Insomniac Games przekazało dobrą nowinę dla wszystkich czekających na Ratchet & Clank: Rift Apart.

Premiera Ratchet & Clank: Rift Apart zgodnie z planem

Jakkolwiek będzie to przedstawiać Sony, z punktu widzenia graczy sytuacja wokół PlayStation 5 nie jest idealna. Nie dość, że niedobory konsol będą towarzyszyć nam jeszcze przynajmniej przez rok, wciąż przeciętnie wypada też lista gier na wyłączność tej platformy. Jedną z najciekawiej zapowiadających się tego typu produkcji na najbliższe tygodnie jest Ratchet & Clank: Rift Apart. I na szczęście będzie można zweryfikować jego atrakcyjność zgodnie z wcześniejszymi planami.

Odpowiadające za Ratchet & Clank: Rift Apart studio Insomniac Games przekazało informację, iż gra uzyskała status gold. Prace zostały zakończone i zainteresowani mogą już ze spokojem oczekiwać na premierę, która odbędzie się 11 czerwca.

Przygodówka pokazem możliwości PlayStation 5

Pozytywnym sygnałem był już ostatni bardzo obszerny pokaz rozgrywki ze State of Play. Chociaż niektórzy mogą stwierdzić, że to „tylko dla dzieci”, to jedna z tych przygodówek, przy których doskonale powinni bawić się również starsi. Nie chodzi tylko o fakt, iż mowa o kolejnej odsłonie znanej serii, ale o to, jak dobrze nastrajają publikowane informacje i materiały wideo.

Jest spora szansa na to, że Ratchet & Clank: Rift Apart spodoba się graczom ceniącym dopracowaną grafikę. Twórcy obiecują zrobić użytek z wydajności oraz nowych funkcji PlayStation 5 oraz kontrolera bezprzewodowego DualSense. Można nastawiać się na rozgrywkę w 4K z technologią HDR, ale przy 30 fps. Ewentualna zmiana na tryb 60 fps przełoży się na obniżenie rozdzielczości.

Niektóre redakcje otrzymały ostatnio szansę przetestowania fragmentów Ratchet & Clank: Rift Apart. Poskutkowało to kolejną porcją materiałów wideo, jakie trafiły do sieci. Płynąc z nich pozytywne wnioski, można zatem obejrzeć je z przyjemnością i czekać na możliwość samodzielnej rozgrywki.

Źródło: @insomniacgames, IGN, Game Informer