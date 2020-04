Jaki telefon z dużym ekranem kupić? TOP 5

Jaki kupić telefon z dużym ekranem? W tym zestawieniu znajdziesz pięć interesujących propozycji od telefonów tanich, aż do flagowych. Duży wyświetlacz jest idealny do gier, filmów, nawigacji GPS, fotografowania i notatek. Wybraliśmy telefony godne polecenia, szybkie i ładne.

Telefony z dużym ekranem 2020

Dawno, dawno temu, w 2011 roku, gdy testowałem smartfon HTC Desire HD z wyświetlaczem 4,3 cala, napisałem, że dzięki dużej powierzchni ekranu stanowi kompromis między typowym smartfonem, a małym tabletem. Teraz mamy rok 2020 i te słowa wydają się wręcz śmieszne, nawet dla mnie! Obecnie 6 - 6,5 cala to norma, a przekątne docierające już do 7 cali nikogo nie dziwią. To wszystko dzięki nam - konsumentom. To my generujemy popyt na duże telefony, a producenci po prostu dostosowują się i oferują podaż. Proste.

Jaki telefon z dużym ekranem kupić? Oto polecane modele:

Dlaczego telefon z dużym wyświetlaczem jest dobry?

Bo bardzo wiele osób ogląda filmy i gra na telefonie. Dla coraz większej grupy osób duży smartfon jest podstawowym źródłem konsumpcji multimediów. Filmy na YouTube, nowości na Netflix, premiery na HBO GO, muzyka ze Spotify czy Tidal, a do tego media społecznościowe i coraz lepsze gry. Wszystko to lepiej prezentuje się i często również lepiej obsługuje się na dużym smartfonie. Ponadto współczesne telefony mają dobre aparaty, więc często służą nam do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Do tego również przydaje się duży ekran, z wyraźnym podglądem kadru.

Duży telefon = dobry telefon?

Duża przekątna nie musi oznaczać, że urządzenie jest godne polecenia. Ogromne znaczenie ma też dobry procesor w telefonie, dużo pamięci RAM może przyspieszyć działanie smartfona, a do tego przydaje się nowoczesna komunikacja bezprzewodowa i duża bateria w urządzeniu mobilnym. Ponadto zwiększenie przekątnej powinno iść w parze z wyższą rozdzielczością. Od 6 cali wzwyż optymalny jest wyświetlacz Full HD+ lub QHD+, ale nie dotyczy to najtańszych telefonów, które wciąż mają rozdzielczość HD+.

Duże znaczenie ma też sama technologia i jakość wyświetlacza w telefonie. Zazwyczaj panele IPS LCD mają wysoką jasność i są tańsze w produkcji, a panele AMOLED cechują się o wiele lepszym kontrastem, głęboką czernią, żywymi kolorami oraz mniejszym zużyciem energii przy ciemnym obrazie.

Czy duży smartfon może być tani?

Tak, obecnie wiele tanich telefonów ma duże i całkiem dobre wyświetlacze. Dobrym przykładem na dobry i niedrogi telefon z dużym ekranem jest Redmi Note 8 Pro z ekranem 6,5 cala Full HD+.

Czy warto kupić telefon ze składanym ekranem?

Składane telefony mają tę zaletę, że przed rozłożeniem są relatywnie małe w kieszeni, a po rozłożeniu oferują bardzo duży obszar do oglądania filmów i zdjęć. Na razie trzeba je jednak traktować jako ciekawostkę, bo składane smartfony są wciąż bardzo drogie. Kierowane są na razie tylko do tak zwanych influencerów, a nie do typowych użytkowników.

Przykładami takich smartfonów są Samsung Galaxy Z Flip i Huawei Mate Xs.

Sprawdźcie zatem jakie telefony z dużym ekranem warto kupić. W tym zestawieniu znajdziecie zarówno tańsze, jak i droższe smartfony. Każdy z nich jest godny polecenia w danej klasie cenowej i łatwo dostępny w polskich sklepach.

