Radon Blast (31 marca)

Niszcz cegiełki odbijając piłkę od platformy. Przy okazji zbierasz bonusy, które ułatwiają lub utrudniają rozgrywkę.

Squad Killer (31 marca)

Tak, ta gra zostanie wydana 31 marca 2021 roku. Czy wygląda, jak gra z aktualnego dziesięciolecia? Niech każdy odpowie sobie sam. W tym zręcznościowym tytule gracz ma za zadanie usunąć wszystkich wrogów z pomieszczeń na mapie. Według producenta tytuł będzie uzależniający. Sprawdzicie to?

Acalesia (1 kwietnia)

Kolejna zręcznościowa gra, której główny bohater wyposażony w strzelbę walczy z przeciwnikami - potworami i jedyne, co chce zrobić - to uratować księżniczkę i stać się bogatym.

Outriders (1 kwietnia) (Xbox Game Pass)

Posiadacze aktywnego abonamentu Xbox Game Pass będą mogli zagrać w Outriders za darmo już w dniu premiery. Gra będąca strzelanką TPP z elementami RPG jest osadzona w klimacie świata science fiction. Produkcja jest dziełem polskiego studia People Can Fly, a jej fabuła dzieje się przyszłości, w której Ziemia została zniszczona. Z racji tego, że “za darmo” to zawsze uczciwa cena - warto sprawdzić ten tytuł.

Mittelborg: City of Mages (2 kwietnia)

Gra strategiczna, w której gracz podczas rządów w swoim imperium jest zmuszony pokonywać często niełatwe decyzje.

Papa’s Quiz (2 kwietnia)

Gra towarzyska, która jest przeznaczona dla maksymalnie 8 osób. Kto pierwszy, ten lepszy - to jedna z zasad, która sprawdza się podczas rozgrywki. Tytuł wart sprawdzenia podczas spotkania ze znajomymi. Nie powinniście być zawiedzeni.

SturmFront - The Mutant War: Ubel Edition (2 kwietnia)

Gracz wciela się w postać Siegfrieda von Hammersteina, którego celem jest tylko i wyłącznie zabijanie oraz niszczenie wszystkiego, co spotka na drodze.

Train Station Simulator (2 kwietnia)

Dla osób zainteresowanych pociągami i lubiących gry, w których trzeba budować i zarządzać swoim dziełem - doskonała pozycja. Zadaniem gracza w Train Station Simulator jest budowa dworców i zarządzanie nimi.

Dajcie znać w komentarzach, czy znaleźliście coś dla siebie na zeszłotygodniowej liście i czy sprawdzicie którąś z nadchodzących pozycji.

Źródło: news.xbox.com

Warto zobaczyć również: