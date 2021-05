Huawei nie przestaje walczyć o klienta i wciąż organizuje promocje lub oferty z obniżonymi cenami na swoje najlepsze produkty. Przyjrzeliśmy się, co teraz warto wziąć pod uwagę i z jakich innych profitów można skorzystać.

Jeśli mobilność postrzegacie nie tylko przez pryzmat jednego urządzenia, ale ich większej liczby i dobrej pomiędzy nimi współpracy, myślicie zapewne ekosystem. Takim właśnie ekosystemem może pochwalić się Huawei. Składają sie na niego nie tylko telefony z HMS, ale również tablety, laptopy, słuchawki, głośniki, zegarki, opaski fitness, a także routery. Co istotne akcesoria Huawei bardzo dobrze wspołpracują ze smartfonami innych marek.

Produkty Huawei moga tworzyć samodzielny ekosystem, ale też pełnić rolę akcesoriów dla urządzeń innych marek

Huawei zachęca nas nie tylko zaletami swoich produktów, ale też bardzo atrakcyjnymi ofertami cenowymi. Są to rabaty na pojedyncze produkty, promocje typu 2 w 1, w których fajny produkt łączony jest z jeszcze fajniejszym w mocno obniżonej cenie zestawu, a także atrakcyjne warunki zakupu, w tym możliwość zwrotu zakupionego sprzetu bez opłat oraz raty w systemie 36 * 0%.

O wszystkich korzyściach dla kupujących możecie przeczytać w naszym poprzednim materiale, teraz skupmy się na tym, na które sprzęty warto obecnie zwrócić uwagę przeglądając ofertę sklepu huawei.pl.

Huawei Watch GT 2 Pro i Freebuds Pro - zestaw premium

Sam zegarek Huawei Watch GT2 Pro można obecnie kupić w cenie 1099 złotych, ale jeśli zdecydujecie się na zakup w zestawie z dokanałowymi słuchawkami Freebuds Pro, to zapłacicie tylko 1399 złotych. To atrakcyjna oferta biorąc pod uwagę jakość obu produktów. O zegarku, który ma tytanową kopertę i ceramiczną tylną ściankę oraz szafirowe szkło, opowiadamy w naszej recenzji. Podobnie jak o wrażeniach z użytkowania Freebuds Pro, słuchawek dokanałowych z wydajnym systemem aktywnej redukcji szumów.





Huawei Watch GT2 Pro jest w stanie dokonywać ciągłego pomiaru SpO2, a także budzić nas melodyjką, a nie tylko ponurym pobrzękiwaniem mechanizmu wibracji. Słuchawki z każdą poprawką oprogramowania lepiej gospodarują energią, zapewniają stabilniejsze połączenie Bluetooth z telefonem i sprawniej wykrywają nasze gesty.

Huawei Watch GT 2e w cenie lepszej niż konkurencja

Huawei Watch GT 2e to z kolei smartwatch, który pod znakiem zapytania stawia hasła konkurencji twierdzącej, że jest lepsza także cenowo. Obecnie dostępny w atrakcyjnej cenie 499 złotych dostosuje się stylem nie tylko do osób, które lubią aktywny tryb spędzania wolnego czasu.

Laptopy z serii MateBook - oferta tak szeroka jak nigdy wcześniej

Huawei pochwalił się już kompletną ofertą laptopów MateBook, które możemy kupić w tym roku. Maj to dobry moment na ich zakup ze względu na atrakcyjne oferty cenowe. Obejmują one zniżki na same produkty, ale też na zestawy. Mogą to być zestawy łączone z akcesoriami i innymi urządzeniami takimi jak plecak czy mysz, ale też rozszerzone o dodatkowe urządzenia, w tym wydajne routery Wi-Fi Huawei AX3 Dual Core, które są dobrym dodatkiem właśnie do laptopów Huawei. Kupując zestaw dostajemy komplet produktów potrzebnych do wygodnego użytkowania w warunkach domowych.

