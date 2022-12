Zbliżają się święta, a jednocześnie topnieją ceny kart – realnie dawno nie było tak dobrego momentu na zakup karty, jak właśnie teraz. Oliwy do tego ognia dorzucają gorące premiery, takie jak Spider-Man: Miles Morales oraz fakt cichej premiery RTX 3060 Ti z pamięciami GDDR6X!

Czarny Piątek i Cyber Poniedziałek już za nami, a co za tym idzie do świąt pozostał już niespełna miesiąc! Widzimy, jakim zainteresowaniem cieszą się obecnie testy tanich kart graficznych oraz niedawno publikowany test kart i procesorów w grze Miles Morales (swoją drogą dosłownie świątecznej, w swoim charakterze, odsłonie cyklu). Postanowiliśmy zatem ustalić, która karta może być takim idealnym prezentem dla gracza i tu jak z nieba spadł nam dopiero co wypuszczony do sprzedaży RTX 3060 Ti z 8 GB pamięci GDDR6X. Czym prędzej wrzuciliśmy ją do naszej platformy testowej i odpaliliśmy właśnie najnowszego Spider-Man’a!



KFA2 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów kart graficznych na świecie – przy czym częściej występuje pod nazwą Galax.

Ustawienia Bardzo Wysokie? Podziękuję, mam RTX’a, więc gram w jeszcze wyższych!

Spider-Man: Miles Morales korzysta z tego samego silnika graficznego (nieco odświeżonego), co testowany przez nas w wakacje Marvel’s Spider-Man. Oznacza to mnóstwo ustawień, jakimi możemy się pobawić – „problem” w tym, iż mając RTX 3060 Ti (GDDR6X) szybko odkrywamy, że niezależnie od tego, co uruchomimy, to gra działa super płynnie! Po wybraniu najwyższego presetu graficznego, a następnie jeszcze podbiciu dwóch dodatkowych parametrów ręcznie na jeszcze wyższy poziom nadal gra śmiga jak dzik w truflach.



Niestety RTX 3060 Ti nie obsługuje DLSS 3.0 - zapożyczyliśmy zdjęcia z testów na RTX 4090 ;)

Pozostaje zatem sięgnąć po rozwiązanie ostateczne – osławiony Ray Tracing, czyli technikę śledzenia promieni, liczoną w czasie rzeczywistym przez silnik gry. Pod tym względem najnowszy Spider-Man najbardziej różni się od poprzednika (oraz oczywiście jak zwykle ubogiej wersji wypuszczonej na konsole PS5), bowiem poza odbiciami (w nieskończonej ilości okien wieżowców Nowego Jorku) otrzymujemy również w ten sposób generowane cienie. W praktyce aktywowanie Ray Tracingu przenosi tę grę do faktycznej next-genowości i śmiało można powiedzieć, że to jedyna forma, w jakiej jej twórcy zakładali, że będzie oglądana. Zresztą zobaczcie sami przygotowane przez nas porównania:

Nie ma cienia przesady w stwierdzeniu, że aktywowanie Ray Tracingu daje w tej grze więcej (wizualnie) niż przeskok z niskich na bardzo wysokie ustawienia graficzne! W końcu można mówić o realizmie, do którego przecież od dawna gry starają się dążyć. Taki skok jakości oczywiście nie jest darmowy i wiąże się z obniżeniem wydajności – tu jednak nasz RTX 3060 Ti z GDDR6X nadal oferuje stale ponad 60 FPS w rozdzielczości FHD. Co jednak, gdybyśmy chcieli pograć w wyższej rozdzielczości albo po prostu zwiększyć wydajność? Odpowiedź jest prosta – wystarczy aktywować DLSS.

DLSS nie tylko podnosi wydajność, ale również poprawia jakość obrazu

Technika upscalingu, korzystająca z Deep Learningu, jest rozwijana przez NVIDIĘ od premiery pierwszej generacji kart RTX i obecnie doczekała się już wersji 2.4. W przeciwieństwie do darmowych rozwiązań, takich jak FSR 2.1 lub IGTI (w tej konkretnej grze), DLSS działa znacznie bardziej precyzyjnie, dokładnie wiedząc, co jest na wyświetlanym obrazie. Pozwala to uniknąć migotania krawędzi oraz powierzchni widocznych pod ostrym kątem, podczas gdy jesteśmy w ruchu. Obraz jest również idealnie wygładzony w porównaniu do natywnej rozdzielczości (a także mniej rozmyty od tego, co uzyskujemy z pomocą zwykłego TAA - standardowej obecnie techniki wygładzania). Zobaczcie sami porównanie w ruchu:

Do dyspozycji mamy kilka trybów działania DLSS, które różnią się rozdzielczością, z jakiej obraz jest przetwarzany. W naszym odczuciu ustawienie Jakość (Quality) niezależnie od rozdzielczości działa dokładnie tak, jak sugeruje to jego nazwa – podnosi jakość obrazu (jednocześnie zwiększając ilość FPS). Dla rozdzielczości 1440p można również skorzystać z DLSS Zbalansowanego (Balanced). Nie wierzycie? Na końcu powyższego filmu znajdziecie porównanie obu tych trybów – sami powiedzcie, czy widzicie różnice bez sięgania po lupę :)

Powyżej gra z aktywnym Ray Tracingiem - śmiganie po mieście bez jego aktywowania przyprawia o zawroty głowy w związku z odbiciami niemającymi pokrycia w rzeczywistości.

Dobrą zabawę w Spider-Man: Miles Morales zawdzięczamy karcie KFA2 GeForce RTX 3060 Ti 1-Click OC

Zastanawiacie się pewnie, jak dokładnie wygląda karta graficzna użyta przez nas podczas ogrywania najnowszego Spider-Man’a. Ostatecznie wydajność dla większości modeli z danym GPU będzie zbliżona, czego nie można powiedzieć o jakości wykonania i kulturze pracy. KFA2 słynie z tworzenia najlepszych dostępnych kart (w tym bijące wszelkie rekordy karty z serii Hall of Fame – w skrócie HOF), jednak model, który wpadł nam w ręce, to jedna z podstawowych konstrukcji, nastawionych właśnie na opłacalność zakupu.



To, że karta jest ze średniego segmentu, nie oznacza, że zaniedbano kwestię chłodzenia!

Zastosowane przez KFA2 chłodzenie wykorzystuje łącznie cztery ciepłowody, z czego zasadniczo dwa są znacznie dłuższe i obejmują cały radiator jednocześnie (pozostałe dwa odprowadzają ciepło tylko na tył karty). Nie uświadczymy tu komory parowej, ale miedziana płytka kontaktowa odbiera ciepło nie tylko z GPU i pamięci, ale również z sekcji zasilania (przez dosyć pokaźne termopady).



Wtyczka zasilania starego typu oznacza brak problemów z kompatybilnością z zasilaczami o mocy przynajmniej 450 W.

Producent nie oszczędzał na wentylatorach i te są duże, na solidnym łożysku kulkowym. Ich średnica to 10,5 cm, co czyni z nich jedne z największych stosowanych w tym segmencie. Dzięki temu mogą kręcić się wolniej, co przekłada się na znacznie cichszą pracę – i faktycznie karta stanowczo nie jest głośna – w typowej obudowie będzie ledwo słyszalna nawet pod pełnym obciążeniem.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 39,6

36,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 Legenda / 50 cm od karty

/ w zamkniętej obudowie

Chłodzenie utrzymuje GPU na poziomie bardzo zdrowych 64-66°C, zwykle nie przekraczając znacznie 1250 RPM prędkości wentylatorów. To realnie poziom kojarzony ze znacznie droższymi konstrukcjami. KFA2 nie zapomniało oczywiście o backplate karty – ten w tym przypadku pełni trzy funkcje – ozdobną, ochronną oraz również pomaga w odprowadzaniu ciepła (z pomocą termopadów łączących go z PCB karty).



Surowy wygląd ma w sobie coś atrakcyjnego.

Ostatecznie całkiem standardowo prezentuje się zestaw złączy z tyłu karty – do naszej dyspozycji mamy trzy złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Ze wszystkich złączy można korzystać jednocześnie, jeżeli oczywiście posiadamy odpowiednią ilość monitorów (i miejsca na biurku).



Dzięki dwóm śledziom znacznie poprawia się sztywność montażu.

KFA2 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6X 1-Click OC - specyfikacja

Model KFA2 GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6X 1-click OC Wymiary długość: 29 cm;

wysokość: 12,0 cm;

szerokość: 5 cm Waga 1,2 kg Złącza 3x DisplayPort 1.4a;

1x HDMI 2.1 Chłodzenie 4 ciepłowody;

2 wentylatory 102 mm;

2 śledzie Generacja Ampere

Samsung 8 nm Układ graficzny GA104 Jednostki cieniujące 4864 Jednostki teksturujące 152 Jednostki rasteryzujące 80 Rdzenie Tensor 152 (3th gen) Jednostki RT 38 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 1410/1665 (1680 OC) MHz Moc obliczeniowa 16,2 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6X 256-bit Taktowanie pamięci 20 000 MHz Przepustowość pamięci 609 GB/s TGP (zasilanie) 220 W;

8 pin Interfejs PCIe 4.0 Dodatki prestiż Gwarancja 2 lata Cena nieznana w dniu testu

Jak nowy RTX 3060 Ti wypada na tle innych kart w tym przedziale cenowym?

Reszta naszej platformy testowej jest Wam już raczej dobrze znana, ale dla formalności znajdziecie ją poniżej.

Platforma testowa:

Na potrzeby niniejszgo testu wszystkie karty zostały ponownie sprawdzone - te z układem NVIDIA korzystały z najnowszych sterowników GeForce Game Ready 526.98, podczas gdy karta z układem AMD pracowała pod kontrolą AMD Adrenaline 22.11.1 (również najnowszego na dzień testów). Intel ARC A770 (którego pełne testy niebawem) korzystał ze sterownika nr 1.01.3802. System Windows używany podczas testów to kompilacja 21H2, a w BIOS aktywny był ReSizable Bar.

Skoro już ustaliśmy, że najnowszy RTX 3060 Ti pozwala na wyśmienitą zabawę nawet w świeżo wydanych grach, takich jak najnowszy Spider-Man: Miles Morales, to pozostaje jeszcze pytanie, jak prezentuje się on na tle innych kart w podobnej cenie? Przyznamy, że nas zdecydowanie zaskoczyły wyniki dalszych testów, ale pozwolimy Wam ocenić samodzielnie. Na ruszt, poza wspomnianym Spider-Man: Miles Morales, wzięliśmy jeszcze tegoroczny hit polskiego studia – Dying Light 2, a także nieco starszy, ale nadal morderczy dla sprzętu Cyberpunk 2077. Testy przeprowadziliśmy oczywiście tylko w najwyższych ustawieniach, w dwóch typowych dla tego segmentu rozdzielczościach.

Cyberpunk 2077 - 1080p

1080p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

38 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 44

33 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 32

24 Intel ARC A770

Intel ref. 29

24 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 26

18 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 - 1080p (upscaling)

1080p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 77

63 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X [DLSS Q]

KFA2 1-Click OC 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 55

46 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR 2.1 Q]

AMD ref. 45

44 Intel ARC A770 [FSR 2.1 Q]

Intel ref. 43

35 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 - 1440p

1440p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 28

21 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

14 Intel ARC A770

Intel ref. 19

16 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 15

10 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 - 1440p (upscaling)

1440p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 52

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X [DLSS Q]

KFA2 1-Click OC 46

35 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 37

31 Intel ARC A770 [FSR 2.1 Q]

Intel ref. 32

26 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR 2.1 Q]

AMD ref. 29

21 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Nie da się ukryć, że najnowsza gra od CD Projekt RED nadal jest niesamowicie wymagająca dla sprzętu graczy – na szczęście dzięki technice DLSS można z powodzeniem grać w ten tytuł w najwyższych detalach z aktywnym śledzeniem promieni nawet w 1440p! Zatem nie tylko zyskujemy lepsze wygładzenie obrazu, ale również wydajność na poziomie przewyższającym znacznie wszelką konkurencję (dopiero 500 zł droższy RTX 3070 okazał się nieco szybszy).

Dying Light 2 - 1080p

1080p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 57

44 Intel ARC A770

Intel ref. 48

38 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 42

32 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 41

26 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Dying Light 2 - 1080p (upscaling)

ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 97

77 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X [DLSS Q]

KFA2 1-Click OC 85

67 Intel ARC A770 [XeSS Q]

Intel ref. 72

59 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR 2.1 Q]

AMD ref. 64

48 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 63

51 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Dying Light 2 - 1440p

1440p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 37

29 Intel ARC A770

Intel ref. 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 26

17 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Dying Light 2 - 1440p (upscaling)

1440p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X [DLSS Q]

KFA2 1-Click OC 59

48 Intel ARC A770 [XeSS Q]

Intel ref. 51

43 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR 2.1 Q]

AMD ref. 44

31 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 43

35 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Dying Light 2 okazało się mniej wymagającą propozycją i pograć dałoby się nawet bez DLSS, tylko że jaki w tym sens, skoro technika ta oferuje (w profilu Jakość) obraz lepszy od tego uzyskanego z użyciem wygładzania TAA? Mamy zatem idealnie płynne 60 FPS nawet w 1440p – czegóż chcieć więcej?

