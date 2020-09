Pamiętacie złącze VirtualLink, które zostało wprowadzone przy okazji premiery kart GeForce RTX 2000? Nie? Jakoś nas to nie dziwi, bo standard raczej nie spotkał się z dużym zainteresowaniem i ostatecznie został porzucony przez pomysłodawców.

Standard VirtualLink zapowiadał się obiecująco

Konsorcjum VirtualLink zostało powołane w 2018 roku przez największych graczy na rynku IT – należały do niego firmy: Nvidia, AMD, HTC, Oculus, Valve i Microsoft. Głównym zadaniem spółki było opracowanie nowego standardu złącza, który pozwoli na łatwe podłączenie gogli wirtualnej rzeczywistości (za czasów, gdy jeszcze cieszyły się one sporą popularnością).

Teoria wyglądała naprawdę dobrze. Skorzystano tutaj ze złącza USB typ C, które odpowiadało za transmisję zarówno obrazu, jak i zasilania, więc gogle można było podłączyć tylko jednym przewodem. Nvidia zaufała koncepcji i wprowadziła nowe złącza do kart GeForce RTX 2000 oraz Quadro RTX z generacji Turing.

VirtualLink umarł śmiercią naturalną

Standard został wykorzystany w goglach XTAL i StarVR. No i właściwie na tym się skończyła era VirtualLink. Valve planowało wydać nową wersję adaptera… ale na planach się skończyło, a Oculus Quest korzysta ze zwykłego złącza USB typ C. W nowych kartach Nvidia GeForce RTX 3000 też nie uświadczymy złącza USB typ C VirtualLink.

Według firmy Valve, standard nie zapewniał odpowiedniej funkcjonalności i nie został powszechnie przyjęty przez rynek, więc konieczne było jego porzucenie. Taki scenariusz wskazuje też sama strona konsorcjum, która obecnie przekierowuje do hasła VirtualLink w Wikipedii.

Można odnieść wrażenie, że gogle VR też cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Z drugiej strony mamy ciekawe gry - Half Life Alyx został bardzo dobrze oceniony, a w nadchodzących miesiącach czeka nas premiera kilku ciekawych tytułów, które mają korzystać z VR (m.in. Hitman 3 i Medal of Honor: Above and Beyond).

