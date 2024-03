Niedawno w sieci pojawiły się pliki CAD, które rzekomo przedstawiają projekt nadchodzącego flagowego produktu Apple, iPhone'a 16 Pro. Te pliki dają użytkownikom możliwość zobrazowania sobie, jak może wyglądać ten nowy model.

Co jakiś czas do sieci trafiają wycieki o nowych nadchodzących iPhone 16. Serwis informacyjny 91mobiles donosi, że nowy smartfon Apple będzie miał podobny wygląd do swojego poprzednika, iPhone'a 15 Pro, ale z kilkoma zauważalnymi różnicami. Pierwszą z nich jest potencjalnie nieco większy rozmiar nowego modelu, którego wymiary mają wynosić 149,6 x 71,4 x 8,4 mm. Źródła branżowe serwisu sugerują, że iPhone 16 Pro będzie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala. Jest to jednak informacja nie do końca pewna, ponieważ wcześniejsze przecieki sugerowały, że urządzenie będzie miało ekran o przekątnej 6,3 cala.

Nowy fizyczny przycisk w iPhone 16 Pro

Najbardziej istotną zmianą, jaką można zauważyć w plikach CAD, jest dodanie przycisku przechwytywania, który ma być umieszczony pod przyciskiem zasilania po prawej stronie urządzenia. Przycisk ten ma pomóc użytkownikom w robieniu lepszych zdjęć, czyniąc ten proces bardziej komfortowym, bez konieczności dotykania ekranu.



źródło: 91mobiles

Pełne możliwości nowego przycisku przechwytywania nie są jeszcze znane, choć styczniowy raport dostarcza pewnych informacji. Lekkie naciśnięcie przycisku ma spowodować ustawienie ostrości przez aparat, a pełne naciśnięcie - zrobienie zdjęcia, podobnie jak w przypadku tradycyjnego aparatu.



źródło: 91mobiles

Z tyłu urządzenia aparat ma zachować tę samą konstrukcję z trzema obiektywami, co w poprzednim modelu. To może wydawać się nieistotne, ale w lutym pojawiły się plotki, że Apple zamierza porzucić okrągłą platformę aparatu na rzecz trójkątnej. Wygląda jednak na to, że Apple może pozostać przy sprawdzonym i skutecznym wyglądzie.

Serwis 91mobiles twierdzi również, że „oczekuje się, że iPhone 16 Pro otrzyma teleobiektyw z zoomem optycznym 5x”. Ten sam typ obiektywu ma iPhone 15 Pro Max, a zdjęcia nim robione są naprawdę imponujące.

Kiedy iPhone 16

Co roku we wrześniu Apple organizuje wydarzenie, podczas którego prezentuje wszystkie nowe modele iPhone'ów. Poprzednia miała miejsce 12 września. Światło dzienne ujrzało wtedy klika nowych urządzeń. iPhone 15 i iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max, zegarki Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2.

źródło: 91mobiles.com, na zdjęciu otwarcia iPhone 15 Pro Max

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.