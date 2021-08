O ile dłużej działa telefon z włączonym trybem ciemnym w porównaniu do trybu jasnego? Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych postanowili się temu przyjrzeć.

Po co ci tryb ciemny w telefonie?

Tryb ciemny w telefonie włączamy głównie po to, by jasny ekran nie wypalał nam oczu. Innym też po prostu bardziej się taki motyw podoba. Jest jednak również taka grupa użytkowników, którzy aktywują go, aby zaoszczędzić energię i tym samym wydłużyć czas działania od ładowania do ładowania. Czy mają rację ci, co tak robią?

Zanim przejdziemy do szczegółów, odpowiedzmy sobie krótko: tak. Rzecz w tym, że efekt wcale nie jest tak spektakularny jakby się na to liczyło. No chyba, że przełączasz się na tryb ciemny z ustawienia jasności na 100%, ale – powoli – zacznijmy od początku.

Dlaczego tryb ciemny jest oszczędniejszy i o jak dużej oszczędności mowa?

A na początek warto sobie wyjaśnić, z czego w ogóle wynika taka oszczędność energii. Otóż wynika ona z konstrukcji (coraz popularniejszych w telefonach) wyświetlaczy OLED. Takie panele są złożone z niezależnie świecących pikseli. Gdy na ekranie ma się pojawić czerń, taka dioda jest po prostu wygaszana (co jest też sekretem tak głębokiej czerni na smartfonach z ekranami tego rodzaju). I to właśnie takie wyłącznie diody prowadzi do oszczędności.

Okazuje się jednak, że ta oszczędność wcale nie jest taka duża. Z badania przeprowadzonego przez naukowców z Purdue University wynika, że użytkownicy, mający ustawioną jasność na poziomie 30-40% mogą liczyć na zużycie energii niższe jedynie o 3-9%. Jeśli więc nie lubisz ciemnych barw, to zdecydowanie nie jest to gra warta świeczki.



Inaczej wygląda sytuacja, gdy normalnie korzystasz z maksymalnej jasności – wówczas przełączenie się na tryb ciemny pozwala zaoszczędzić od 39 do nawet 47% energii. To już konkretny wynik, mogący spokojnie dawać kilka dodatkowych godzin działania. Pozostaje jednak pytanie: jak często korzysta się z tak wysokiej jasności (pomijając pełne słońce).

A z czego wynikają te różnice?

W końcu 3 to nie to samo co 9, a 39 to nie to samo co 47 procent. Chodzi mianowicie o to, że smartfony mają wyświetlacze o różnej jasności szczytowej – naturalnie im jest ona wyższa, tym większa może być również oszczędność energii w przypadku przełączenia się na tryb ciemny.

(Na marginesie – szczegóły dla ciekawskich: na potrzeby swojego eksperymentu badacze wykorzystali aplikacje Google, takie jak Kalkulator, Mapy, Telefon czy YouTube na smartfonach Pixel 2, Pixel 4, Pixel 5 i Moto Z3).

