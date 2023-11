GeForce RTX 4070 to bez wątpienia najbardziej opłacalny układ graficzny tej generacji – problem w tym, że rozpiętość cenowa różnych kart w niego wyposażonych jest naprawdę imponująca. Postanowiliśmy zatem sprawdzić jeden z lepiej wycenionych egzemplarzy – KFA2 1-Click OC 3X.

Najdroższe modele GeForce RTX 4070 potrafią dobijać do pułapu 3800 zł, co jest już tylko o krok od mocniejszego GeForce RTX 4070 Ti. Tymczasem najtańsze modele można już dostać poniżej 2700 zł! W tym drugim przypadku należy się jednak liczyć z konstrukcją już tylko 2-wentylatorową, co będzie odbijać się na kulturze pracy. Dlatego właśnie zainteresował nas model KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X – w cenie poniżej 3000 zł oferuje już bardzo rozsądne, ale przy tym jeszcze nie bezpodstawnie ogromne chłodzenie. Sprawdzimy, czy w testach nie będzie ustępować znacznie droższej konstrukcji, którą testowaliśmy wcześniej i czy nie powinien wymienić właśnie 2-wentylatorowego RTX 4070 na naszej liście polecanych kart graficznych.

Chłodzenie na miarę swojego segmentu

Trend absurdalnie dużego chłodzenia w kartach graficznych, który zapoczątkowały premiery serii RTX 4000 to istna zmora osób chcących złożyć faktycznie wydajny, ale dobrze wyceniony i kompaktowy zestaw. Biorąc pod uwagę, że karty graficzne oparte o rdzenie Ada Lovelace (zatem właśnie najnowsze RTX) są dosłownie rewolucyjne w kwestii efektywności energetycznej (oferując taką samą wydajność przy połowie poboru energii, generowanego przez poprzednią generację), to stosowanie masywnego chłodzenia jest zwykłym marnotrawieniem miejsca, surowców oraz zdrowego rozsądku. Dlatego też ucieszyło nas, że propozycja od KFA2 nie współdzieli tych gargantuicznych rozmiarów z droższymi kartami.



W zasadzie tylko najmniejsze konstrukcje Micro Tower mogą mieć problem z akomodacją tak zgrabnej karty :)

Jest, co prawda, dosyć długa (29,5 cm), ale nie na tyle, aby nie zmieścić się do nawet najbardziej kompaktowych obudów Micro/Midi Tower (w których zwykle przewidziano do 31 cm na kartę). Jest również bardzo niska (13,6 cm licząc od spodu śledzia lub 12 cm licząc od złącza PCI-E), co oznacza, że zmieści się również do wąskich obudów (zwłaszcza, że złącze zasilania jest jeszcze dodatkowo głębiej osadzone!). Finalnie jest również bardzo szczupła – równo dwa sloty PCI-E, dzięki czemu sprawdzi się również w przypadku montażu wertykalnego lub w ciasnych obudowach MiniITX, ale także pozwoli wykorzystać pozostałe znajdujące się na płycie głównej sloty PCI-E…



Pojedyncza wtyczka zasilania 8-PIN oznacza, że karta będzie pobierać 50-60 W energii ze złącza na płycie głównej.

Wentylatory mają 93 mm średnicy i każdy ma 11 śmigieł, które uformowano tak, aby zminimalizować szum powietrza. Posiadają funkcję 0 RPM, zatem nie będą w ogóle się kręcić, gdy karta nie będzie wystarczająco obciążona. Obudowa wentylatorów jest w pełni plastikowa, ale producent zadbał, aby wyglądało to dosyć atrakcyjnie, zatem całość jest zdobiona przeróżnymi wzorami.



Nieco agresywne wzornictwo sprawia, że karta ma faktycznie gamingowy charakter.

Aluminiowy radiator owiewany przez wentylatory podzielono na dwa segmenty, połączone trzema bardzo grubymi miedzianymi ciepłowodami, które równo rozprowadzają ciepło po całej jego powierzchni. Użebrowanie ma wysokość 2 cm w większości przekroju, a spora jego część jest wentylowana przelotowo, jako że PCB karty kończy się na 175 mm, a backplate jest mocno perforowany w miejscach, gdzie nie przykrywa właśnie płytki drukowanej. Warto tutaj zaznaczyć, że sam backplate nie pełni funkcji odprowadzania ciepła (nie jest osadzony na termopadach).



Backplate jest w pełni metalowy, co dodaje karcie sztywności.

Karta nie posiada nadmiaru podświetlenia – w zasadzie iluminowany na biało jest tylko napis „GEFORCE RTX” na szczycie karty. Co ciekawe, KFA2 kartę wyposażyło w przełącznik, który pozwala to podświetlenie dezaktywować. Jeżeli zatem celujecie w bardziej „stealth build”, to taka karta wpasuje się idealnie. Z tyłu mamy jeszcze otwory do przytwierdzenia karty w standardowe zestawy montażowe (np. w obudowach serwerowych).



Przełącznika BIOS nie ma, ale jest wyłącznik podświetlenia logo :)

Na śledziach wyprowadzono najbardziej standardowy zestaw złączy dla kart NVIDII – trzy złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Oznacza to, że kartę podłączymy do niemal każdego dostępnego w sprzedaży monitora lub telewizora bez ograniczania jego potencjału. Miejsce, które nie jest zajęte przez złącza, wykorzystano do odprowadzania ciepła prosto z karty poza obudowę komputera.



Najszybsze złącze na tej karcie to HDMI 2.1 - tylko z jego pomocą obsłużymy wyświetlacze 8K przy 60 Hz.

Specyfikacja testowanej karty KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X

Model KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X Generacja Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Układ graficzny AD104-250 Jednostki cieniujące 5888 Jednostki teksturujące 184 Jednostki rasteryzujące 64 Rdzenie Tensor 184 (4th gen) Jednostki RT 46 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 1950/2565 MHz Moc obliczeniowa ~30 TFLOPS Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit Taktowanie pamięci 10,5 GHz Przepustowość pamięci 504 GB/s TGP (zasilanie) 200 W

(8-PIN) Interfejs i złącza PCIe 4.0;

3x DP 1.4a;

1x HDMI 2.1a W zestawie nic Wymiary 299 x 136 x 40 mm Waga 895 g Gwarancja 2 lata Cena 2999 zł

Platforma testowa – jak testowaliśmy KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X

Nową kartę sprawdziliśmy w naszej dotychczasowej procedurze testowej, odświeżając na potrzeby testów tylko wyniki wcześniej testowanych modeli RTX 4070 oraz innych podobnie wycenionych kart. Platforma testowa pozostaje bez zmian, zatem w razie potrzeby te wyniki można porównywać w dużym stopniu z uzyskanymi przez nas we wcześniejszych publikacjach.

Nasza platforma testowa:

Karty z GPU NVIDII testowane były na sterowniku Game Ready 546.01, karty z GPU AMD na Adrenalin 23.11.1, a karty Intela nie były testowane, bo w tym segmencie nie istnieją :) System operacyjny to nadal Windows 11 22H2.

Testy syntetyczne – 3DMark prawdę Ci powie?

Rozpoczynamy od sprawdzenia karty w pakiecie testów UL Benchmarks 3DMark. Tutaj nawet najmniejsze różnice da się wyłapać, choć pamiętajmy, że nie jest to najlepsze narzędzie do porównywania kart różnych producentów. Podczas testów korzystaliśmy z przygotowanego przez KFA2 profilu OC, który (zgodnie z nazwą karty) aktywuje się jednym kliknięciem.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 641 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9195 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS OC 9116 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 8938 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS OC 8769 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 8762 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS Silent 8758 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8644 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 8421 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 8328 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7721 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 7698 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6319 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 6275 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6091 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 5887 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5039 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 4976 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS OC 4819 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 4726 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS OC 4574 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS Silent 4561 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 4476 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 4406 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 3762 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 3315 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 3219 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3060 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 2790 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2516 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2451 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 2317 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 2137 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 1922 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 894 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 932 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS OC 11 925 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 11 595 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS OC 11 483 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS Silent 11 451 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 11 366 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 11 125 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 10 950 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 10 368 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9054 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 8901 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 8130 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7696 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6881 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6623 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 6000 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 5895 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5396 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Potężne podkręcenie rdzenia do 15 MHz przełożyło się na adekwatny wzrost wydajności – to jest w granicach błędu pomiarowego… Drugi z RTX 4070 fabrycznie został mocniej podkręcony, ale też kosztuje blisko 20% więcej, co w tym przypadku jest dosłownie słownikową definicją pyrrusowego zwycięstwa. Zobaczmy jednak, czy gry lepiej zareagują na fabrycznie podkręcone karty.