Spider-Man: Miles Morales - 1080p

1080p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

66 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 82

62 Intel ARC A770

Intel ref. 64

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

49 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 58

45 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales - 1080p (upscaling)

1080p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 98

71 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X [DLSS Q]

KFA2 1-Click OC 94

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 82

64 Intel ARC A770 [XeSS Q]

Intel ref. 71

52 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR 2.1 Q]

AMD ref. 70

53 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales - 1440p

1440p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 60

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 56

39 Intel ARC A770

Intel ref. 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

33 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 44

32 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales - 1440p(upscaling)

1440p, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 78

59 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X [DLSS Q]

KFA2 1-Click OC 74

56 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 62

49 Intel ARC A770 [XeSS Q]

Intel ref. 61

48 AMD Radeon RX 6700 XT [FSR 2.1 Q]

AMD ref. 59

42 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Na koniec powracamy do Spider-Mana, aby potwierdzić nasze wcześniejsze obserwacje – gra w FHD jest w zasadzie limitowana przez procesor, a w 1440p nadal GeForce RTX 3060 Ti z nową pamięcią GDDR6X oferuje ogromną przewagę nad innymi podobnie wycenionymi kartami. To jest właśnie różnica, która rozdziela przyjemne granie od irytującego zmagania się ze spadkami w wydajności, które w tak dynamicznej grze często przesądzają o naszej skuteczności.

Garść pozostałych testów, przydatnych przy szukaniu prezentów ;)

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tematu nie potraktowali bardziej kompleksowo, zatem na koniec jeszcze szybka weryfikacja wydajności odświeżonego RTX 3060 Ti w testach syntetycznych oraz test poboru energii.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 Intel ARC A770

Intel 6657 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 6247 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA Founders Edition 5812 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 7185 Intel ARC A770

Intel 6881 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA Founders Edition 6630 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 423 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 428 AMD Radeon RX 6800

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499

Czy warto sprezentować sobie na święta nowego GeForce RTX 3060 Ti z 8 GB GDDR6X?

Jeżeli nie przekonał Was pokazany na wstępie zapis z rozgrywki, to z pewnością zrobiły to surowe wyniki naszych testów. Nowy RTX 3060 Ti z GDDR6X znacznie podnosi opłacalność zakupu karty w tym segmencie cenowym. Tak się bowiem składa, że nowa karta nie będzie droższa od pierwowzoru ze zwykłymi pamięciami GDDR6 – jej cenę ustalono na 2173 zł w przypadku testowanego przez nas KFA2 1-Clik OC.



RTX 3060 Ti to idealny pomysł na prezent dla gracza – również, jeżeli sami nim jesteśmy!

Szybka analiza cen w polskich sklepach na popularnej porównywarce cenowej daje jasny obraz sytuacji - biorąc pod uwagę przetestowane przez nas gry z aktywnym śledzeniem promieni, nowy RTX 3060 Ti z GDDR6X jest wyjątkowo mocną propozycją. Albo raczej byłby, gdyby faktycznie wszedł bezpośrednio w miejsce poprzedniego RTX 3060 Ti, zatem w cenie niespełna 2200 zł, które kosztuje KFA2 RTX 3060 Ti 1-Click OC w wersji z GDDR6. To uczyniłoby z niego prawdziwy hit, a tak RTX 3060 Ti z 8 GB GDDR6X z ceną 2399 zł to po prostu solidna propozycja z ceną adekwatną do możliwości.

Średnia wydajność w testowanych grach z Ray Tracingiem

1920x1080 px, Ultra + RT, więcej = lepiej

NVIDIA RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109% NVIDIA RTX 3060 Ti GDDR6X

KFA 2 1-Click OC 100% Intel ARC A770

Intel ref. 76% NVIDIA RTX 3060

ASUS Dual OC 74% AMD RX 6700 XT

AMD ref. 67%

Oczywiście testy wykonywane były na relatywnie małej grupie gier i obejmowały tylko pomiary z aktywnym śledzeniem promieni – wybierając starsze gry albo obniżając ustawienia w tych opisanych grach, znacząco zmieni się kolejność na wykresach. Powstaje tylko pytanie, czy ma to sens, skoro okazuje się, że nowy RTX 3060 Ti pozwala komfortowo grać w najnowsze gry w najwyższych ustawieniach, właśnie z aktywnym Ray Tracingiem? Przy okazji w oko wpadł nam również nowy RTX 3060 (bez Ti) z 8 GB GDDR6 w cenie 1669 zł, ale w tym przypadku testów nie robiliśmy.

