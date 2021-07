Routery Tenda, które zwykle testowaliśmy, bezsprzecznie kojarzą się z wyśmienitym stosunkiem ceny do możliwości. Czasami jednak możemy potrzebować nieco większej wydajności, ale nadal nie uśmiecha nam się wydawanie ponad 500 zł na router – tu właśnie pojawia się Tenda RX9 Pro.

4,1/5

Poszukiwania najlepszego routera zawsze na pewnym etapie rozbijają się o cenę. O ile faktycznie da się znaleźć dobry router do 200 zł (w tym zresztą sporo modeli od Tenda), tak zawsze wiążą się one z pewnymi kompromisami – albo ograniczają prędkość Internetu, albo gorzej sobie radzą z większym ruchem sieci Wi-Fi, albo nie oferują zbyt dużej funkcjonalności. Tenda RX9 Pro sporo z tych kompromisów stara się przełamać, nadal pozostając w przystępnej cenie.



Jeżeli dobrze się przypatrzycie, to pod zasilaczem można dopatrzyć się przewodu sieciowego w formie płaskiej taśmy.

Konstrukcja Tenda RX9 Pro to nadal mocno budżetowe rozwiązanie

Router otrzymujemy z fabrycznie zamontowanymi (i niemożliwymi do demontażu/wymiany) antenami, oferującymi zysk na poziomie 6 dBi. Obudowa jest całkowicie z plastiku i swoimi kształtami przywodzi na myśl większość wcześniej testowanych modeli, począwszy od znacznie tańszego i mniejszego modelu Tenda AC8. Ostatecznie jednak jest to materiał nieco lepszej jakości, a dodatkowo otrzymujemy zdobienia w środkowej części.



Router, może nie zostanie główną ozdobą domu, ale prezentuje się całkiem schludnie.

Anteny można regulować, tak aby stały w zasadzie w dowolnej pozycji, co może być przydatne, jeżeli router musimy umieścić w mocno nietypowym miejscu. Podobnie jak w tańszych modelach, uraczono nas tylko jedną diodą sygnalizującą zasilanie urządzenia (oraz kolorem status pracy).



Obudowie należy oddać to, że jest dobrze spasowana.

Od spodu klasycznie znajdziemy otwory montażowe do mocowania na ścianie lub suficie. Ta powierzchnia obudowy jest również perforowana dla zapewnienia dobrej wentylacji wydajnych, a przez to mocno nagrzewających się, podzespołów. Niestety kontakt z podłożem wykonano bez użycia gumy, zatem router niespecjalnie stabilnie stoi w miejscu, jeśli obciążymy go cięższymi kablami od tyłu.



Część wentylacji przeniesiono również na boki, ale urządzenie jest chłodzone całkowicie pasywnie.

Również złącza w Tenda RX9 Pro pozostały z niskiego segmentu

Szczęście w nieszczęściu, że zbyt wielu kabli do tego routera nie podłączymy. Tradycyjnie dla większości modeli Tenda z tyłu czeka na nas:

1x WAN RJ45 1 Gbps

1x złącze zasilania1x WAN RJ45 1 Gbps

1x złącze zasilania

Nawet na przyciskach oszczędzano i ostał się jeden, pełniący funkcję aktywacji WPS, a po przytrzymaniu służy do restartowania lub (po 10 s trzymania) przywracania ustawień fabrycznych.



Nie uświadczymy tu przycisku zasilania – jeśli router chcemy wyłączyć, to pozostaje odpiąć kabel od zasilacza.

I to w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny urządzenia – gdzie zatem to całe zwalczanie kompromisów? Otóż w środku – Tenda RX9 Pro znacząco różni się od swoich tańszych braci właśnie elektroniką.

Specyfikacja routera Tenda RX9 Pro

Procesor: 2 rdzenie, 1,8 GHz RAM: brak informacji Pamięć Flash: brak informacji Standard sieci: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 ax/n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: zewnętrzne, 4 dookólne (6 dBi) Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax);

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) Szerokość kanałów: 20/40/80/160 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 3 x RJ45 LAN (1000 Mbps);

1 x RJ45 WAN (1000 Mbps) Przyciski: WPS, Reset/Restart Wymiary: 163 (głębokość) x 273 (szerokość) x 44 mm (wysokość, 215 mm z antenami);

0,45 kg waga Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne Serwery wirtualne: Port Forwarding , UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Smart Connect;

Sieć gości;

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 2x2:2 dla 5 GHz;

MU-MIMO 2x2:2 dla 2,4 GHz;

OFDMA;

1024 QAM;

VPN - PPTP (klient/serwer), L2TP klient;

VLAN;

IPTV;

Kontrola rodzicielska;

Kontrola przepustowości;

Kompatybilność z Alexa Gwarancja: 3 lata Cena sugerowana: 349 zł

W środku skrywa się coś bardzo ciepłego

Producent w zasadzie za dużo nie zdradza o zastosowanych tu podzespołach (jedynie tajemnicze „dwurdzeniowy procesor o wysokim taktowaniu 1,8 GHz”), a nam niestety nie udało się tego bardziej zbadać. O ile router rozebrać dosyć łatwo, tak kluczowe fragmenty ukryte są już pod przylutowanym rozpraszaczem ciepła, którego nie mogliśmy usunąć.



Wstępna inspekcja zdradza, że router oferuje w obu zakresach MU-MIMO 2x2:2 – trochę szkoda, bo liczyliśmy na 4x4:4 ze wspólnym wykorzystaniem anten przez oba zakresy.

Niemniej sprzęt musi być naprawdę mocny, albo przynajmniej dobrze, jeśli taki się okaże, bo z całą pewnością grzeje się niemiłosiernie – metalowy radiator nałożony na rozpraszacze potrafi nagrzać się do niebotycznych ponad 70°C, co przekłada się na ponad 60°C na spodzie plastikowej obudowy oraz do 50°C na jej górnej części. Teoretycznie nie jest to urządzenie, które często trzymamy w rękach, ale i tak mogłoby być chłodniejsze. Pozostaje zatem tylko sprawdzić, jak wyszły wyniki testów (przeprowadzonych przed próbą odkrycia zastosowanych układów).

Konfiguracja routera oraz aplikacja mobilna Tenda WiFi

Zanim jednak do tego przejdziemy, należy jeszcze opisać co nieco panel konfiguracji przez przeglądarkę oraz aplikację mobilną. W obu przypadkach mamy w pełni przetłumaczony interfejs oraz bardzo intuicyjne GUI. Pierwsza konfiguracja może odbyć się za pomocą bardzo dobrej aplikacji Tenda WiFi lub przez przeglądarkę internetową – w obu przypadkach jest banalnie prosta i nie zajmie więcej niż 2 minuty, po których zwykle można już swobodnie cieszyć się dostępem do Internetu.



Względem starszych modeli z Wi-Fi 5 doszło tu m.in. sterowanie OFDMA.

Pod względem funkcjonalności oraz wyglądu panel nie różni praktycznie niczym od tego opisanego przy okazji recenzji tańszego Tenda TX3, zatem nie będziemy tutaj tego opisu przepisywać – zainteresowanych odsyłamy do wskazanego artykułu.



Z poziomu aplikacji możemy równiez sterować limitem przepustowości dla wybranych użytkowników.

Procedura testowa – jak testowaliśmy router Tenda RX9 Pro?

Do testów zasięgu oraz przepustowości zależnej od zasięgu użyliśmy laptopa HP Spectre X360 14 z układem Intel AX201 (zatem najpopularniejszym rozwiązaniem w laptopach). Do testów przepustowości kopiowania mniejszych plików posłużyła nam nieco szybsza karta TP-Link TX-3000E (na układzie Intel AX200). We wszystkich urządzeniach zastosowano dyski SSD M.2 NVMe. Standardowo dla routerów domowych skorzystaliśmy z dwukondygnacyjnego budynku mającego około 220 m2 powierzchni.



Router oznaczono na pomarańczowo i znajduje się on na wyższej kondygnacji.

Pomiar przepustowości złączy LAN i WAN w routerze Tenda RX9 Pro [Mbps]

WAN Download 912 WAN Upload 832 LAN -> LAN 904

Tu spotkało nas pierwsze pozytywne zaskoczenie – zwykle routery Tenda nie oferowały pełnego gigabita na złączu WAN, a RX9 Pro nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Sieć LAN, jakkolwiek skromna w ilości portów, również działa bez najmniejszego zarzutu.

Pomiar zasięgu Wi-Fi dla routera Tenda RX9 Pro [dBm]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 -41

-38 Lokalizacja testowa nr 2 -51

-46 Lokalizacja testowa nr 3 -61

-52 Lokalizacja testowa nr 4 -65

-57 Lokalizacja testowa nr 5 -69

-55 Lokalizacja testowa nr 6 -81

-75 Lokalizacja testowa nr 7 -36

-28 Lokalizacja testowa nr 8 -54

-48 Lokalizacja testowa nr 9 -62

-55 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Zasięg z kolei nieco nas rozczarował, ale to dlatego, że poprzednio testowane routery tego producenta zdecydowanie pozytywnie w tej kwestii się wyróżniały, a RX9 Pro wypada dosyć zwyczajnie. Innymi słowy mamy tu gorsze wyniki pokrycia sygnałem niż w przypadku tańszych modeli, jak np. w testowanym rok temu duecie Tenda AC19 i AC21. Najważniejsze jednak, że w całym, dosyć dużym, domu mieliśmy wystarczająco dobrą moc sygnału Wi-Fi. Pamiętajmy też, że w przeciwieństwie to tych tańszych modeli, tutaj mamy Wi-Fi 6, które przy tym samym zasięgu oferuje znacznie wyższą przepustowość.

Pomiar przepustowości Wi-Fi 6 – oba zakresy [Mbps]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 744

193 Lokalizacja testowa nr 2 516

172 Lokalizacja testowa nr 3 326

113 Lokalizacja testowa nr 4 266

87 Lokalizacja testowa nr 5 203

97 Lokalizacja testowa nr 6 50

30 Lokalizacja testowa nr 7 868

207 Lokalizacja testowa nr 8 537

127 Lokalizacja testowa nr 9 352

102 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Przepustowość jest bardzo wysoka blisko routera, jednak dosyć szybko zaczyna spadać. Spodziewaliśmy się, że uda się utrzymać limit przepustowości połączenia przewodowego przynajmniej za jedną lub może dwiema ścianami - niestety aż tak dobrze nie wyszło. Wyniki są nadal bardzo dobre i adekwatne do ceny routera, ale nie aż tak dobre, jak byśmy się spodziewali po sprzęcie tego producenta.

Pomiar przepustowości routera Tenda RX9 Pro podczas kopiowania mniejszych plików [Mbps]

testowane na TP-Link TX3000E, odległość 2 m, więcej = lepiej

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 902

868

744

181 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 797

585

501

169 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 103

39

39

30 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 34

12

10

5 Legenda: LAN -> LAN

Wi-Fi -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> Wi-Fi

Tutaj w końcu widać, na co stać nowy, tajemniczy procesor, w jaki wyposażono Tenda RX9 Pro. Wydajność przy bardziej obciążających zadaniach zbliża go do routerów kosztujących często 2x więcej. Jedynie może wyniki dla transferu między dwoma urządzeniami bezprzewodowymi są adekwatnie do ceny nie za wysokie, ale to już wynika z ograniczeń MU-MIMO 2x2.

Co ciekawe, jeżeli potrzebujemy coś dużego szybko przesłać miedzy dwoma urządzeniami korzystającymi z Wi-Fi, to najlepszym rozwiążaniem będzie połączyć jedno w zakresie 5 GHz, a drugie 2,4 GHz. W takim przypadku osiągamy ponad 300 Mbps dla stałego transferu oraz blisko 250 Mbps dla średniej wielkości plików. Niestety dla mniejszych danych sytuacja się odwraca i wyniki sa ponad 2x gorsze niż przy korzystaniu ze wspólnego zakresu dla obu użytkowników.

Tenda RX9 oferuje dużo wyższą wydajność niż jej tańsi bracia – w praktyce, jeżeli tylko na tym aspekcie nam zależy, to trudno o bardziej opłacalny wybór

Przeprowadziliśmy też test obciążenia Wi-Fi przez wielu klientów jednocześnie – 4 komputery jednocześnie odtwarzające treści 4K oraz jeden dodatkowo wykorzystujący resztę łącza do pobierania dużego archiwum z FTP. Router poradził sobie z tym zadaniem zaskakująco dobrze – na żadnym komputerze nie było problemów z buforowaniem, a prędkość pobierania danych z FTP oscylowała w okolicy 60% pozostałej przepustowości łącza. To blisko 2x lepszy wynik niż oferują tylko trochę tańsi bracia Tenda RX9 Pro. Testowany dziś router wyraźnie lepiej radzi sobie z obsługą OFDMA (które dla routerów z Wi-Fi 6 jest kluczowe).

Pomiar poboru energii przez router Tenda RX9 Pro [W]

Spoczynek 11 Obciążenie 1 zakres 13 Obciążenie 2 zakresy 15

Jako że router ten nie posiada USB, to od razu przechodzimy do pomiarów zużycia energii. Biorąc pod uwagę, jak bardzo Tenda RX9 Pro się potrafi rozgrzać, spodziewaliśmy się bardzo wysokich wartości. Częściowo mieliśmy rację – 11 W w spoczynku to wyjątkowo wysoki wynik jak na tej klasy sprzęt. Z drugiej strony, po obciążeniu nawet obu zakresów jednocześnie wartość ta nie wzrasta znacząco. Ostatecznie nie jest to na pewno mistrz ekologii, ale też z czegoś ta wydajność musi się brać.

Czy warto kupić router Tenda RX9 Pro

Testowany routery Tenda kosztuje 350 zł (choć można znaleźć oferty bliżej 300 zł), zatem nie bardzo można na niego patrzeć przez pryzmat budżetowego sprzętu, ale mimo tego nie da się ukryć, że pod wieloma względami takim właśnie urządzeniem jest. Możnaby powiedzieć, że to wyjątkowy przypadek budżetowego rozwiązania ze średniego segmentu routerów.



Zastosowane materiały nie robią już tak dobrego wrażenia, gdy spojrzymy na cenę.

Brak złącza USB, jedna jedyna diodka sygnalizacyjna, tylko 3 porty Ethernet (LAN) i obsługa tylko MU-MIMO 2x2:2 w obu zakresach – takie cechy nie przystoją routerowi za ponad 300 zł. Co prawda Tenda RX9 Pro broni się obsługą 160 Hz szerokości kanałów Wi-Fi oraz bardzo wydajnym procesorem (i zapewne również pokaźną ilością RAM, ale tu pewności nie mamy), więc mamy tu typową sytuację "coś za coś". Dostajemy też pełną przepustowość 1 Gbps złącza WAN, co w tej cenie nadal nie jest takie oczywiste.



Aż 3 lata gwarancji to również nietypowe zagranie ze strony Tenda.

Pozostaje nam zgodzić się z dopiskiem „Pro” w nazwie testowanego routera – Tenda RX9 Pro jest zwyczajnie kierowana do bardzo specyficznego klienta, który wie, czego potrzebuje i nie chce przepłacać za inne, dla niego zbędne, aspekty pracy routera. Oznacza to jednak, że nie jest to router, który możemy każdemu z czystym sercem polecić – przegrywa w tej kwestii bratobójczą walę choćby ze wspomnianym wcześniej Tenda TX3. Niemniej, to nadal dobry produkt, który znajdzie grono zadowolonych odbiorców.

Nasza ocena routera Tenda RX9 Pro 82% 4.1/5