Redmi Note 8 Pro - dobry duży telefon do 1000 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Duży wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i wysokiej jasności to podstawowa zaleta tego smartfona, ale nie jedyna. Redmi Note 8 Pro działa szybko, bo wyposażono go w 6 GB RAMu i całkiem niezły procesor. Ma też łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach, robi dobrej jakości zdjęcia z tyłu i z przodu, nagrywa filmy 4K i działa długo na baterii. Ma też dual SIM i Bluetooth 5.0. To po prostu bardzo dobry i niedrogi smartfon z dużym wyświetlaczem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Mediatek Helio G90T

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Alcatel 3X (2019) - tani telefon z dużym ekranem









4,3/5 Ocena benchmark.pl Alcatel 3X to jeden z najlepszych tanich telefonów z dużym ekranem. Kosztuje mniej niż 600 zł, a oferuje 6,5-calowy wyświetlacz HD+ i o dziwo - ma NFC do płatności w sklepach za pomocą telefonu. W tak tanim sprzęcie to wciąż rzadkość. Nie zabrakło też miejsc dla dwóch numerów telefonicznych, dużej baterii gwarantującej 1,5-2 dni pracy na baterii oraz całkiem niezłego aparatu z nagrywaniem filmów Full HD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 9.0

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 720 x 1600 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P23

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 16 Mpx + 5 Mpx + 8 Mpx

Pamięć RAM 4 GB Pokaż produkt

Samsung Galaxy S10 Lite - bardzo dobry duży smartfon









4,5/5 Ocena benchmark.pl Samsung Galaxy S10 Lite to w zasadzie idealny duży telefon dla wymagających i jedna z najciekawszych wersji Galaxy S10 (pomijając S10e, który też jest świetny, ale ma relatywnie mały ekran). S10 Lite wyposażono w potężny wyświetlacz AMOLED 6,7 cala Full HD+, który pod względem jakości obrazu zadowoli nawet najbardziej wymagających. Jest to też idealny telefon do gier i zaawansowanych programów, bo ma znakomity procesor i pamięć aż 8/128 GB. Jeśli do tego dodamy dobry czas pracy na baterii, dobre aparaty z tyłu i z przodu, nagrywanie filmów 4K, NFC i Bluetooth 5.0, to otrzymujemy po prostu znakomity duży telefon. Galaxy S10 Lite jest bardzo godny polecenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 48 + 12 + 5 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Pokaż produkt

Samsung Galaxy S20 ultra - flagowy smartfon z bardzo dużym wyświetlaczem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli wyznajesz zasadę, że żaden wyświetlacz nie jest za duży, to może Cię zainteresować Samsung Galaxy S20 Ultra, który ma panel AMOLED 6,9 cala. Dodaj do tego duży akumulator, a otrzymasz smartfon wysoki, szeroki i gruby, ale... Mimo wszystko jest to kandydat do tytułu najlepszego smartfona roku 2020. Świetne zdjęcia, świetne filmy, świetny obraz, świetna wydajność, nowoczesna łączność bezprzewodowa - można śmiało napisać, że S20 Ultra jest dobry niemal we wszystkim. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3200x1440 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) ToF 3D + 108 Mpx + 48 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Huawei Mate Xs - składany telefon z dużym ekranem









4,5/5 Ocena benchmark.pl Na koniec propozycja dla przedstawicieli technologicznej awangardy. Mate Xs ma bardzo duży wyświetlacz OLED o przekątnej aż 8 cali. Tak, to nie pomyłka - osiem cali. Na szczęście jest on składany, więc po złożeniu mieści się w kieszeni. Pod względem technicznym to telefon najwyższej klasy - wydajny, szybki, z bardzo dobrymi aparatami, mnóstwem pamięci, ale nie oszukujmy się... Jedynym powodem dla którego warto kupić jego, a nie np. Huawei P40 Pro, jest właśnie ten duży składany ekran. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 8 cale/cali

Procesor główny (nazwa) HiSilicon Kirin 990

Pamięć masowa 512 GB

Aparat (tył) 40 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Najlepszy telefon z dużym wyświetlaczem

Jeśli dysponujesz kwotą około 2,5 tys. zł to zdecydowanie warto wybrać Samsunga Galaxy S10 Lite. Ma bardzo duży i bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, działa szybko, jest znakomity do gier i filmów, wyposażono go w dobre aparaty, dużo pamięci i ładną obudowę.