W Matebookowej ofercie mamy w tym roku najszerszy zakres dostępnych przekątnych w historii. Obejmuje ona:

małe, ale potężne wydajnością i doskonałe parametrami wyświetlacza, 13-calowe MateBook X Pro 2021,

prostsze wersje powyższych laptopów czyli MateBook X (tutaj oferowane są modele z 2020 roku),

jeszcze tańsze, ale wciąż jedne z najlepszych w swojej klasie MateBook 13 (tutaj oferowane są modele z 2020 roku),

klasyczne 14-calowe MateBook D 14 i 15-calowe MateBook D 15,

największe obecnie 16-calowe MateBook D 16.

Te ostatnie laptopy, MateBook D 16, to nowość w ofercie producenta, urządzenia o charakterze uniwersalnym, które trafią w gusta niejednego domownika. Dla zwolenników mniejszych przekątnych, wciąż oferowany jest MateBook D 15, w tym roku dużo wydajniejszy niż poprzednio dzięki zastosowaniu procesorów Intel Core-i5 11 generacji, a także dwa razy pojemniejszej pamięci RAM 16 GB i dysku SSD 512 GB.

Kupując laptop Huawei MateBook niezależnie od modelu dostajemy teraz 3-letnią gwarancję na produkt

Im bogatszy zestaw zdecydujecie się kupić tym więcej oszczędzicie. W przypadku MateBook X Pro 2021, który dzięki ekranowi 3K Full View powinien znaleźć się w polu zainteresowań każdego kreatywnego użytkownika (fotografia, wideo, grafika), komplet oznacza dołączony gratisowo plecak, myszkę, router AX3 Dual Core oraz głośnik Sound. Ten ostatni to świetny głośnik z dźwiękiem 360 stopni, który sprawdzi się także jako uzupełnienie, a nawet podstawa, domowego zestawu audio-wideo podobnie jak jego droższy i mocniejszy brat Sound X.

Smartbandy, zegarki i słuchawki kupowane oddzielnie też są tańsze

Jeśli zdecydujecie się na zakup pojedynczego produktu z kategorii opasek fitnesowych, zegarków czy słuchawek, również możecie liczyć na zniżki. Kwotowo nie tak duże jak przy laptopach, ale w tym przypadku mamy do czynienia z produktami ogólnie tańszymi. Dlatego procentowo są to nie mniej atrakcyjne oferty. Najnowsze słuchawki dokanałowe Huawei Freebuds 4i zamiast za 349 złotych kupimy obecnie za 299 złotych.

Huawei P30 Pro to wciąż wart uwagi produkt, są też inne telefony i… tablety

Smartfon Huawei P30 Pro choć ma już dwa lata, wciąż zwraca uwagę użytkowników. To ostatni flagowy produkt, który jeszcze wspiera usługi Google, ale także doskonały smartfon fotograficzny. Kolejne aktualizacje oprogramowania sprawiły, że działa on jeszcze lepiej niż w momencie premiery.

Obecnie ofertowany jest w zestawie ze słuchawkami Freebuds 3i w cenie 2299 złotych. Z tymi słuchawkami za 1099 złotych kupicie także Huawei P30 Lite w wersji z pamięcią 6/256 GB.

Niespełna tysiąc złotych kosztuje Huawei P40 Lite. To już smartfon z serii, która pojawiła się tylko z usługami HMS. Do niego dołączony jest najnowszy Band 6. To teoretycznie opaska fitness, ale ze względu na rozmiar ekranu i sposób prezentacji danych już prawie smartwatch. Zdaniem wielu użytkowników Huawei Band 6, choć wygląda podobnie jak inne produkty tej klasy, jest lepszy niż to co oferuje konkurencja.

Rabaty na produkty można powiększyć, decydując się na newsletter lub wyrażając opinię

Promocyjne oferty cenowe obejmują też tablety z niższej półki cenowej, które sprawdzą się jako towarzysz dla telefonu, a także większy ekran do wygodnej konsumpcji treści multimedialnych. Ceny Huawei MatePad T10, T10s i T8 w sklepie huawei.pl obniżono o 50 złotych względem regularnej ceny. Tę cenę można dodatkowo obniżyć o kolejne 50 zł zapisując się na newsletter Huawei. Zniżka działa w przypadku każdego innego produktu Huawei. A jeśli już dysponujecie opinią na temat innego sprzętu tej marki, za podzielenie się opinią, otrzymacie kupon rabatowy na 20 zł.

Tekst powstał we współpracy z huawei.pl