Testy w grach – skoro wydajność jest taka sama, to po co przepłacać?

Lista gier, które testowaliśmy uległa drobnemu przetasowaniu – przede wszystkim pojawił się najnowszy Assassin’s Creed: Mirage – gra w zasadzie na tym samym silniku, co wcześniej przez nas używany Assassin’s Creed: Valhalla, ale jednak nieco odświeżona i wyposażona w nowsze technologie upscalingu (z którego w testach oczywiście nie korzystaliśmy). Jednocześnie z list wyleciało też kilka już mniej popularnych tytułów.

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 77

63 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 65

53 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 64

53 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 64

53 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 63

52 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 60

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 47

40 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 42

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 36

26 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 71

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 57

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 46

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 46

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 45

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 44

38 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 33

27 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 29

20 AMD Radeon RX 6800

AMD 24

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 189

168 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 168

150 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 167

150 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 159

142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 145

129 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 127

114 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 126

114 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 125

112 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 124

110 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 121

108 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 118

98 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 105

94 AMD Radeon RX 6800

AMD 99

88 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 98

87 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 95

84 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 89

79 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 84

73 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 77

68 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 145

133 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 131

121 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 127

116 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 121

111 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 109

99 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 92

83 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 92

83 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 92

83 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 92

83 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 91

82 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 88

76 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 77

69 AMD Radeon RX 6800

AMD 75

67 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 70

63 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 70

63 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 64

57 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 60

54 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 54

48 Intel ARC A750

Intel ref. 51

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 48

43 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

104 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 103

82 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 92

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 84

72 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 75

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 62

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 61

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 61

47 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 45

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 41

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 38

30 AMD Radeon RX 6800

AMD 37

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 47

38 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 42

33 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 39

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 39

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 38

30 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 38

29 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 167

136 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 128

101 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 110

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 90

64 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 89

63 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 88

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 86

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 86

61 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 83

63 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

65 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

49 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

45 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 58

33 AMD Radeon RX 6800

AMD 50

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 61

50 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 54

40 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 53

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 52

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 51

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 152

110 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 152

108 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 149

112 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 149

108 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 146

108 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 140

101 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 138

101 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 137

101 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 133

99 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 131

98 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 126

96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 120

92 AMD Radeon RX 6800

AMD 116

82 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 139

100 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 133

96 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 131

96 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 119

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 118

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 116

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 116

83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 142

110 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 134

109 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 133

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 131

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 130

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 127

103 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 127

99 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 126

98 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 125

98 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 120

96 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 118

95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

90 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6800

AMD 105

90 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

97 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 113

95 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 112

95 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 109

87 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 107

84 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - 1080p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 74

45 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 65

42 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 57

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 54

24 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 50

29 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 49

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 49

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 48

24 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 48

23 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 42

25 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 36

18 AMD Radeon RX 6800

AMD 32

18 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - 1440p, Ray Tracing Ultra

[FPS], ustawienia Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

37 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 52

33 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 39

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39

19 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 35

21 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 34

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 34

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 33

19 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 33

19 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 29

18 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

12 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

11 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

11 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales - 1080p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 101

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 101

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 98

72 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 97

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 96

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 95

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 94

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 90

61 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

58 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales- 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 99

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 87

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 82

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS 78

57 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO Silent BIOS 77

57 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 76

55 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 75

55 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 74

52 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 63

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 108

88 GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS OC 102

86 GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS Silent 101

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 98

86 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 97

84 AMD Radeon RX 6800

AMD 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pisząc w skrócie, wybór tańszego RTX 4070 od KFA2 nie przełoży się na praktycznie żadną stratę w kwestii wydajności (taką, którą dałoby się faktycznie odczuć grając). Można by polemizować, że testy trwające kilka minut nie są w stanie odpowiednio wygrzać karty, aby potencjalnie lepsze chłodzenie mogło się wykazać, ale (jak zaraz się przekonacie) karta KFA2 ma i tak ogromny zapas wydajności chłodzenia do rozdysponowania podczas długotrwałego obciążenia i/lub podczas grania w cieplejsze dni bez klimatyzacji.

