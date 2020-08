Początek nowego roku szkolnego już za kilka dni. Dla niektórych osób będzie to moment, w którym zdecydują się kupić dziecku także nowy telefon. Oppo wychodzi tu naprzeciw z promocją.

Smartfony Oppo w niższych cenach

Przełom sierpnia i września do dla rodziców czas większych wydatków. 300 zł na wyprawkę można przeznaczyć na zakup najbardziej podstawowych szkolnych akcesoriów, chcąc wyposażyć dziecko także w smartfona trzeba być gotowym na dodatkowy wydatek. Nie musi być on przerażający, Oppo przeceniło kilka swoich propozycji z niższej oraz z pogranicza niższej i średniej półki. Ceny spadły o nawet 200 zł, co w tym segmencie cenowym daje zauważalne różnice.

Oppo A91 za 1199 zł (zamiast 1399 zł)

Oppo A72 za 999 zł (zamiast 1199 zł)

Oppo A52 za 799 zł (zamiast 999 zł)

Oppo A12 za 499 zł (zamiast 599 zł)

Oppo Reno 3 za 1499 zł (zamiast 1599 zł)

Promocja wystartuje 31 sierpnia. Potrwa długo, bo aż do 4 października. Ma obowiązywać i wybranych partnerów handlowych producenta, między innymi Media Markt, Media Expert i RTV Euro AGD.

Który telefon Oppo wybrać?

O możliwościach Oppo A72 możecie przeczytać więcej w dopiero co opublikowanej u nas recenzji. Model Oppo A52 to jego bardzo bliski krewny, dysponuje tylko i aż mniejszymi zasobami pamięci wewnętrznej oraz gorszymi aparatami.

Najtańszy Oppo A12 to propozycja, która będzie sprawdzać się przede wszystkim w komunikacji czy przeglądaniu Internetu. W tym przypadku producent zastosował 6,22-calowy ekran HD+, procesor MediaTek Helio P35, 3 GB RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej i baterię 4230 mAh.

Oppo A91 to z kolei model z 6.4-calowym ekranem AMOLED Full HD+, procesorem MediaTek Helio P70, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Najwięcej, zwłaszcza w kontekście możliwości fotograficznych, do zaoferowania ma jednak Oppo Reno 3. O nim również przeczytacie w naszej recenzji.

Źródło: Oppo