GeForce RTX 4070 to układ, który starcza nie tylko dziś, ale również zapewni odpowiednią wydajność w przyszłych grach, jeżeli gramy w rozdzielczości FHD

Jeżeli natomiast chodzi o samą wydajność, to obecny tutaj układ GeForce RTX 4070 nieustannie pozostaje najlepszym pomostem pomiędzy graniem w FHD (w którym absolutnie żadna gra tej karcie nie jest straszna) a zapuszczeniem się już na terytorium monitorów QHD. Obecność 12 GB szybkiej pamięci GDDR6 pozwala na taką swobodę w doborze monitora i sprawia, że karta powinna lepiej się zestarzeć od swojej poprzedniczki (GeForce RTX 3070, wyposażonej w 8 GB vRAM). To również niezła propozycja do zastosowań kreatywnych, choć pamiętajmy, że dopiero układ RTX 4070 Ti jest wyposażany w podwójny enkoder wideo (NVENC).

Potencjał podkręcania? KFA2 tutaj nie zawodzi

To, gdzie lepsze chłodzenie może się potencjalnie przydać, to praca po ręcznym podkręceniu. Testowany przez nas model KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X pozwala w tej kwestii podbić taktowanie efektywne pamięci o 1300 MHz (zatem typowo dla całej rodziny RTX 4000) oraz o jeszcze dodatkowe 125 MHz taktowanie rdzenia (uzyskując zatem 140 MHz wyższe taktowanie niż modele referencyjne). Oto jak to przekłada się na wyniki w grach.

Pomiar wydajności Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC po podkręceniu

[FPS], 1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) KFA2 RTX 4070 1-Click OC 3X

ustawienia domyślne (+15 MHz) 100%

100% Gainward RTX 4070 Ghost

OC (130 MHz / 1300 MHz) 105%

103% KFA2 RTX 4070 1-Click OC 3X

OC (140 MHz/ 1300 MHz) 105%

103% Gigabyte RTX 4070 AERO OC

OC (150 MHz / 1200 MHz) 107%

106% Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) KFA2 RTX 4070 1-Click OC 3X

ustawienia domyślne (+15 MHz) 100%

100% Gainward RTX 4070 Ghost

OC (130 MHz / 1300 MHz) 103%

102% KFA2 RTX 4070 1-Click OC 3X

OC (140 MHz/ 1300 MHz) 105%

102% Gigabyte RTX 4070 AERO OC

OC (150 MHz / 1200 MHz) 106%

105% Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) KFA2 RTX 4070 1-Click OC 3X

ustawienia domyślne (+15 MHz) 100%

100% Gainward RTX 4070 Ghost

OC (130 MHz / 1300 MHz) 104%

103% KFA2 RTX 4070 1-Click OC 3X

OC (140 MHz/ 1300 MHz) 105%

103% Gigabyte RTX 4070 AERO OC

OC (150 MHz / 1200 MHz) 107%

105% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

W tym przypadku różnica jest już nieco większa, ale tutaj zaznaczamy, że limitem naszego podkręcania nadal nie były temperatury karty, a po prostu taki model nam się trafił na krzemowej loterii. GeForce RTX 4070 nawet po OC nie potrzebuje większego chłodzenia niż to obecne w KFA2 1-Click X3.

Co z kulturą pracy – czy na tym warto oszczędzać?

Ostatnią kwestią, jaka może jeszcze przemawiać za wyborem tych znacznie droższych kart, mogła okazać się kultura ich pracy. I w tej kwestii faktycznie KFA2 jest cieplejsza od konkurencyjnego rozwiązania, osiągając 65°C na GPU, 72°C na Hot Spot oraz 72°C na pamięciach (rozpędzając wentylatory do 55%, tj. ok. 1500 RPM) – odpowiednio 10°C, 6°C oraz 3°C więcej od karty Gigabyte, ale też w każdym z tych odczytów plasując się znacznie poniżej temperatur wyznaczonych za optymalne przez NVIDIĘ. W zasadzie to Gigabyte utrzymywał identyczne temperatury w swoim trybie cichym, w którym faktycznie jest cichszą kartą. Problem w tym, że i tak obie karty w czasie gry w praktyce zagłuszało chłodzenie procesora (dzięki Intel)… Co jeszcze ciekawe - karta po podkręceniu oferowała praktycznie identyczną kulturę pracy!

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS Silent 33,9

30,8 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 34,8

32,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 35,0

32,9 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS OC 37,5

34,1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS Silent 39,4

35,2 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 40,7

38,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 41,1

37,1 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC BIOS OC 41,3

37,5 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 41,3

39,0 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Podobnie wyceniony Gainwart Ghost z dwoma wentylatorami był już bliższy limitom termicznym sugerowanym przez NVIDIĘ, a przy tym był też odczuwalnie głośniejszy. Obiektywnie zatem rzecz ujmując, KFA2 jest kartą tylko nieco głośniejszą od o 500 zł droższego Gigabyte, ale subiektywnie obie karty są niemalże bezgłośne, jeśli umieścimy je w rozsądnie wentylowanej obudowie (nawet jeśli komputer będzie stać na biurku), czego nie można powiedzieć o dwuwentylatorowym RTX 4070 od Gainwarda. Bez obciążenia obie karty z trzema wentylatorami przestają nimi kręcić, co jeszcze bardziej zrównuje je w kwestii kultury pracy. Trudno zresztą oczekiwać innych rezultatów po testach kart, które wydzielają nie więcej niż 210 W ciepła nawet po podkręceniu.

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extreame (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 119 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 128 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

[OC] Gainward Ghost 195 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 1-Click OC 3X 205 NVIDIA GeForce RTX 4070

[OC] KFA2 1-Click OC 3X 207 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 210 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 215 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 218 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 224 NVIDIA GeForce RTX 4070

[OC] Gigabyte AERO 229 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 233 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 271 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 287 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 299 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 337 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 345 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 346 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 371 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 433 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 445

Czy opłaca się oszczędzać na chłodzeniu RTX 4070 i wybrać KFA2 1-Click OC 3X?

Nasze testy dosyć dobitnie wykazały, że podczas wyboru karty graficznej kierować trzeba się przede wszystkim zastosowanym w niej GPU. W segmencie, do którego zalicza się RTX 4070 dopłata do wymyślnego chłodzenia ma sens tylko z uwagi na aspekt estetyczny. Realnie dla tego GPU nawet konstrukcje z dwoma wentylatorami poradzą sobie bardzo dobrze, choć, jak widać, robią to już kosztem faktycznie głośniejszej pracy.



Pudełko jest niewiele większe od samej karty, ale i tak będzie pięknie zdobić nasz regał.

Karta KFA 2 okazała się być solidnie wykonana, a przy tym nie wymusi na nas dopłaty do znacznie większej obudowy, co jest jej istotną zaletą. Kulturą pracy oraz wydajnością utrzymuje poziom oferowany przez znacznie droższe propozycje, zatem jedynie brak intensywnego RGB może tutaj podważyć sensowność jej zakupu, jeżeli to aspekt, na którym mocno Wam zależy. Jeżeli planujecie zakup GeForce RTX 4070, to z pewnością warto rozważyć właśnie ten model.



Bez podświetlenia napis i tak widać!

Zupełnie oddzielną kwestią jest Radeon RX 7800 XT, którego właśnie kończymy dla Was (w końcu) testować – obecnie to karta o blisko 500 zł tańsza, ale też oferująca znacznie mniej równą wydajność (czasem nieco wyższą, a czasem znacznie niższą od RTX 4070). Nieco może uprzedzając wnioski z nadchodzącej recenzji możemy napisać, że jest świetnym wyborem w cenie około 2500 zł, ale mając do wydania 3000 zł mimo wszystko RTX 4070 w stylu opisanego wyżej KFA jest stanowczo wart tej dopłaty.

Opinia o KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC X3 Plusy Kompaktowy, jak na RTX 4070, rozmiar karty,

trzy ciche wentylatory,

możliwość wyłączenia podświetlenia,

backplate chroniący plecy karty,

delikatne fabryczne podkręcenie i potencjał dalszego OC,

przyzwoite temperatury pod obciążeniem. Minusy backplate nie odprowadza ciepła z karty,

skromne RGB.

Nasza ocena autorskiej konstrukcji KFA2 1-Click OC 3X dla karty GeForce RTX 4070: 92% 4.6/5





Kartę KFA2 GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X otrzymaliśmy od producenta - KFA2.